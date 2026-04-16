De ce revine Cristi Săpunaru în Giulești. E o veste bună pentru fanii Rapidului

Cristi Săpunaru, surpriză pentru fanii Rapidului. Fostul fundaș central va reveni în Giulești. Anunțul de ultimă oră despre fotbalistul care s-a retras sezonul trecut.
16.04.2026 | 13:10
Veste mare pentru fanii Rapidului. În acest weekend va avea loc o nouă ediție a turneului Glasul roților de tren. Pe stadionul din Giulești vor juca trei echipe old boys, iar Cristi Săpunaru, fostul căpitan al formației din Superliga României, va fi și el pe teren.

Se anunță o ediție de senzație la turneul Glasul roților de tren. Ce echipe vor participa

Trofeul Glasul roților de tren este un turneu amical de fotbal organizat în jurul clubului Rapid București. Participă foști jucători, legende ale clubului și invitați speciali. Evenimentul are loc pe stadionul din cartierul Giulești.

La ediția din acest an a turneului Glasul roților de tren vor juca trei echipe: Rapid Old Boys, Selecționata C.F.R. și UTA Bătrâna Doamnă. Aceste formații old boys se vor bate pentru trofeu, iar spectatorii vor putea vedea nume importante din istoria fotbalului românesc.

Cristi Săpunaru va juca la turneul Glasul roților de tren

Printre foștii jucători care vor reprezenta echipa Rapid Old Boys se numără și Cristi Săpunaru. Fostul căpitan al formației alb-vișinii a acceptat invitația organizatorilor și va juca astfel din nou pe stadionul din Giulești, unde în sezonul precedent s-a retras din fotbalul profesionist.

„Toată lumea mi-a zis: Ești nebun!”. Un tânăr din Brașov a demisionat din...
Digi24.ro
„Toată lumea mi-a zis: Ești nebun!”. Un tânăr din Brașov a demisionat din corporație și și-a urmat visul

Lot Rapid Old Boys: Leontin Toader, Ștefan Ciuculescu, Cristian Săpunaru, Ștefan Nanu, Mugur Bolohan, Cristian Tănase, Valentin Bădoi, Ovidiu Herea, Alexandru Ioniță, Lucian Goge, Viorel Ion, Cristian Ionescu, Ion Craiu, Marian Vlada, Dorel Mutică, Vasile Maftei, Daniel Chiriță, Vasile Caciureac, Ion Manu (antrenor), Lucian Ionescu (manager).

Arda Guler s-a dus la Slavko Vincic și i-a spus ceva ce probabil...
Digisport.ro
Arda Guler s-a dus la Slavko Vincic și i-a spus ceva ce probabil n-a mai auzit în viața lui. Roșu DIRECT!

Programul meciurilor la turneul Glasul roților de tren:

  • SELECȚIONATA C.F.R. – UTA BĂTRÂNA DOAMNĂ
  • RAPID OLD BOYS – SELECȚIONATA C.F.R.
  • RAPID OLD BOYS – UTA BĂTRÂNA DOAMNĂ
Interzicerea jocurilor de noroc tradiționale produce un impact negativ de peste 1,33 miliarde...
Fanatik
Interzicerea jocurilor de noroc tradiționale produce un impact negativ de peste 1,33 miliarde de euro anual. FEDBET lansează o platformă care explică dezastrul economic pe care-l generează această măsură
Ciprian Ciucu, lovitură directă pentru Gigi Becali. Și Dinamo e afectată! Primăria Capitalei...
Fanatik
Ciprian Ciucu, lovitură directă pentru Gigi Becali. Și Dinamo e afectată! Primăria Capitalei a luat decizia în privința Arenei Naționale
Cu 57 de zile înainte de CM 2026, Gianni Infantino a tranșat situația...
Fanatik
Cu 57 de zile înainte de CM 2026, Gianni Infantino a tranșat situația Iranului: „Nu trăim pe Lună”
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
