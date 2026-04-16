De ce revine Cristi Săpunaru în Giulești. E o veste bună pentru fanii Rapidului

Veste mare pentru fanii Rapidului. În acest weekend va avea loc o nouă ediție a turneului Glasul roților de tren. Pe stadionul din Giulești vor juca trei echipe old boys, iar Cristi Săpunaru, fostul căpitan al formației din Superliga României, va fi și el pe teren.

Se anunță o ediție de senzație la turneul Glasul roților de tren. Ce echipe vor participa

Trofeul Glasul roților de tren este un turneu amical de fotbal organizat în jurul clubului Rapid București. Participă foști jucători, legende ale clubului și invitați speciali. Evenimentul are loc pe stadionul din cartierul Giulești.

La ediția din acest an a turneului Glasul roților de tren vor juca trei echipe: Rapid Old Boys, Selecționata C.F.R. și UTA Bătrâna Doamnă. Aceste formații old boys se vor bate pentru trofeu, iar spectatorii vor putea vedea nume importante din istoria fotbalului românesc.

Cristi Săpunaru va juca la turneul Glasul roților de tren

Printre foștii jucători care vor reprezenta echipa Rapid Old Boys se numără și . Fostul căpitan al formației alb-vișinii a acceptat invitația organizatorilor și va juca astfel din nou pe stadionul din Giulești, unde în sezonul precedent

Lot Rapid Old Boys: Leontin Toader, Ștefan Ciuculescu, Cristian Săpunaru, Ștefan Nanu, Mugur Bolohan, Cristian Tănase, Valentin Bădoi, Ovidiu Herea, Alexandru Ioniță, Lucian Goge, Viorel Ion, Cristian Ionescu, Ion Craiu, Marian Vlada, Dorel Mutică, Vasile Maftei, Daniel Chiriță, Vasile Caciureac, Ion Manu (antrenor), Lucian Ionescu (manager).

Programul meciurilor la turneul Glasul roților de tren: