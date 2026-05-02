Sport

De ce rezultat are nevoie Interul lui Cristi Chivu în meciul cu Parma pentru a cuceri titlul în Serie A. Toate calculele după Como – Napoli 0-0

Napoli a remizat pe terenul lui Como, 0-0, iar situația privind titlul din Serie A este clară înainte de partida pe care Interul lui Cristi Chivu o va disputa duminică împotriva Parmei.
Cristi Coste, Cristian Măciucă
02.05.2026 | 21:01
De ce rezultat are nevoie Interul lui Cristi Chivu in meciul cu Parma pentru a cuceri titlul in Serie A Toate calculele dupa Como Napoli 00
corespondență din italia
De ce rezultat are nevoie Interul lui Cristi Chivu (45 de ani) în meciul cu Parma pentru a cuceri titlul în Serie A. FOTO: Hepta
ADVERTISEMENT

Situația privind titlul din Serie A este puțin mai clară după ce Napoli a remizat pe terenul lui Como, scor 0-0, în etapa 35 a campionatului italian. Interul lui Cristi Chivu (45 de ani) primește duminică vizita celor de la Parma, iar „nerazzurrii” au nevoie de cel puțin o remiză în acel meci pentru a cuceri titlul cu numărul 21 din istoria clubului.

De ce are nevoie Inter pentru a deveni campioană după Como – Napoli 0-0

Napoli a obținut doar o remiză din meciul disputat sâmbătă pe terenul celor de la Como. Echipa pregătită de Cesc Fabregas a controlat jocul din punct de vedere teritorial, însă ocaziile la cele două porți au fost puține. Cea mai mare oportunitate a celor de la Napoli a sosit în partea secundă, când Matteo Politano a lovit bara porții apărate de Butez.

ADVERTISEMENT

După acest rezultat, diferența dintre liderul Inter și a doua clasată Napoli este de 9 puncte. Așadar, echipa lui Cristi Chivu are nevoie de o remiză în meciul cu Parma pentru a-și asigura matematic titlul. În cazul foarte puțin probabil în care cele două echipe ar încheia sezonul la egalitate de puncte, s-ar disputa un baraj. FANATIK se află zilele acestea la Milano.

Inter luptă pentru a câștiga eventul în primul sezon al lui Cristi Chivu. De când nu au mai cucerit „nerazzurrii” titlul și Cupa în același sezon

Dincolo de titlul din Serie A, care pare o simplă formalitate în acest moment, Interul lui Cristi Chivu are șansa de a câștiga eventul în Italia. „Nerazzurrii” s-au calificat în finala Cupei după o victorie incredibilă contra lui Como în returul semifinalei și o vor înfrunta pe Lazio în ultimul act. Echipa lui Cristi Chivu va fi dezavantajată de locația meciului, deoarece partida se va disputa pe Stadio Olimpico, marți, 12 mai, de la ora 22:00.

ADVERTISEMENT
Un continent se va rupe în două mai devreme decât credeau oamenii de...
Digi24.ro
Un continent se va rupe în două mai devreme decât credeau oamenii de știință. Se va forma un nou ocean

Inter nu a mai cucerit eventul în Italia din sezonul 2009-2010, când Cristi Chivu îmbrăca tricoul echipei. În acea stagiune, „dubla” pe plan intern era completată de un triumf în UEFA Champions League, echipa antrenată de Jose Mourinho trecând cu 2-0 de Bayern Munchen după o „dublă” a lui Diego Milito.

ADVERTISEMENT
Tragedie: niciun supraviețuitor, după prăbușirea unui avion. O echipă întreagă a murit
Digisport.ro
Tragedie: niciun supraviețuitor, după prăbușirea unui avion. O echipă întreagă a murit
SELECTEAZĂ AICI FANATIK.RO - SURSA TA DE INFORMAŢII PE GOOGLE. BIFEAZĂ CĂSUŢA PENTRU A VEDEA PRIMUL EXCLUSIVITĂŢILE DIN SPORT PE GOOGLE
Tragedie în SuperLiga imediat după Oțelul – Metaloglobus 2-2. Mesajul gălățenilor după decesul...
Fanatik
Tragedie în SuperLiga imediat după Oțelul – Metaloglobus 2-2. Mesajul gălățenilor după decesul din parcarea stadionului. Update
Fostul atacant de la FCSB, formă de zile mari în China. A ajuns...
Fanatik
Fostul atacant de la FCSB, formă de zile mari în China. A ajuns la 4 goluri în 7 etape și și-a dus echipa pe locul 1. Video
Play-off SuperLiga, live blog etapa 7. U Cluj – FC Argeș se joacă...
Fanatik
Play-off SuperLiga, live blog etapa 7. U Cluj – FC Argeș se joacă acum. Ambele echipe caută deschiderea scorului!
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
Hagi, Balaci sau Dobrin? Victor Pițurcă și-a ales favoritul: 'Mai talentat decât el...
iamsport.ro
Hagi, Balaci sau Dobrin? Victor Pițurcă și-a ales favoritul: 'Mai talentat decât el nu a fost nimeni'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!