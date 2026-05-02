De ce rezultat are nevoie Interul lui Cristi Chivu în meciul cu Parma pentru a cuceri titlul în Serie A. Toate calculele după Como – Napoli 0-0

Situația privind titlul din Serie A este puțin mai clară după ce Napoli a remizat pe terenul lui Como, scor 0-0, în etapa 35 a campionatului italian. Interul lui Cristi Chivu (45 de ani) primește duminică vizita celor de la Parma, iar „nerazzurrii” au nevoie de cel puțin o remiză în acel meci pentru a cuceri titlul cu numărul 21 din istoria clubului.

De ce are nevoie Inter pentru a deveni campioană după Como – Napoli 0-0

Napoli a obținut doar o remiză din meciul disputat sâmbătă pe terenul celor de la Como. Echipa pregătită de Cesc Fabregas a controlat jocul din punct de vedere teritorial, însă ocaziile la cele două porți au fost puține. Cea mai mare oportunitate a celor de la Napoli a sosit în partea secundă, când Matteo Politano a lovit bara porții apărate de Butez.

După acest rezultat, diferența dintre liderul Inter și a doua clasată Napoli este de 9 puncte. Așadar, echipa lui Cristi Chivu are nevoie de o remiză în meciul cu Parma pentru a-și asigura matematic titlul. În cazul foarte puțin probabil în care cele două echipe ar încheia sezonul la egalitate de puncte, s-ar disputa un baraj. .

Inter luptă pentru a câștiga eventul în primul sezon al lui Cristi Chivu. De când nu au mai cucerit „nerazzurrii” titlul și Cupa în același sezon

Dincolo de titlul din Serie A, care pare o simplă formalitate în acest moment, Interul lui Cristi Chivu are șansa de a câștiga eventul în Italia. și o vor înfrunta pe Lazio în ultimul act. Echipa lui Cristi Chivu va fi dezavantajată de locația meciului, deoarece partida se va disputa pe Stadio Olimpico, marți, 12 mai, de la ora 22:00.

Inter nu a mai cucerit eventul în Italia din sezonul 2009-2010, când Cristi Chivu îmbrăca tricoul echipei. În acea stagiune, „dubla” pe plan intern era completată de un triumf în UEFA Champions League, echipa antrenată de Jose Mourinho trecând cu 2-0 de Bayern Munchen după o „dublă” a lui Diego Milito.