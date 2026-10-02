De ce România e victima preferată a lui Robert Lewandowski! Tricolorii stau mai rău decât Gibraltar și San Marino

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Chiar dacă a ajuns la 38 de ani și nu mai evoluează pentru un club mare din Europa, Robert Lewandowski rămâne un adevărat coșmar pentru naționala României. În meciul disputat vineri seară la Varșovia, atacantul lui Chicago Fire a reușit să marcheze de trei ori și să provoace eliminarea lui Radu Drăgușin. Acesta și-a continuat seria incredibilă contra României, reușind să obțină și să transforme câte un penalty în fiecare meci jucat împotriva „tricolorilor”.

Robert Lewandowski, 3 meciuri la rând cu penalty obținut și transformat contra României

După un start echilibrat, în care România a avut ocaziile mai importante, meciul de la Varșovia s-a „rupt” în minutul 23, când Robert Lewandowski a căzut în careu după un duel cu Radu Drăgușin. Deși contactul nu a fost unul foarte dur, arbitrul elvețian Urs Schnyder a acordat penalty și l-a eliminat direct pe fundașul român. Fostul mare arbitru a analizat faza în exclusivitate pentru FANATIK.

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Lewandowski l-a învins fără emoții pe Otto Hindrich și a deschis scorul, fiind al treilea consecutiv în care acesta obține și transformă un penalty contra României. În noiembrie 2016, polonezii s-au impus cu 3-0 pe Arena Națională, iar Lewandowski realiza „dubla” dintr-o lovitură de la 11 metri, după ce fusese faultat în careu de Dragoș Grigore. În iunie 2017, la Varșovia, Cristian Săpunaru a fost cel care l-a faultat pe Lewandowski în careu, iar polonezul a transformat și de această dată penalty-ul. Scorul final a fost 3-1 pentru Polonia, toate golurile gazdelor fiind marcate de Lewandowski.

România, victima favorită a lui Robert Lewandowski

În repriza secundă a meciului din Liga Națiunilor, „veteranul” și-a completat „hat-trick-ul” și a ajuns la 8 reușite contra României. Astfel, „tricolorii” au devenit victima favorită a lui Robert Lewandowski. Înainte de meciul de la Varșovia, România era la egalitate din acest punct de vedere cu Gibraltar și San Marino, care au primit câte 6 goluri de la atacantul polonez.

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De asemenea, experimentatul atacant a bifat o bornă impresionantă în meciul contra României. Reușita din prima repriză a fost cea cu numărul 90 a lui Lewandowski la naționala Poloniei, în cele 170 de meciuri jucate. Partida de la Varșovia va fi ultima pentru atacantul lui Chicago Fire în această acțiune, deoarece acesta a văzut cartonașul galben spre finalul primei reprize și va rata meciul contra Bosniei din cauza unei suspendări.