De ce România – Moldova este primul meci din palmaresul oficial UEFA. S-au mai jucat alte cinci partide între cele două naționale

România va evolua joi, împotriva Moldovei, de la ora 21:00. Meciul, deși amical, este prezentat ca unul istoric, fiind prima confruntare dintre cele două naționale care contează în palmaresul oficial UEFA, deşi au mai existat dueluri directe.
FANATIK vă prezintă motivele pentru care România – Moldova de joi are un alt statut şi este prezentat ca un meci istoric între cele două ţări vecine. În primul rând, celelalte amicale fie nu au fost disputate în datele oficiale UEFA şi FIFA, fie s-au disputat cu reguli convenite de cele două formaţii, care nu erau aliniate la standardele forului continental.
Astfel, dacă meciurile nu au avut loc în datele oficiale ale UEFA pentru confruntările internaţionale sau dacă au fost efectuate mai multe schimbări decât cele 3 şi, mai nou, 5, regulamentare, partidele nu puteau intra în palmaresul oficial.
Duelul de joi seara va respecta toate regulile UEFA şi atunci va fi conta pentru palmaresul oficial al forului continental. În primul rând, standardele medicale ale UEFA sunt foarte stricte, astfel că pe Arena Naţională vor fi echipaje de intervenţie ca la un meci oficial, cu mai multe ambulanţe, una neapărat echipată cu defibrilator.
În al doilea rând, cele două echipe nu vor putea face mai mult de cinci schimbări. La amicalele precedente, selecţionerii schimbau adesea toată echipa. Fiind un meci UEFA, de această dată cartonaşele galben şi roşii vor fi contabilizate pentru viitoarele confruntări.
Asta înseamnă că în cazul în care un jucător al României va fi eliminat în timpul meciului, el va fi suspendat pentru confruntarea cu Austria de duminică, din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.
România şi Moldova s-au întâlnit de cinci ori în istorie, iar „tricolorii” au câştigat de fiecare dată. Ultima confruntare a avut loc în 2022, încheiată cu 5-0 în favoarea „tricolorilor”, în mandatul lui Edi Iordănescu.
Faţă de confruntarea din ultimii trei ani, au mai rămas doar şapte jucători în lotul naţionalei României: Ștefan Târnovanu, Cristi Manea, Andrei Burcă, Raul Opruț, Marius Marin, Răzvan Marin și Olimpiu Moruțan.
În echipa de start se va regăsi doar Olimpiu Moruţan, omul care a deschis scorul în meciul amical din 2022. Partida cu Moldova va fi o repetiţie pentru meciul cu Austria de duminică, din preliminariile CM 2026.