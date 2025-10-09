De ce România – Moldova este primul meci din palmaresul oficial UEFA. S-au mai jucat alte cinci partide între cele două naționale

i, de la ora 21:00. Meciul, deși amical, este prezentat ca unul istoric, fiind prima confruntare dintre cele două naționale care contează în palmaresul oficial UEFA, deşi au mai existat dueluri directe.

ADVERTISEMENT

De ce România – Moldova este primul meci din palmaresul oficial UEFA

FANATIK vă prezintă motivele pentru care România – Moldova de joi are un alt statut şi este prezentat ca un meci istoric între cele două ţări vecine. În primul rând, celelalte amicale fie nu au fost disputate în datele oficiale UEFA şi FIFA, fie s-au disputat cu reguli convenite de cele două formaţii, care nu erau aliniate la standardele forului continental.

Astfel, dacă meciurile nu au avut loc în datele oficiale ale UEFA pentru confruntările internaţionale sau dacă au fost efectuate mai multe schimbări decât cele 3 şi, mai nou, 5, regulamentare, partidele nu puteau intra în palmaresul oficial.

ADVERTISEMENT

Atenţie la cartonaşe! Jucătorii pot fi suspendaţi în meciurile oficiale

Duelul de joi seara va respecta toate regulile UEFA şi atunci va fi conta pentru palmaresul oficial al forului continental. În primul rând, standardele medicale ale UEFA sunt foarte stricte, astfel că pe Arena Naţională vor fi echipaje de intervenţie ca la un meci oficial, cu mai multe ambulanţe, una neapărat echipată cu defibrilator.

În al doilea rând, cele două echipe nu vor putea face mai mult de cinci schimbări. La amicalele precedente, selecţionerii schimbau adesea toată echipa. Fiind un meci UEFA, de această dată cartonaşele galben şi roşii vor fi contabilizate pentru viitoarele confruntări.

ADVERTISEMENT

Asta înseamnă că în cazul în care un jucător al României va fi eliminat în timpul meciului, el va fi suspendat pentru confruntarea cu Austria de duminică, din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.

ADVERTISEMENT

România, cinci victorii din cinci meciuri cu Moldova

România şi Moldova s-au întâlnit de cinci ori în istorie, iar „tricolorii” au câştigat de fiecare dată. Ultima confruntare a avut loc în 2022, încheiată cu 5-0 în favoarea „tricolorilor”, în mandatul lui Edi Iordănescu.

România – Moldova, meciuri directe

01.06.1996: România – Moldova 3-1 (Petrescu 29, Gh. Popescu 37, 40 / Testimițanu 78)

06.06.1998: România – Moldova 5-1 (Gh. Popescu 33, Petrescu 35, Dumitrescu 48, Moldovan 73, R. Niculescu 82 / Tabanov 87)

24.05.2005: România – Moldova 2-0 (Niculescu 8, Dică 55)

07.02.2007: România – Moldova 2-0 (Mazilu 76, Mutu 88)

20.11.2022: Moldova – România 0-5 (Moruțan 9, Drăguș 40, Cicâldău 61, D.Paraschiv 71 pen,, Ad.Rus 88)

ADVERTISEMENT

Moruţan, singurul titular rămas!

Faţă de confruntarea din ultimii trei ani, au mai rămas doar şapte jucători în lotul naţionalei României: Ștefan Târnovanu, Cristi Manea, Andrei Burcă, Raul Opruț, Marius Marin, Răzvan Marin și Olimpiu Moruțan.

Olimpiu Moruţan, omul care a deschis scorul în meciul amical din 2022. Partida cu Moldova va fi o repetiţie pentru meciul cu Austria de duminică, din preliminariile CM 2026.