De ce s-a ajuns la anularea alegerilor. Rectorul UBB: „Am ajuns să apărăm România euroatlantică de România bizară!?”

Daniel David, rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), a vorbit despre situația tensionată de la nivel politic din România. Printre primele cauze văzute de acesta pentru haosul din țara noastră se numără starea educației populației.

Rectorul UBB, despre cauzele haosului din România

Dacă la prima , aceea de renumărare a voturilor, Daniel David a reacționat critic, de această dată rămâne rezervat cu privire la hotărârea CCR de anulare a primului tur de scrutin, așteptând motivarea. De asemenea el a afirmat că românii au de tras o învățătură importantă în urma acestor întâmplări.

„Dacă decizia se bazează pe informații confirmate legate de ingerințe ale unor state externe asupra alegerilor din România, poate fi legală și legitimă. Cine s-ar fi aștepta ca în secolul XXI să ne petrecem timpul în preajma sărbătorilor de iarnă apărând România euroatlantică de România bizară!?”, susține rectorul UBB, potrivit .

Psihologul face o analiză asupra situației din prezent, spunând că prima cauză este educația disfuncțională din țară. „România Educată” încearcă să repare problemele educaționale, însă bazele nu au fost puse pe școlile cu expertiză în științele educației, astfel că pronosticul privind corectarea deficiențelor este unul trist.

„Spre exemplu, cred că am vorbit acum un deceniu printre primii în țară despre analfabetismul funcțional (atunci în jur de 42% la vârsta de 15 ani), iar de atunci acesta se menține cam tot la același nivel, producând astfel generații de adulți implicați acum social. Nu mai vorbesc acum de alte probleme (ex. abandon, neadecvare a curriculumului, subfinanțare, instituții care funcționează prost sau care nu-și au rostul etc.).

Fără educație adecvată, devii ușor victimă manipulării și obscurantismului. Așadar, nu oamenii sunt de vină că au ajuns așa, ci sistemul de educație! Este nevoie de o reformă de fond și rapidă în educație, făcută de cei care o înțeleg adecvat, altfel vom repeta nebunia acestor săptămâni”, explică Daniel David.

Ce i-a făcut pe români să se revolte

O altă problemă ridicată de rectorul UBB este religia și știința, principii pe care s-a bazat dezvoltarea politicii europene și care, la momentul actual, sunt în pericol.

„Știința se confruntă cu pseudoștiința, politicienii iresponsabili onorabilizând ocupații de pseudoștiință și Evul Mediu prin recunoașterea de către stat și punându-le pe același nivel de respectabilitate cu ocupațiile bazate pe știință, creând astfel confuzii în mințile oamenilor între realitate și minciună. Biserica este prea îngăduitoare cu preoți/ierarhi care promovează ocultism și superstiții, nu învățătură creștină”, spunând că aceste practici au dus la apariția unei Românii bizare.

A treia cauză, din perspectiva psihologului, este sistemul politic care a avut la conducere foarte des persoane nepotrivite. Politicieni care au ignorat nevoile poporului au ajuns să fie dărâmați de cetățenii care s-au săturat de indiferență.

„Sistemul politic ne-a oferit prea des politicieni inadecvați, care au ignorat adesea nevoile (diferite) oamenilor, proiectându-se ca elitele, nu ca reprezentanții acestora. Aceștia au devenit atât de antipatici, încât România tradițională (a bunicilor și părinților noștri, pe care îi consideram adesea înțelepți) și România celor care au început să se emancipeze (cei dispuși să muncească mult și greu pentru binele lor și al copiii lor, în țară sau în diasporă, pe care îi consideram adesea oameni responsabili) au devenit antisistem și au putut face surprinzător, conștient și/sau manipulați, o coaliție mai mult sau mai puțin tacită cu România bizară (la care s-au adăugat, mai grav zone antisociale/anarhiste), nu cu România celor deja emancipați și conectați cu structurile euroatlantice”, mai explică rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Daniel David concluzionează, spunând că alegerile ar trebui să se facă , iar alegerea românilor, indiferent unde se poziționează, să fie respectată și aplicată.

„Să reluăm, dacă așa s-a stabilit legal, alegerile prezidențiale într-un cadru rațional, în care, în angajamentul euroatlantic, să alegem calea cea mai bună, dorită de cei mai mulți oameni, fie aceasta mai de stânga, centru, dreapta sau chiar suveranist-europeană. Hai să fim înțelepți, să unim „româniile polarizate” acum într-o Românie euroatlantică puternică, pentru bunăstarea tuturor!”, a conchis psihologul pentru sursa citată.