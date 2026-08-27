De ce s-a ajuns la rușini de genul Auda, Karagandi, Shkendija? Andrei Vochin pune degetul pe rană: „Steaua/FCSB nu făcea așa ceva!”

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În urmă cu mai bine de un deceniu și jumătate, Steaua/FCSB era o echipă care nu avea probleme în cupele europene contra unor echipe de mâna a doua sau a treia. Între timp, în special în ultimii ani, lucrurile s-au schimbat radical. Roș-albaștrii au ajuns să înregistreze rușini istorice. Echipe fără anvergură, chiar necunoscute, ca Auda, Șahtior Karagandi sau Shkendija, au ajuns să îi elimine pe cei de la FCSB din competițiile internaționale.

Care este marea problemă la FCSB în ultimul deceniu

În ediția de luni, 24 august, a emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Andrei Vochin, care este și consilier al președintelui FRF, Răzvan Burleanu, a vorbit despre aspectul care afectează grav exprimarea fotbalistică a celor de la FCSB. În opinia jurnalistului, marea problemă la echipa roș-albastră este că acolo „se candidează numai pentru un post de antrenor secund”.

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că FCSB a avut, în ultimul deceniu, doar doi antrenori principali cu drepturi depline. E vorba de Mirel Rădoi și Edi Iordănescu. Ambii au petrecut însă foarte puțin timp la echipă, în jur de 5 – 6 etape. „Acolo este o filozofie de club care nu permite așa ceva (n.r. rolul antrenorului principal). Iar în momentul în care tu nu permiți așa ceva, înseamnă că tu anulezi conceptul numărul 1 din fotbal, acela că antrenorul este centrul universului fotbalistic al oricărei echipe. Tu l-ai anulat pe ăsta”, spune Vochin.

Cum a ajuns FCSB să trăiască rușini istorice în Europa: eșecuri cu Auda, Karagandi sau Shkendija

Andrei Vochin mai spune că cele 2 titluri obținute de FCSB între 2014 și 2025 reprezintă mult prea puțin pentru un club de o asemenea anvergură. Cele două trofee ar fi, mai degrabă, excepția de la . „Au venit niște rezultate în zece ani și o mai spun și o s-o tot repet de foarte multe ori: iată că se fac 12 ani, din 2014 de când a fost Gâlcă de acolo, în care FCSB, având cel mai valoros lot în fiecare ediție de campionat, a reușit să câștige două titluri și să facă unu – două parcursuri bune europene”.

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Analistul FANATIK SUPERLIGA remarcă faptul că, în acest interval de timp, în palmaresul FCSB s-au adunat niște eșecuri europene cum nu au fost niciodată în istoria recentă a celor de la Steaua/FCSB. Jurnalistul este de părere că, în ultimul deceniu, roș-albaștrii și-au pierdut acel ADN de echipă care nu avea probleme cu adversarii mici.

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„În perioada asta s-au strâns în istoria acestui club niște eșecuri europene cum n-au fost în istoria cumulată Steaua/FCSB. Nu au existat. Steaua/FCSB nu se făcea de râs cu Karagandi și cu alte echipe mici. Steaua/FCSB nu avea anvergura unor rezultate extraordinare, așa cum au avut Craiova și Dinamo. Pentru că atât Craiova, cât și Dinamo au eliminat din competițiile europene câștigătoare de Cupa Campionilor Europeni.

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Dar mai aveau și momente de Prilep, mai aveau și momente de 17 Nentori, mai aveau și momente de Knattspyrnufélag. Ei bine, Steaua/FCSB nu au avut astfel de momente. Rar. Adică atunci când întâlneai unul mic, îi dădeai în cap. FCSB nu mai are ADN-ul ăla. Adică ajungi să pierzi cu Karagandi, cu ăia de anul trecut, Shkendija, cu ăștia de anul ăsta, Auda. Să-ți dea 7.

De ce? Pentru că de 12 ani trebuie contabilizate și ne-calificările. Adică ai fost de 23 de ani încontinuu în cupele europene, ceea ce este de lăudat. Dar în același timp trebuie spus că ai ratat niște tururi preliminare absolut rușinos în ultima perioadă de timp și n-ai ajuns în grupele principale, deși sorții ți-au pus în față niște adversari de genul Shkendija, Karagandi, Auda și așa mai departe”, spune Vochin.