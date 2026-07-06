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De ce s-a anulat suspendarea lui Balogun. Donald Trump a intervenit direct la președintele FIFA

Folarin Balogun va juca în SUA - Belgia, din optimile CM 2026. Cum a intervenit președintele Donald Trump pentru a-l scăpa pe atacant de suspendare.
Mihai Dragomir
06.07.2026 | 05:45
De ce sa anulat suspendarea lui Balogun Donald Trump a intervenit direct la presedintele FIFA
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Cum a reușit Donald Trump să anuleze suspendarea atacantului american. Foto: Colaj FANATIK.
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Folarin Balogun a devenit eligibil pentru meciul SUA – Belgia din optimile CM 2026. Decizia FIFA a venit în urma intervenției puternice a lui Donald Trump. Ce a făcut, de fapt, președintele Statelor Unite ale Americii.

Donald Trump a intervenit pentru anularea suspendării lui Folarin Balogun

Folarin Balogun văzuse cartonașul roșu în șaisprezecimile CM 2026, când SUA trecea de Bosnia cu 2-0. Duminică, 5 iulie, FIFA a transmis că atacantul de 25 de ani poate juca în cele din urmă contra Belgiei, în optimi. Decizia a stârnit un scandal la nivel global, belgienii reacționând vehement în urma episodului controversat.

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Potrivit Financial Times, totul a fost posibil grație lui Donald Trump. Mai exact, președintele Statelor Unite a intervenit direct la FIFA pentru rezolvarea cazului atacantului care reprezintă țara sa. „Președintele SUA l-a sunat săptămâna trecută pe președintele FIFA, Gianni Infantino, pentru a protesta împotriva suspendării de un meci aplicate jucătorului Balogun.

Acesta a primit un cartonaș roșu în timpul meciului câștigat de SUA împotriva Bosniei și Herțegovinei săptămâna trecută, potrivit unei persoane la curent cu situația”, a notat sursa menționată. Este bine cunoscută relația strânsă dintre președintele SUA și președintele FIFA, mai ales după ce Statele Unite au devenit principala gazdă a ediției din acest an a Cupei Mondiale.

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Donald Trump, laude publice pentru FIFA

Ceea ce a aprins și mai tare spiritele a fost reacția președintelui Donald Trump imediat după ce FIFA a comunicat că Balogun poate să joace contra Belgiei. Liderul SUA a ieșit în mediul online cu un mesaj prin care a lăudat conducerea instituției sub egida căreia se desfășoară Campionatul Mondial din vara acestui an.

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„Mulțumesc FIFA pentru că a făcut ceea ce era corect și a inversat o mare nedreptate”, a scris Donald Trump pe platforma X, după ce golgheterul SUA de la acest turneu final a primit „verde” să joace în optimi.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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