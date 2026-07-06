De ce s-a anulat suspendarea lui Balogun. Donald Trump a intervenit direct la președintele FIFA

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Folarin Balogun a devenit eligibil pentru meciul SUA – Belgia din optimile CM 2026. Decizia FIFA a venit în urma intervenției puternice a lui Donald Trump. Ce a făcut, de fapt, președintele Statelor Unite ale Americii.

Donald Trump a intervenit pentru anularea suspendării lui Folarin Balogun

Folarin Balogun văzuse cartonașul roșu în șaisprezecimile CM 2026, când SUA trecea de Bosnia cu 2-0. . Decizia a stârnit un scandal la nivel global, .

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Potrivit , totul a fost posibil grație lui Donald Trump. Mai exact, președintele Statelor Unite a intervenit direct la FIFA pentru rezolvarea cazului atacantului care reprezintă țara sa. „Președintele SUA l-a sunat săptămâna trecută pe președintele FIFA, Gianni Infantino, pentru a protesta împotriva suspendării de un meci aplicate jucătorului Balogun.

Acesta a primit un cartonaș roșu în timpul meciului câștigat de SUA împotriva Bosniei și Herțegovinei săptămâna trecută, potrivit unei persoane la curent cu situația”, a notat sursa menționată. Este bine cunoscută , mai ales după ce Statele Unite au devenit principala gazdă a ediției din acest an a Cupei Mondiale.

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Donald Trump, laude publice pentru FIFA

Ceea ce a aprins și mai tare spiritele a fost reacția președintelui Donald Trump imediat după ce FIFA a comunicat că Balogun poate să joace contra Belgiei. Liderul SUA a ieșit în mediul online cu un mesaj prin care a lăudat conducerea instituției sub egida căreia se desfășoară Campionatul Mondial din vara acestui an.

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„Mulțumesc FIFA pentru că a făcut ceea ce era corect și a inversat o mare nedreptate”, a scris Donald Trump pe platforma X, după ce golgheterul SUA de la acest turneu final a primit „verde” să joace în optimi.