De ce s-a certat Doina Teodoru cu Geo Saizecu. Experiențe neașteptate la admiterea de la facultate: „Mi-a pus mâna în șold”

Doina Todoru a povestit detalii neștiute din viața sa personală. De unde a pornit dorința de a fi actriță, prin ce a trecut pentru a studia domeniul dorit și de ce prima sa apariție a sa la televiziune a fost bazată pe o minciună.

De unde a moștenit Doina Teodoru pasiunea pentru actorie

Doina Teodoru s-a născut și a crescut în Galați. Venită pe lume în noiembrie 1989, a avut o copilărie liniștită. și a nu știut de la bun început ce carieră vrea să urmeze.

Însă, talentul și pasiunea pentru actorie nu sunt întâmplătoare. Iubita lui Cătălin Scărlătescu are arta în sânge. „Bunica mea a fost actriță la Teatrul Muzical din Galați. Nu făceam chestii cu ea. Când am apărut eu pe lume. Ea deja ieșise la pensie. Dar am o amintire cu ea, după ce a murit. Am urcat în podul casei și acolo avea foarte multe costume.

Am luat de acolo, nu știu dacă aveam voie, o cutiuță așa mică, cu sclipici argintiu. Și am ținut-o foarte mulți ani. N-am folosit-o niciodată. Dar am ținut-o acolo. Cred că i-ar fi plăcut să știe că sunt și eu actriță acum”, a dezvăluit Doina Teodoru în

Părinții nu au lăsat-o să fie actriță

Deși mergea des la teatru, dorința de a fi pe scenă a luat naștere după un spectacol de licență. Doina Teodoru avea pe atunci nu mai mult de 13 ani. Și a început să lucreze din greu, să studieze, pentru admiterea la un liceu de arte.

Părea că planetele se aliniază în favoarea ei. „A venit brusc, pe la 12-13 ani, deci eram în școala generală. Am văzut un spectacol de licență, în București. Se numea Fluturii sunt liberi. La Teatrul Muzical s-a jucat.

Mai văzusem niște spectacole, dar era ceva nou acolo. M-a trecut prin toate stările și am zis ‘Îmi doresc să trăiesc și eu asta’. Și din momentul ăla, tot ce am făcut, a fost în direcția asta. În anul în care am dat la liceu, culmea, se făcea clasă de actorie”, și-a amintit Doina Teodoru.

„Începusem să mă duc la un curs de actorie”

Socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg. Iar mama sa, deși nu a refuzat-o direct, nu i-a permis să dea la arte. A ajuns pe profil real, la unul dintre cele mai bune licee, până când și-a convins părinții cu nu face față.

„Și i-am zis mamei că vreau să dau la actorie și a fost foarte șmecheră. Mi-a zis, ‘Cum să nu? Dacă nu intri la primele trei licee, poți să dai la actorie’. Evident că am intrat la primele trei licee și nu m-am dus la actorie, am intrat la profil mate-info.

Și am încercat să o conving pe mama măcar să mă lase să mă transfer la uman. Dar nu mai erau locuri. Și am zis că ar mai fi o variantă și mi-a spus, ‘da’. Probabil a văzut că-mi doresc. Începusem să mă duc la un curs de actorie”, a povestit Doina Teodoru.

Nici mutarea în instituția dorită nu a fost, totuși, complet roz. „A fost ciudățel. Mă așteptam la o lume din asta…. Am intrat în liceul de artă, am intrat unde știam că e clasa de actorie. Era o fată care dansa pe manele, altele care făceau coregrafie și am ieșit, că am crezut că am greșit clasa.

Era o clasă doar cu fete, un singur băiat. Am avut un profesor foarte bun, care m-a chinuit. Nu lucra cu mine. Eu stăteam pe margine”, și-a amintit iubita lui Cătălin Scărlătescu.

De ce s-a certat Doina Teodoru cu Geo Saizescu

Chiar dacă profesorul său nu a avut încredere în ea, Doina a fost singura elevă din clasa sa care a ajuns să studieze actoria. A intrat la UNATC cu bursă. Asta după ce, inițial, la Universitatea Hyperion din București a obținut puțin peste nota 7 la examenul de admitere.

Motivul, spune ea, nu a fost lipsa pregătirii, ci faptul că a avut un conflict cu regretatul Geo Saizescu. De fapt, examenele de ambele instituții au fost problematice pentru fosta concurentă de la America Express.

„M-am certat cu domnul Saizescu. Mi-a apăsat un buton. Ne-am luat de la o rochie. Mi-a zis că am rochia prea lungă și că nu mi se văd picioarele. Într-o lume normală, e ciudat. (…) Am pățit asta și la UNATC, nu o să spun despre cine este vorba.

După a doua probă eram pe hol și a venit un profesor din comisie și mi-a înfipt o mână în șold. Și mi-a zis, ‘Tu faci sport’. Zic, ‘Da, arte marțiale’. Și a plecat. Și la Hyperion am avut tot niște răspunsuri din astea. Și domnul probabil a avut un orgoliu atât de mare, că nu a vrut să-mi dea o notă corectă”, a relatat Doina Teodoru.

Doina Teodoru nu a jucat câțiva ani după încheierea facultății

După ce a terminat facultatea, Doina Teodoru a avut o perioadă de pauză. „Doi ani n-am mai jucat. Mi-am luat două job-uri și asta a fost. La Godot stăteam la intrare la bilete. Și la Shift, făceam rezervări. Și uite așa, ca să pot să-mi plătesc chiria. Eram la limită. Mă mai duceam la castinguri, dar rar. Doi ani de zile am tras de mine”.

A jucat inițial într-un spectacol mic, unde a fost observată de Andreas Petrescu. Ușor – ușor, a ajuns să se întreține din actorie și să renunțe la celelalte locuri de muncă, cu care reușise să se întrețină până atunci.

Intrarea în televiziune, o minciună

Tot prin Andreas Petrescu a ajuns și la iUmor, în 2017. El fiind cel care scrie textele pentru emisiune, a invitat-o să urce pe scenă. Inițial, Doina Teodoru a refuzat. Fiindu-i teamă de reacția juriului, mai ales că momentul său era un număr de roast.

„Prin Andreas Petrescu am ajuns la emisiunea iUmor. A început emisiunea, eu nu știam. Și mi-a spus, ‘Am avea nevoie de oameni. Dacă ai vrea să vii să faci un moment’. Ce credeți că am spus eu? Evident că ‘Nu’. ‘Stai, mă, că nu vii ca și concurent. Le spunem noi în cască că ești de-a noastră’.

Mă gândeam, ‘Mă duc eu să-mi spună niște oameni, care nu sunt de meserie, dacă am făcut bine pe actorie’. Să fac un roast… Mă uit pe text, niște atrocități. Știam că Cheloo, zic, ‘o să mă distrugă, toată munca mea, o să bage și o să-și scoată, mai e și prima mea apariție la TV’”, a dezvăluit Doina Teodoru.

„Am făcut o cădere de calciu”

Ca un scut de apărare, a conceput personajul cu care s-a făcut cunoscută, o fetiță inocentă. Nicio clipă, nici măcar în culise, nu s-a dat de gol că este actriță. „Andreas a scris textul pe care să-l zic. Eu am creat personajul și apoi textul a fost ușor modificat. (…) Ajung la iUmor, totuși aveam o mică plasă de siguranță, că știam că o să le zică cineva. Ajung acolo, eu mi-am ținut personajul și în culise, că nimeni nu știa. Toată lumea zicea, ‘E o nebună pe aicea’”, a mărturisit Doina Teodoru.

Numai că, înainte de a urca pe scenă, a aflat că plasa sa de siguranță e o minciună. Nimeni nu anunța juriul că, de fapt, nu este concurentă. „Am intrat în scenă. Am făcut o cădere de calciu. Mi-am legalizat-o. Îmi pare rău, s-au tăiat la montaj multe chestii. Le-am câștigat, cumva, simpatia. Mi-a dat să beau ceva, tărie.

Am luat o gură din asta. M-am întors în personaj. Și a fost foarte bine. Mie mi s-a părut că prima oară a fost cel mai bun moment. A doua oară nu mi-a plăcut absolut deloc. Mi s-a părut groaznic. Prost, prost. Culmea, am fost votată să intru în finală”, a dezvăluit Doina Teodoru.

În plus, după ce a și câștigat al treilea sezon, a ajuns să joace în serialul Băieți de oraș: „Imediat după, a venit domnul Sorin Popa în spate și m-a întrebat dacă nu vreau să semnez un contract pentru un serial pe care îl face Mihai Bendeac acum. Și am semnat. Și uite așa am jucat în ‘Băieți de oraș’. Nu mă recunoștea nimeni pe stradă. Mi-a plăcut personajul ăla foarte mult. Mi-a părut rău că nu s-a mai făcut”.

America Express i-a schimbat relația cu Cătălin Scărlătescu

Au urmat mai multe proiecte, inclusiv America Express, pe care Doina Teodoru a clasat-o în topul favoritelor. „Cea mai tare experiență din viața mea. E super. Eu călătoream înainte, cu rucsacul în spate. Mi se pare cel mai tare show din România. Era stres, dar era și adrenalina. Am ajuns în niște locuri…

Și pe unde am mers noi era și periculos… Am avut așa niște straturi. Eu m-am bucurat așa de tare că a fost scos din zona lui de confort. Și că suntem o echipă. A și slăbit. A început să meargă. Să alerge. A fost minunat. A făcut lucruri pe care nu mi-am imaginat niciodată că o să le facă”, a explicat Doina Teodoru.

Doina Teodoru: „Cătălin a fost foarte protectiv”

Chiar dacă , show-ul le-a schimbat relația și i-a apropiat. „Cătălin a fost foarte protectiv. Ne-am cunoscut foarte bine.

Și a fost foarte tare că noi am plecat în călătoria asta la super puțin timp după ce am hotărât să fim împreună. Înainte să plecăm în America Express, am fost în vacanțe o săptămână-două . Prima dată când am fost Thailanda împreună, am înnebunit.

Eu obișnuită să merg. A fost șoc pentru mine. Dar la începutul relației, vrei să fii drăguță. (…) Ultima vacanță pe care am făcut-o, a fost altceva. M-a lăsat pe mine să fac traseele. (…) Nu-și mai ia așa multe bagaje la el”, povestit vedeta.

Actualul jurat de la Masterchef și-a descoperit stilul aventurier. După mulți ani în care i-a fost teamă, a fost de acord să se urce pe scuter. Doina Teodoru a fost cea care a condus și totul a fost bine până când, actrița a pierdut controlul, a ieșit de pe șosea și au avut un mic accident într-una dintre vacanțele lor.

„Cătălin s-a lovit la cap și la umeri. Supărat pe mine, ‘Ai vrut să mă omori’. Au venit niște turiști, n-a vrut să vorbească cu ei. S-a dus să-și ia singur apă. La o zi după aceea mi-am dat seama că mi-am spart și eu capul”, a dezvăluit vedeta.