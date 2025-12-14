De ce s-a certat Gino Iorgulescu cu Mircea Lucescu. Totul s-a întâmplat după o petrecere pe holul unui hotel

ADVERTISEMENT

Președintele Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Gino Iorgulescu, a explicat de ce s-a certat cu Mircea Lucescu. Totul s-a întâmplat după o petrecere pe holul unui hotel. Care este relația dintre cei doi în momentul de față.

Gino Iorgulescu, ceartă cu Mircea Lucescu

Gino Iorgulescu îl cunoaște pe Mircea Lucescu de foarte multă vreme. Fostul fotbalist român, în vârstă de 69 de ani, susține că și-a permis de-a lungul timpului să fie sincer și direct cu acesta. Din păcate, cei doi au apărut mici conflicte.

ADVERTISEMENT

După ce a , acum spune că una dintre disputele aprinse a avut loc într-o pregătire pe Valea Prahovei. Erau cazați într-un hotel cunoscut de la munte, moment în care au fost protagoniștii unui scandal care nu a fost uitat de nimeni.

Într-o zi pe care o avea liberă, milionarul român a fost certat aspru de selecționerul României pentru faptele sale. Evenimentul neplăcut ar fi avut loc pe culoarul din clădirea în care aveau cazare perioada aceea.

ADVERTISEMENT

„Ne-a dat o zi liberă și mi-a zis mie să îi iau pe băieți să îi duc la Melody, în Poiană acolo. Cică: «Ai grijă tu să nu iasă niciun scandal, să nu fie tămbălău». M-am dus cu ei la șpriț, s-a terminat programul și am ajuns la hotel, pe etajul unde erau fete.

ADVERTISEMENT

S-a pus o masă pe hol direct, stăteam cu ele. Distracție. La un moment dat a venit bucătarul șef, cred că era două și jumătate dimineața. Ne-a pus să strângem că vor să doarmă angajații, mă rog. I-am strâns pe toți, am eliberat zona.

Bine, eu m-am oprit cu Cămătaru și cu Balaci la un shop, să mai luăm câte o bere, ceva. Un prieten de-ai mei avea shop-ul, așa că l-am sunat și a venit imediat”, a povestit Gino Iorgulescu, pentru .

ADVERTISEMENT

”I-am zis că nu am făcut niciun scandal”

Gino Iorgulescu își amintește că a doua zi după ”distracția” de pe holul hotelului nu aveau antrenament. Cu toate acestea, a fost chemat de Mircea Lucescu, care l-a apostrofat pentru faptele sale. Astfel, a fost certat.

Totul a plecat de la faptul că a petrecut până dimineața. Fusese ”pârât” chiar de directorul hotelului din Poiana Brașov. Șeful LPF, care , a explicat că în cele din urmă lucrurile s-au rezolvat.

„I-am zis că nu am făcut niciun scandal și că am plecat când ne-au cerut oamenii de acolo. Mircea tot insista, așa că i-am propus: Hai la director, dar fii atent ce facem! Dacă am dreptate, eu nu mai merg în Portugalia pentru meciul amical.

Dacă tu ai dreptate, faci ce consideri că trebuie să faci. Ajungem acolo: «Să trăiți, domn director! Ia spuneți!». La care ăla: «Au făcut unii reclamație»”, a completat Gino Iorgulescu, mai arată sursa citată mai sus.