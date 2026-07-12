De ce s-a dat, de fapt, cartonaș roșu în Argentina – Elveția. Arbitrul a fost chemat de urgență la VAR și a aplicat o nouă regulă. Este faza care a schimbat definitiv partida

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Argentina s-a calificat în semifinale după ce a trecut în prelungiri de Elveția, scor 3-1. Europenii au jucat în inferioritate numerică în urma cartonașului roșu încasat de Embolo în urma intervenției venite de la VAR.

Breel Embolo a văzut cartonașul roșu în Argentina – Elveția după intervenția VAR

Fără doar și poate că momentul crucial al partidei s-a petrecut la mijlocul reprizei secunde, atunci când arbitrul portughez Joao Pinheiro i-a acordat al doilea cartonaș galben lui Breel Embolo și, evident, l-a eliminat.

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În minutul 69 al întâlnirii de pe Arrowhead Stadium din Kansas City, ”centralul” a fluierat fault pentru Elveția la un duel între Embolo și Leandro Paredes. Mai mult, el i-a acordat un cartonaș galben mijlocașului argentinian.

Conform noului regulament, arbitrii de la VAR pot interveni în situații în care se acordă eronat un cartonaș galben. Lucru care s-a și întâmplat, deoarece nu a fost vorba despre vreun fault, atacantul elvețian simulând contactul.

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După ce a fost chemat să revadă faza, Pinheiro i-a anulat cartonașul galben lui Paredes și i l-a arătat, în schimb, lui Embolo. Cum era al doilea pentru jucătorul elvețian, acesta a fost trimis la cabine mai devreme. Atacantul a izbucnit în lacrimi în momentul în care și-a dat seama de prostia pe care a făcut-o și a fost consolat de coechipieri și oameni din staff.

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Ce urmează pentru Argentina

Faza s-a petrecut la doar câteva minute după ce Elveția a reușit să egaleze și a schimbat soarta jocului. Cu un om în plus, Argentina a dominat finalul meciului și a reușit să puncteze de două ori în prelungiri.

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Campioni mondiali în 2022, în Qatar, argentinienii își continuă astfel drumul spre apărarea trofeului. , programat miercuri, 15 iulie, de la ora 22:00, pe Mercedes-Benz Stadium din Atlanta.

Leo Messi un nou record la Mondiale

Chiar dacă nu a reușit să marcheze împotriva Elveției, Leo Messi a reușit să mai stabilească un record uluitor. Starul Argentinei a oferit assist-ul la golul de 1-0 marcat de Alexis Mac Allister și a devenit .

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Interesant este că cele zece pase decisive au fost oferite pentru jucători diferiți. Astfel, din pasele lui Messi la turneele finale au înscris Hernan Crespo, Carlos Tevez, Angel Di Maria, Gabriel Mercado, Sergio Aguero, Enzo Fernandez, Nahuel Molina, Julian Alvarez, Gonzalo Montiel și Alexis Mac Allister.