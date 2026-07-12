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De ce s-a dat, de fapt, cartonaș roșu în Argentina – Elveția. Arbitrul a fost chemat de urgență la VAR și a aplicat o nouă regulă. Este faza care a schimbat definitiv partida

Elveția a fost eliminată de Argentina în sferturi de finală la CM 2026. Totul s-a decis la cartonașul roșu primit de Breel Embolo (29 de ani), iar VAR-ul a avut un rol important.
Traian Terzian
12.07.2026 | 07:12
De ce sa dat de fapt cartonas rosu in Argentina Elvetia Arbitrul a fost chemat de urgenta la VAR si a aplicat o noua regula Este faza care a schimbat definitiv partida
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VAR, intervenție decisivă în acordarea cartonașului roșu din meciul Argentina - Elveția 3-1. Sursă foto: colaj Fanatik
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Argentina s-a calificat în semifinale după ce a trecut în prelungiri de Elveția, scor 3-1. Europenii au jucat în inferioritate numerică în urma cartonașului roșu încasat de Embolo în urma intervenției venite de la VAR.

Breel Embolo a văzut cartonașul roșu în Argentina – Elveția după intervenția VAR

Fără doar și poate că momentul crucial al partidei Argentina – Elveția s-a petrecut la mijlocul reprizei secunde, atunci când arbitrul portughez Joao Pinheiro i-a acordat al doilea cartonaș galben lui Breel Embolo și, evident, l-a eliminat.

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În minutul 69 al întâlnirii de pe Arrowhead Stadium din Kansas City, ”centralul” a fluierat fault pentru Elveția la un duel între Embolo și Leandro Paredes. Mai mult, el i-a acordat un cartonaș galben mijlocașului argentinian.

Conform noului regulament, arbitrii de la VAR pot interveni în situații în care se acordă eronat un cartonaș galben. Lucru care s-a și întâmplat, deoarece nu a fost vorba despre vreun fault, atacantul elvețian simulând contactul.

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După ce a fost chemat să revadă faza, Pinheiro i-a anulat cartonașul galben lui Paredes și i l-a arătat, în schimb, lui Embolo. Cum era al doilea pentru jucătorul elvețian, acesta a fost trimis la cabine mai devreme. Atacantul a izbucnit în lacrimi în momentul în care și-a dat seama de prostia pe care a făcut-o și a fost consolat de coechipieri și oameni din staff.

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Ce urmează pentru Argentina

Faza s-a petrecut la doar câteva minute după ce Elveția a reușit să egaleze și a schimbat soarta jocului. Cu un om în plus, Argentina a dominat finalul meciului și a reușit să puncteze de două ori în prelungiri.

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Campioni mondiali în 2022, în Qatar, argentinienii își continuă astfel drumul spre apărarea trofeului. În semifinale urmează duelul cu Anglia, programat miercuri, 15 iulie, de la ora 22:00, pe Mercedes-Benz Stadium din Atlanta.

Leo Messi un nou record la Mondiale

Chiar dacă nu a reușit să marcheze împotriva Elveției, Leo Messi a reușit să mai stabilească un record uluitor. Starul Argentinei a oferit assist-ul la golul de 1-0 marcat de Alexis Mac Allister și a devenit cel mai bun pasator din istoria Cupei Mondiale.

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Interesant este că cele zece pase decisive au fost oferite pentru jucători diferiți. Astfel, din pasele lui Messi la turneele finale au înscris Hernan Crespo, Carlos Tevez, Angel Di Maria, Gabriel Mercado, Sergio Aguero, Enzo Fernandez, Nahuel Molina, Julian Alvarez, Gonzalo Montiel și Alexis Mac Allister.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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