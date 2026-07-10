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De ce s-a enervat Mbappe la meciul cu Maroc. Haaland s-a declarat imediat de partea francezului

Franța este prima semifinalistă de la Cupa Mondială, după ce a trecut de Maroc, într-un meci în care Mbappe și Dembele au făcut din nou diferența pe teren
Catalin Oprea
10.07.2026 | 07:45
De ce sa enervat Mbappe la meciul cu Maroc Haaland sa declarat imediat de partea francezului
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Mbappe s-a enervat pentru că a fost nevoit să aștepte cinci minute ca să bată un penalty FOTO X
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Kylian Mbappé a fost din nou omul meciului, în partida Franța-Maroc 2-0, în urma căreia echipa sa a obținut calificarea în semifinalele Cupei Mondiale. Atacantul a marcat, dar a provocat și un penalty clar după unul dintre sprinturile sale obișnuite.

Mbappe a trebuit să aștepte cinci minute ca să execute penaltyul

Faza s-a petrecut în minutul 25. Franța a găsit spațiu în contraatac, Olise a filtrat o pasă perfectă, iar Mbappé l-a depășit pe Mazraoui, fundașul central faultându-l în careu. Intervenția acestuia nu a lăsat loc de îndoială, iar arbitrul a indicat imediat punctul cu var.

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Executarea penaltyului a fost însă amânată câteva minute, fapt care l-a enervat pe Mbappé. Mai întâi el a trebuit să aștepte ca jucătorii marocani să părăsească zona de pedeapsă, apoi francezul a fost nevoit să plaseze mingea mai bine la punctul cu penalty, așa cum a cerut arbitrul.

Ulterior și-a intrat în rol Bono, care a mers de două ori spre numărul 10 francez, făcându-și obișnuitul joc psihologic. Totul a durat cam cinci minute. În cele din urmă, Mbappé a șutat jos, în stânga portarului marocan, dar șutul a fost prea slab, iar portarul a ghicit intenția lui și a salvat penalty-ul.

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Bono e cvasi-invincibil de la punctul cu var

Bono a arătat din nou de ce este considerat unul dintre marii specialiști în apărarea penaltyurilor. Incluzând șuturile care au trecut pe lângă poartă, portarul marocan a fost învins doar în două din cele nouă penalty-uri primite la Cupa Mondială. A oprit 4 și alte 3 n-au prins spațiul porții. Un record intimidant, verificat de Mbappé, care de regulă nu ratează.

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După ce a irosit șansa deschiderii scorului, atacantul francez s-a apropiat de arbitru de două ori pentru a-i cere explicații. La pauza de hidratare. Mbappé s-a plâns din nou că a așteptat prea mult până să bată penaltyul. Iar în timp ce Deschamps le dădea indicații jucătorilor săi, Mbappé a ieșit din grup și a mers din nou să protesteze la arbitru.

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Haaland l-a susținut de la distanță

Atitudinea lui a găsit un aliat neașteptat la sute de kilometri de stadion. Erling Haaland, care urmărea la televizor Franța-Maroc, și-a exprimat public pe contul de Snapchat dezacordul față de întârziere. „Să aștepți cinci minute pentru a executa un penalty este prea mult”, a scris atacantul norvegian.

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