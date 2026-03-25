De ce s-a enervat Mircea Lucescu la conferința de presă. „Ce întrebare e asta? Și Hagi a dat de la 70 de metri?”. Video

Mai e o zi până la duelul de foc de la Istanbul, dintre Turcia și România, din barajul pentru Campionatul Mondial. Mircea Lucescu, selecționerul reprezentativei de seniori, a fost prezent miercuri la conferința de presă. Antrenorul de 80 de ani s-a enervat când un jurnalist i-a pus o întrebare despre Arda Guler, fotbalistul celor de la Real Madrid.

Turcia – România, meci crucial pentru ambele naționale

Turcia pleacă clar cu prima șansă la calificarea în finala barajului pentru Cupa Mondială. Adversara României are un lot plin de vedete de la cele mai bune echipe din lume. Mai mult, va juca și pe teren propriu, pe stadionul celor de la Beșiktaș din Istanbul, unde atmosfera se anunță una de poveste. Aproximativ 2000 de români vor fi prezenți în tribune.

Mircea Lucescu este însă obligat să trimită în teren cel mai bun 11 posibil și să fie extrem de inspirat pe tot parcursul jocului. Misiunea se anunță una extrem de complicată, însă în fotbal au mai avut loc minuni, iar „tricolorii” au încă motive să viseze la turneul final.

Mircea Lucescu nu este impresionat de Arda Guler. Comparație neașteptată cu Gică Hagi la conferința de presă

, Mircea Lucescu, selecționerul naționalei de seniori a României, a fost deranjat de întrebarea pusă de un jurnalist. Antrenorul a fost rugat să comenteze ultimul gol înscris de Arda Guler pentru Real Madrid. Mijlocașul turc a marcat din propria jumătate în duelul cu Elche din La Liga, însă Il Luce nu a fost deloc impresionat, considerând că astfel de execuții nu decid meciurile cu o asemenea miză. Mai mult, l-a comparat pe Guler cu Gică Hagi.

„Mâine jucăm un meci important cu Turcia. Ce importanță are că a dat ăla un gol de la 70 de metri? Gică Hagi a dat și el goluri de la 70 de metri. Hai, gata. Să trecem la treabă”, a spus Mircea Lucescu jurnaliștilor la conferința de presă premergătoare duelului din barajul pentru Campionatul Mondial.

