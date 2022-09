De ce s-a îngrășat Codin Maticiuc și cum vrea să slăbească în timp record. „Mai am o lună până nasc”

Codin Maticiuc a dezvăluit că vrea să scape rapid de kilogramele în plus. Actorul a spus că este în cea mai proastă formă a sa din toată viața, așa că e cazul să ia măsuri drastice.

De ce s-a îngrășat Codin Maticiuc

Tocmai de aceea, vrea să slăbească în timp record, în 30 de zile. Actorul în vârstă de 41 de ani a spus chiar că va naște peste o lumă, fiind atât de plinuț încât pare că ar putea ține un copil în burtă.

Codin Maticiuc a explicat și care este motivul pentru care a ajuns să se îngrașe atât de mult. Acesta nu a mai fost la sală de mai bine de un an și a făcut exces și în ceea ce privește mâncarea.

“Mai am o lună până nasc! Nu, stai, asta e nevastă-mea…

De astăzi într-o lună îmbătrânesc! Mi se întâmplă mizeria asta în fiecare an. Ideea e că de un an și jumătate n-am mai făcut sport și am mâncat mizerii. Treaba asta se vede.

Sunt în cea mai proastă formă în care am fost vreodată și asta e nasol pentru că eu n-am arătat bine niciodată”, a scris Codin Maticiuc pe pagina sa de Facebook.

Codin Maciuc, dietă drastică. Vrea să slăbească în timp record

Tocmai din această cauză, Codin Maticiuc a luat decizia de , anume de 30 de zile. Acesta chiar a spus că își va ține la curent toți fanii cu ceea ce mănâncă.

Mai mult, actorul a cerut sfaturi tuturor urmăritorilor săi de pe rețelele de socializare pentru a putea să slăbească mai repede și chiar se întreba ce tip de dietă este cea mai eficientă și pe care ar trebui să o urmeze.

„Bun, de astăzi m-am pus să slăbesc, am 30 de zile să-mi revin cât de cât.

O să vă țin la curent în special pe story, cu ce mănânc și bune și rele, cu ce mișcare reușesc să fac”, a mai scris actorul pe rețelele de socializare.