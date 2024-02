De ce s-a întors Aleksei Navalnîi în Rusia. ”Nu vreau să renunț nici la țara mea și nici la convingerile mele”

Aleksei Navalnîi, care a murit la vârsta de 47 de ani, potrivit serviciului penitenciar rus, a fost mult timp un ghimpe în coasta președintelui Vladimir Putin, expunând corupția la nivel înalt, făcând campanie împotriva partidului Rusia Unită, aflat la putere, și orchestrând unele dintre cele mai mari proteste antiguvernamentale din ultimii ani.

De ce s-a întors Aleksei Navalnîi în Rusia, în 2021

direct în mâinile poliției ruse pe 17 ianuarie 2021, când s-a întors din Germania, unde a petrecut cinci luni recuperându-se după o tentativă de asasinat pe care el și susținătorii săi au pus-o pe seama Kremlinului.

Poliția l-a reținut pe Navalnîi la controlul de frontieră pe aeroportul Șeremetievo din Moscova. A doua zi, el a fost judecat într-o secție de poliție locală din orașul Himki, în apropiere de Moscova, unde judecătorul l-a plasat în arest pentru 30 de zile, în așteptarea următorului său proces, programat pentru 29 ianuarie 2021.

Navalnîi a fost atunci acuzat că a încălcat termenii eliberării condiționate într-un dosar de deturnare de fonduri din 2014 despre care a susținut că a fost fabricat. Zeci de persoane s-au adunat atunci în fața secției, în frigul năprasnic, strigând “lăsați-l să iasă!”, potrivit .

Navalnîi a declarat atunci că nu s-a îndoit niciodată că se va întoarce în țara sa natală. “Nu mi-am pus niciodată întrebarea ‘să mă întorc sau nu'”, a spus el într-o postare pe Instagram. “În principal pentru că nu am plecat niciodată. Am ajuns în Germania, după ce am ajuns la terapie intensivă, dintr-un singur motiv: au încercat să mă omoare.”

Aleksei Navalnîi a reluat subiectul într-un mesaj postat de echipa sa pe pagina sa de Facebook la data de 17 ianuarie 2024, la exact patru ani de la arestarea sa pe aeroportul Șeremetievo.

”În urmă cu exact trei ani, m-am întors în Rusia, după ce am fost tratat în urma otrăvirii. Am fost arestat la aeroport. Și timp de trei ani am stat aici. Și timp de trei ani am răspuns la aceeași întrebare.

Condamnații o pun simplu și direct. Funcționarii închisorii o pun cu atenție, cu aparatele de înregistrare oprite. ‘De ce te-ai întors?’ […]

Nu există mistere sau scheme. Este foarte simplu. Am țara mea și convingerile mele. Și nu vreau să renunț nici la țara mea, nici la convingerile mele. Și nu le pot trăda pe niciuna dintre ele. Dacă convingerile tale valorează ceva, trebuie să fii dispus să le aperi. Și, dacă este necesar, să faci unele sacrificii”, se precizează în mesaj.

Navalnîi știa ce riscă

Încarcerarea sa în 2021 a declanșat zeci de demonstrații în întreaga Rusie, ducând la mii de rețineri. Din închisoare, Navalnîi a denunțat invazia Rusiei în Ucraina prin intermediul rețelelor de socializare și a încurajat protestele anti-război din întreaga țară.

Criticul Kremlinului a fost mutat în liniște într-o colonie penală din Siberia în decembrie 2023, o mișcare care a dus la o căutare de două săptămâni declanșată de către echipa sa, care a pierdut contactul cu el în timpul transferului neanunțat.

Moartea punctează o represiune nemiloasă a disidenței în Rusia, care s-a accelerat în timpul războiului cu Ucraina, potrivit .

Navalnîi a fost reținut și trimis într-o închisoare rusă în 2021, după ce s-a întors în Rusia din Germania, unde se refăcea după otrăvirea cu novicioc, pe care a pus-o pe seama guvernului rus. Kremlinul a negat în mod repetat orice implicare.

Nu-și făcea iluzii cu privire la riscurile cu care se confrunta în țara sa natală, dar a refuzat să stea departe. Cu doar câteva săptămâni înainte de a părăsi Germania, a declarat: “Înțeleg că Putin mă urăște, înțeleg că oamenii de la Kremlin sunt gata să ucidă”.

Îngrijorările legate de sănătatea lui Navalnîi s-au amplificat la începutul lunii aprilie 2023, deoarece echipa sa a raportat că acesta se confrunta cu probleme grave la stomac și că a slăbit.

“Nu excludem că în tot acest timp petrecut în închisoare ar fi putut fi otrăvit cu ceva care să-i deterioreze sănătatea încet, dar constant”, a declarat purtătorul de cuvânt al lui Navalnîi, Kira Yarmiș, într-o postare pe Twitter la 11 aprilie.

Putin a refuzat mult timp să pronunțe numele lui Navalny. El a descris investigațiile extinse ale presei privind otrăvirea cu novicioc din 2020 ca fiind invenții ale serviciilor de informații occidentale și a declarat în decembrie 2020 că, dacă serviciile de securitate rusești ar fi vrut să îl ucidă pe activist, “ar fi terminat” treaba.

Însă moartea lui Navalnîi va ridica întrebări în Rusia și în străinătate, având în vedere otrăvirea sa din trecut și atacurile asupra altor opozanți ai Kremlinului dinaintea sa.

Fostul agent rus Alexander Litvinenko a murit în Marea Britanie în 2006 după ce a fost otrăvit cu un izotop radioactiv rar, poloniu-210. Agentul neurotoxic novicioc aproape că i-a ucis pe fostul spion rus Serghei Skripal și pe fiica sa în orașul englez Salisbury în martie 2018. Rusia a negat responsabilitatea.

În 2015, fostul viceprim-ministru rus Boris Nemțov, pe atunci cel mai vizibil lider al opoziției, a fost împușcat pe un pod din Moscova. Navalnîi a preluat ștafeta de la Nemțov, devenind cea mai proeminentă figură a opoziției din Rusia.

Otrăvirea cu novicioc

Navalnîi s-a îmbolnăvit grav în august 2020, în timp ce se afla într-un zbor de întoarcere la Moscova din orașul siberian Tomsk. Pilotul a efectuat o aterizare de urgență la Omsk, unde Navalnîi a fost dus la spital pentru tratament de urgență înainte de a fi transferat în Germania, fiind încă grav bolnav.

Guvernul german a declarat că Navalnîi a fost otrăvit cu un agent chimic din grupul novicioc, o concluzie susținută de alte două laboratoare din Franța și Suedia. Agenții novicioc sunt extrem de neobișnuiți, atât de mult încât foarte puțini oameni de știință din afara Rusiei au o experiență reală în tratarea lor.

O investigație ulterioară Bellingcat-CNN a descoperit că o echipă de elită din cadrul serviciului de securitate rus FSB, formată din aproximativ șase până la zece agenți, l-a urmărit pe Navalnîi timp de peste trei ani. Unul dintre acești agenți a dezvăluit, în cadrul unei acțiuni, că agentul neurotoxic letal novicioc fusese plantat în chiloții activistului.

În ciuda acestor dezvăluiri, Navalnîi a declarat că nu crede că va exista o anchetă în Rusia. “A devenit atât de evident că Putin personal a fost cel care s-a aflat în spatele acestui lucru”, a spus el.

Cu toate acestea, după ce și-a revenit în mare parte, activistul și-a anunțat planul de a se întoarce în Rusia, spunând: “Nu am mai avut nicio problemă cu acest lucru. Nu s-a pus niciodată problema pentru mine dacă să mă întorc sau nu, niciodată”.

Navalnîi a fost reținut la câteva momente după întoarcerea sa și ulterior încarcerat la 2 februarie 2021, după ce un tribunal a decis că a încălcat termenii sentinței sale cu suspendare într-un caz de deturnare de fonduri din 2014, despre care el spune că a fost motivat politic.

În acel caz, Navalnîi a fost găsit vinovat de fraudă după ce el și fratele său Oleg au fost acuzați că au deturnat 30 de milioane de ruble (540.000 de dolari) de la o filială rusă a companiei franceze de cosmetice Yves Rocher. Aleksei Navalnîi a fost condamnat la o pedeapsă cu suspendare, iar fratele său a fost condamnat la închisoare.

Putin otrăvitorul

Adresându-se instanței în februarie 2021, Navalnîi a ridiculizat afirmațiile potrivit cărora și-a încălcat condițiile de eliberare condiționată în timp ce se recupera după otrăvire, subliniind că a fost în comă, apoi la terapie intensivă, urmată de reabilitare, și că avocatul său a trimis serviciului penitenciar rus o notificare cu detalii. De asemenea, el l-a denunțat pe președintele rus drept “Putin otrăvitorul”.

În timp ce se afla în arest înainte de audiere, Navalnîi și Fundația sa anticorupție (FBK) au publicat o investigație care detalia acuzațiile privind vaste scheme de corupție legate de un “palat” decadent de la Marea Neagră despre care echipa lui Navalnîi spunea că îi aparținea lui Putin. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a negat că liderul rus ar avea legătură cu proprietatea.

În zilele dinaintea plecării sale din Germania, Navalnîi a declarat că noile dosare penale intentate împotriva sa în Rusia au fost “fabricate” și sunt o încercare de a-l împiedica să se întoarcă în țara sa natală.

Rusia a lansat o nouă acuzație de fraudă și o amenințare cu închisoarea împotriva lui Navalnîi la sfârșitul anului 2020, sporind presiunea asupra acestuia. Comitetul de anchetă al țării l-a acuzat, de asemenea, pe Navalnîi și FBK de “fraudă pe scară largă” pentru că ar fi folosit în mod abuziv donațiile primite de la susținători și le-a cheltuit în “scopuri private”.

Navalnîi a respins acuzațiile aduse împotriva sa în comentariile din ianuarie 2021. “Ei fac totul pentru a mă speria. Dar ceea ce fac ei acolo nu mă interesează prea mult. Rusia este țara mea, Moscova este orașul meu, mi-e dor de ei”, a declarat el.

El a fost trimis într-o colonie penală, la două ore de mers cu mașina de Moscova, pentru a-și petrece cei peste doi ani și jumătate din pedeapsa de închisoare cu suspendare parțială. În aprilie 2021, presa rusă a relatat că a fost mutat într-o “unitate medicală cu infecții respiratorii acute” și că a fost testat pentru Covid-19.

A criticat războiul din închisoare

Chiar și în timp ce se afla în spatele gratiilor, conturile sale de Instagram și Twitter au continuat să îl atace pe Putin, denunțând invazia Rusiei în Ucraina și susținând protestele împotriva războiului din întreaga țară.

Dar acest lucru a avut un cost, spun aliații săi. Navalnîi a trebuit să lupte chiar și pentru drepturi de bază, cum ar fi încălțămintea și medicamentele. Sănătatea sa a avut de suferit și a slăbit. Fiica sa, Dașa Navalnaia, a declarat că i-a fost administrat în mod sistematic un tratament dur.

În 2022, Navalnîi a primit o nouă condamnare de nouă ani pentru acuzații de fraudă despre care a spus că au fost motivate politic.

În timp ce judecătoarea Margarita Kotova citea acuzațiile care i se aduc, imaginile îl arătau pe Navalnîi ca pe o figură slăbită, stând alături de avocații săi într-o cameră plină de oficiali de securitate. El părea neimpresionat de proceduri, uitându-se peste câteva documente judiciare aflate pe o masă din fața sa.

Politicianul a fost transferat de la o colonie penală unde își ispășea pedeapsa la o unitate penitenciară de securitate superioară din Melehovo, în regiunea Vladimir, în iunie 2022. Câteva luni mai târziu, a fost mutat într-o celulă de izolator.

Fiica sa a declarat că autoritățile penitenciare l-au băgat și scos în mod repetat din izolator. “Îl pun înăuntru timp de o săptămână, apoi îl scot pentru o zi”, pentru a încerca să îl înfrângă, a spus ea. “Oamenii nu au voie să comunice cu el, iar acest tip de izolare este într-adevăr o tortură pur psihologică.”

De asemenea, tratamentul său fizic, a spus ea, a fost chinuitor. “Este o celulă mică, de doi pe doi metri… o cușcă pentru cineva care are înălțimea lui de 1,80 metri”, a spus ea. “Are doar un singur scaun de fier, care este sudat de podea. Iar dintre bunurile personale îi este permis să aibă o cană, o periuță de dinți și o carte.”

“O fac pentru a mă face să tac”, a declarat Navalnîi pe X, fostul Twitter, în noiembrie 2022. “Deci, care este prima mea datorie? Exact, să nu-mi fie frică și să nu tac”, a scris el, îndemnându-i și pe alții să facă același lucru. “Cu fiecare ocazie, faceți campanie împotriva războiului, a lui Putin și a Rusiei Unite. Vă îmbrățișez pe toți.”

Lui Navalnîi îi supraviețuiesc soția sa, Iulia Navalnaia, și cei doi copii ai lor.