De ce s-a lăsat de fotbal Dan Șucu Jr.

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Dan Șucu are doi băieți, dar fiecare și-a ales un drum diferit. În timp ce Andrei Șucu încearcă să-și construiască o carieră în fotbal, sub presiunea numelui pe care îl poartă, fratele său mai mare, Dan Matei, a renunțat la ghete și a intrat în lumea afacerilor. FANATIK a aflat detalii despre decizia tânărului care, deși a fost căpitan la juniorii Rapidului și a ajuns să joace pentru prima echipă, a preferat să-și construiască viitorul în afara terenului.

De ce a renunțat Dan Matei Șucu la fotbal! Decizia care i-a schimbat complet viitorul

În urmă cu numai câțiva ani, ambii fii ai lui Dan Șucu visau să ajungă fotbaliști profesioniști. Dan Matei, cel mai mare dintre ei, părea să aibă un viitor frumos în sportul rege. Evolua pe postul de fundaș central, purta banderola de căpitan la Rapid U17 și semnase primul contract profesionist cu gruparea giuleșteană încă din 2022.

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În martie 2023, la numai 16 ani, Dan Matei Șucu a primit șansa să joace pentru prima echipă a Rapidului. Adrian Mutu, antrenorul giuleștenilor la acea vreme, l-a introdus în minutul 65 al amicalului cu Concordia Chiajna, câștigat cu 4-2. Acum, la mai bine de trei ani distanță, fratele său mai mic, Andrei, a fost titular în formația lui Daniel Pancu pentru meciul cu Csikszereda.

Totuși, în vara anului 2024, Dan Matei a luat o hotărâre cel puțin surprinzătoare. A renunțat la contractul cu Rapid și a decis să se concentreze asupra studiilor. Potrivit informațiilor obținute de FANATIK din anturajul familiei Șucu, în spatele acestei alegeri a existat o evaluare extrem de calculată a propriilor perspective în fotbal. Tânărul a ajuns la concluzia că șansele sale de a avea o carieră la cel mai înalt nivel erau mici.

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Mai mult, discuțiile cu tatăl său au cântărit enorm. Dan Șucu și-ar fi dorit ca fiul cel mare să se apropie de afacerile familiei și să înceapă să înțeleagă mecanismele din spatele companiilor pe care le conduce. Astfel, Dan Matei a lăsat în urmă fotbalul de performanță și a început să se pregătească pentru o carieră în business.

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Dan Șucu și-a dorit ca fiul său să devină om de afaceri. Ce le-a transmis apropiaților

Patronul clubului Rapid și-a dat seama că fiul său cel mare are potențial să devină om de afaceri și că șansele de a face performanță la cel mai înalt nivel în fotbal erau mai mici. Decizia a fost una calculată, rațională. „Decât codaș la fotbal, mai bine fruntaș în afaceri” este ideea pe care Dan Șucu i-ar fi insuflat-o fiului său.

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De altfel, Dan Matei pare să se fi adaptat rapid noului drum. Este prezent aproape meci de meci în Giulești, chiar și atunci când restul familiei lipsește de la stadion. Apropiații îl descriu drept un tânăr pragmatic, rezervat și atras de domeniul economic. Aceștia spun că are o minte ageră și o capacitate remarcabilă de a face conexiuni inteligente.

Dan Matei Șucu a intrat în afacerile imobiliare ale tatălui său! Participație într-un proiect de milioane de euro

În mai 2025, la mai puțin de un an după despărțirea de Rapid, Dan Matei Șucu a făcut primul pas important în lumea afacerilor. Potrivit Profit.ro, tânărul a devenit asociat în Redport Properties Safir, societate implicată în dezvoltarea celei de-a treia faze a proiectului rezidențial The Level, din nordul Bucureștiului. Dan Șucu i-a cedat fiului său o participație de 10% în cadrul companiei. În urma operațiunii, omul de afaceri a rămas cu 50% din părțile sociale, în timp ce dezvoltatorul Redport a păstrat 40%.

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În paralel, fostul fotbalist al Rapidului și-a continuat studiile. Diana Șucu a dezvăluit, în martie 2025, că fiul său a fost acceptat la instituții de învățământ din Anglia și Madrid, dar a ales Academia de Studii Economice din București. A intrat cu media 9,80 și a obținut ulterior o bursă, pe care a decis să o doneze unui alt student care avea mai multă nevoie de sprijin financiar.

Doi frați, două drumuri diferite! Andrei Șucu continuă să lupte pentru visul de a deveni fotbalist

, Andrei Șucu, fratele său mai mic, continuă să-și urmărească visul din copilărie. Mijlocașul a semnat primul contract profesionist cu Rapid în ianuarie 2025, iar câteva luni mai târziu, în mai, a debutat oficial în SuperLiga, într-un meci cu Universitatea Cluj, încheiat 2-2.

În actualul sezon, Andrei a reușit să înscrie primul său gol în SuperLiga, în victoria Rapidului cu FC Argeș, scor 3-1. , câștigată de giuleșteni cu 2-0. Acum, tânărul mijlocaș speră să adune cât mai multe minute pe teren și, de ce nu, să devină un om de bază pentru echipa patronată chiar de tatăl său.