De ce s-a lăsat fiul cel mare al lui Dan Şucu de fotbal: “Mamă, tată, nu cred că o să strălucesc vreodată!”

În acest moment, la Rapid, club patronat de Dan Șucu, este legitimat și fiul cel mic al omului de afaceri, Andrei. Băiatul cel mare, Dan, a decis să renunțe la fotbal. Mama sa, Diana Șucu, a dezvăluit, la FANATIK motivele care au stat la originea acestei decizii.

Motivul pentru care fiul cel mare al lui Dan Șucu s-a lăsat de fotbal: “Mamă, tată, nu cred că o să strălucesc vreodată!”

Dan Șucu a preluat Rapidul în anul 2002. Ambii săi băieți pe care îi are alături de Diana Șucu, Dan și Andrei, au cochetat sau încă mai sunt implicați în fenomen din calitate de jucători. Dacă al doilea este activ în lotul lui Costel Gâlcă, primul a decis să renunțe la fotbal.

Prezentă în platoul emisiunii ”FANATIK Rapid”, că decizia lui Dan de a spune stop unei viitoare cariere în fotbal i-a aparținut lui în totalitate. Existau informații că familia l-ar fi influențat pe tânăr. În realitate, el a venit cu hotărârea. Dan a fost conștient de faptul că nu va putea să se impună în acest sport și a decis să se concentreze pe școală.

”N-am spus eu stop, nici familia. Nu! În clasa a 13-a, în ultimul an de liceu, în ianuarie, copilul a venit la noi și ne-a spus. Noi i-am învățat să-și dorească să strălucească. Indiferent ce meserie își vor alege, trebuie să exceleze în meseria respectivă. Și atunci, Dănuț, care este un copil matur, a venit și ne-a spus că el ar dori să întrerupă povestea fotbal, pentru că nu mai face față și fotbal și școală, pentru că noi atunci am pus presiune și, de fapt, am pus din clasa a 9-a, ne pregătim și ne pregăteam pentru facultate. A spus că nu mai face față.

Și timpul nu-i permite. El a hotărât. Copilul ne-a spus, ‘tata, mama, nu cred că o să strălucesc vreodată’. El era foarte muncitor, dar poate nu la fel de talentat ca Andrei. Andrei e talentat, din ce spun specialiștii, nu spun eu. Și el a hotărât, s-a retras și s-a apucat de învățat”, a spus Diana Șucu.

Ce face în prezent fiul cel mare al lui Dan Șucu

După ce a renunțat definitiv la fotbal, Dan Șucu, , s-a axat doar pe învățat. Notele sale mari i-au permis să fie acceptat la mai multe școli importante, inclusiv în Anglia. Cu toate acestea, el a rămas în țară. Acum, lucrează în echipa tatălui său și face în paralel și o facultate. Ulterior, ar putea merge la un Master în afara țării.

”A învățat, a terminat școala cu brio. A și fost acceptat afară și i-am și înghețat, de exemplu, a fost acceptat și la IE și i-am înghețat la business și i-am înghețat anul, un an de zile chiar i l-am plătit, gândindu-ne că s-ar putea să se răzgândească și să vrea să-și dorească să plece afară.

A fost acceptat și în Anglia, dar în ultima zi de examen l-am așteptat, a venit acasă, am vorbit cu el, i-am prezentat și tatăl lui, soțul meu, i-a prezentat un pachet cumva tentant și i-a spus: ‘uite, mai e și varianta în care echivalăm diploma. Și rămâi în România, rămâi la Fabis, mergi la școală, muncești cu mine’, mă rog, nu cu Dan, că nu muncește cu Dan și nu își petrece timpul cu Dan neapărat, ci cu echipa și cu oamenii, colegii soțului meu.

‘Și, evident, după ce termini facultatea și în momentul care știi ce-ți dorești și ce-ți place să faci, evident, o să mergi la o facultate prestigioasă să faci un Master, să te specializezi pe ceea ce-ți dorești să faci’. Sigur, copilul a fost șocat, atunci a fost șocat și a zis: ‘nu-mi vine să cred, cum, serios să rămân aici? După ce a spus atât de multă presiune pe mine?’”, mai dezvăluie mama lui Dan Șucu.