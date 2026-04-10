De ce s-a lăsat Matei Lucescu, de fapt, de fotbal. Ce sport practică acum nepotul lui Mircea Lucescu

Matei Lucescu, fiul lui Răzvan Lucescu, și nepotul regretatului Mircea Lucescu, a jucat și el fotbal. De ce nu a luat-o pe urmele celor doi antrenori și către ce sport s-a reorientat
Cristian Măciucă
10.04.2026 | 12:27
Matei Lucescu (32 de ani) este unul dintre cei doi nepoți ai regretatului Mircea Lucescu. Fiul lui Răzvan Lucescu, care mai are și o fată, Maria, a fost și el fotbalist, dar s-a lăsat la o vârstă extrem de fragedă. Tânăr antreprenor, Matei practică acum alt sport.

Matei Lucescu a fost portar de fotbal la fel ca tatăl său

Înainte să îi calce pe urme tatălui său, Răzvan Lucescu a fost un portar apreciat în SuperLiga. El a apărat la echipe de tradiție, precum Sportul Studențesc, FC Național, Rapid, FC Brașov sau FCM Bacău. Traseul actualului antrenor de la PAOK a fost încercat și de către fiul său, Matei. Antreprenorul, care în urmă cu câțiva ani a readus la viață brandul de bere Grivița, a început și el fotbalul la o vârstă fragedă. Matei Lucescu a evoluat pe postul de portar la Pro Luceafărul.

Școala de fotbal a lui Marcel Pigulea (82 de ani) din București a fost creată la finalul anilor ’90 și inspirată după modelul Luceafărul, club înființat în 1978 și care a adunat fotbaliști uriași ai României, precum Gică Hagi, Gică Popescu, Gabi Balint, Miodrag Belodedici, Dănuț Lupu, Cosmin Contra și mulți alții. Matei Lucescu a renunțat însă rapid la portărie și a dezvăluit că niciodată nu a fost îndrăgostit de „sportul rege”, așa cum s-a întâmplat cum tatăl și cu bunicul său.

Au încercat să mă ducă la fotbal, am fost portar o perioadă bună până pe la 14 ani, dar nu s-a lipit. Niciodată nu mi-am dorit să devin fotbalist. Îmi place fotbalul, urmăresc meciuri, merg la meciurile din România, la Dinamo, la Rapid. Îmi place fotbalului, dar nu am pasiunea pe care o au cei din familia mea. Pentru ei fotbalul reprezintă totul” – Matei Lucescu, în 2024

Zi de naștere tristă pentru nepotul lui Mircea Lucescu

Pe 8 aprilie 2026, Matei Lucescu a împlinit vârsta de 32 de ani. Ziua va rămâne însă una de tristă amintire pentru tânărul antreprenor. A fost a doua zi după moartea lui Mircea Lucescu și prima zi în care trupul neînsuflețit al antrenorului emerit fost dus la Arena Națională pentru priveghi. Mii de oameni au venit la cel mai mare stadion din țară pentru a îi aduce un ultim omagiu lui „Il Luce”, iar în tot acest timp, Matei a fost alături de Răzvan Lucescu la căptâiul bunicului.

Trump. despre influencerii MAGA: „Au un IQ scăzut. Sunt proști”. Ce spune despre...
Digi24.ro
Trump. despre influencerii MAGA: „Au un IQ scăzut. Sunt proști”. Ce spune despre Brigitte Macron

Matei Lucescu este campion în motorsport

Chiar dacă a renunțat rapid la mănușile de portar, Matei Lucescu nu a renunțat definitiv la sport și a devenit pilot de curse. Mai mult, nepotul cel mic chiar excelează în motorsport. În primăvara anului trecut, nepotul lui Mircea Lucescu a terminat pe primul loc al podiumului, la clasa la care a concurat, prima etapă din Campionatul Național de Slalom Paralel. „O schimbare plăcută din salopeta de fabrică în combinezonul de pilot. Îmi place foarte mult, e un sport extrem de frumos și pentru mine, cel puțin relaxant. Eu sunt fan mașini de când îmi pot aduce aminte”, a spus Matei Lucescu, după acea victorie. De altfel, fiul lui Răzvan a dezvăluit că e singurul bărbat din familia Lucescu pasionat de mașini. „Eu sunt singurul din familie pasionat de mașini. Da, nici bunicul meu, nici tata, nu au această pasiune”.

La înmormântarea lui Mircea Lucescu, Gigi Becali a spus pentru prima dată ce...
Digisport.ro
La înmormântarea lui Mircea Lucescu, Gigi Becali a spus pentru prima dată ce discuție a avut cu "Il Luce": "Eu am rămas mască"
  • 2 copii are Răzvan Lucescu, pe Matei și pe Maria-Luiza
  • 32 de ani a împlinit Matei Lucescu pe 8 aprilie 2026
Mircea Lucescu, înmormântare cu onoruri militare. Garda de onoare a sosit la Biserica...
Fanatik
Mircea Lucescu, înmormântare cu onoruri militare. Garda de onoare a sosit la Biserica Elefterie
Ce sfat i-a dat Gigi Becali lui Răzvan Lucescu. Antrenorul lui PAOK trebuie...
Fanatik
Ce sfat i-a dat Gigi Becali lui Răzvan Lucescu. Antrenorul lui PAOK trebuie să facă neapărat așa ceva pentru a-i ajuta sufletul lui Mircea Lucescu
El este antrenorul din SuperLiga care îl suna pe Mircea Lucescu la 4...
Fanatik
El este antrenorul din SuperLiga care îl suna pe Mircea Lucescu la 4 dimineața. „La ora asta, un om normal doarme”
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Cine sunt cei 6 bărbați misterioși care și-au făcut apariția la sicriul lui...
iamsport.ro
Cine sunt cei 6 bărbați misterioși care și-au făcut apariția la sicriul lui Mircea Lucescu
