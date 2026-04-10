De ce s-a lăsat Matei Lucescu, de fapt, de fotbal. Ce sport practică acum nepotul lui Mircea Lucescu

Matei Lucescu (32 de ani) este unul dintre cei doi nepoți ai regretatului Mircea Lucescu. Fiul lui Răzvan Lucescu, care mai are și o fată, Maria, a fost și el fotbalist, dar s-a lăsat la o vârstă extrem de fragedă. Tânăr antreprenor, Matei practică acum alt sport.

Matei Lucescu a fost portar de fotbal la fel ca tatăl său

Înainte să îi calce pe urme tatălui său, Răzvan Lucescu a fost un portar apreciat în SuperLiga. El a apărat la echipe de tradiție, precum Sportul Studențesc, FC Național, Rapid, FC Brașov sau FCM Bacău. Traseul actualului antrenor de la PAOK a fost încercat și de către fiul său, Matei. Antreprenorul, care în urmă cu câțiva ani a readus la viață brandul de bere Grivița, a început și el fotbalul la o vârstă fragedă. Matei Lucescu a evoluat pe postul de portar la Pro Luceafărul.

Școala de fotbal a lui Marcel Pigulea (82 de ani) din București a fost creată la finalul anilor ’90 și inspirată după modelul Luceafărul, club înființat în 1978 și care a adunat fotbaliști uriași ai României, precum Gică Hagi, Gică Popescu, Gabi Balint, Miodrag Belodedici, Dănuț Lupu, Cosmin Contra și mulți alții. Matei Lucescu a renunțat însă rapid la portărie și a dezvăluit că niciodată nu a fost îndrăgostit de „sportul rege”, așa cum s-a întâmplat cum tatăl și cu bunicul său.

Au încercat să mă ducă la fotbal, am fost portar o perioadă bună până pe la 14 ani, dar nu s-a lipit. Niciodată nu mi-am dorit să devin fotbalist. Îmi place fotbalul, urmăresc meciuri, merg la meciurile din România, la Dinamo, la Rapid. Îmi place fotbalului, dar nu am pasiunea pe care o au cei din familia mea. Pentru ei fotbalul reprezintă totul” – Matei Lucescu, în 2024

Zi de naștere tristă pentru nepotul lui Mircea Lucescu

Pe 8 aprilie 2026, Matei Lucescu a împlinit vârsta de 32 de ani. Ziua va rămâne însă una de tristă amintire pentru tânărul antreprenor. A fost a doua zi după moartea lui Mircea Lucescu și prima zi în care trupul neînsuflețit al antrenorului emerit fost dus la Arena Națională pentru priveghi, iar în tot acest timp, Matei a fost alături de Răzvan Lucescu la căptâiul bunicului.

Matei Lucescu este campion în motorsport

Chiar dacă a renunțat rapid la mănușile de portar, Matei Lucescu . Mai mult, nepotul cel mic chiar excelează în motorsport. În primăvara anului trecut, nepotul lui Mircea Lucescu a terminat pe primul loc al podiumului, la clasa la care a concurat, prima etapă din Campionatul Național de Slalom Paralel. „O schimbare plăcută din salopeta de fabrică în combinezonul de pilot. Îmi place foarte mult, e un sport extrem de frumos și pentru mine, cel puțin relaxant. Eu sunt fan mașini de când îmi pot aduce aminte”, a spus Matei Lucescu, după acea victorie. De altfel, fiul lui Răzvan a dezvăluit că e singurul bărbat din familia Lucescu pasionat de mașini. „Eu sunt singurul din familie pasionat de mașini. Da, nici bunicul meu, nici tata, nu au această pasiune”.

