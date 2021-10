De ce s-a mutat, de fapt, Mihaela Rădulescu din România. Vedeta Pro TV a dezvăluit motivul

Frumoasa brunetă are o viață agitată în România, unde are foarte multe filmări și proiecte, însă nu același lucru se întâmplă la Monaco unde se bucură de intimitate și libertate.

Fosta susține că s-a mutat din țara natală pentru a-și crește fiul, pe Ayan, departe de lumina reflectoarelor. Așa cei doi au petrecut mult timp de calitate împreună.

În plus, Mihaela Rădulescu recunoaște că mediul din Monaco este mult mai bun pentru ea pentru că numai acolo este atentă la stilul ei de viață din toate punctele de vedere.

ADVERTISEMENT

Mihaela Rădulescu, totul despre mutarea la Monaco, de acum 15 ani

„Viața în România, când vin, e realmente agitată. Vin doar pe un proiect, pe o filmare, muncesc și atât. Am plecat de 15 ani. E mult mai bun mediul acolo, ca să zic așa, pentru o disciplină de viață.

Poate și pentru că am mai puține lucruri de muncit. În România e mai greu cu filmările, cu proiecte, cu emisiuni. Aici nu am timp să mănânc la ore regulate.

ADVERTISEMENT

Acolo am timp de lucrurile astea și am avut timp în toți anii ăștia acolo pentru că te organizezi cumva și după programul copilului care are școală pe anumite ore, care mănâncă la anumite ore.

Acolo trăiesc ceva mai disciplinat la capitolul ăsta, dar la fel de activ. Eu trăiesc dintr-un loc în altul, asta și pentru că circul mult pe Planetă, Felix merge în multe locuri, merg cu el când nu am altceva de făcut.

ADVERTISEMENT

E o viață foarte activă, foarte diferită de o viață normală și casnică. Nu mă plâng niciodată, nu îmi e greu, nu sunt aia care să zic că nu mai pot.

Pot face valize toată viața, îmi place genul acesta de viață”, a mărturisit Mihaela Rădulescu într-un interviu pentru .

ADVERTISEMENT

Mihaela Rădulescu, o mamă mândră de fiul ei, Ayan

Jurata de la Masked Singer România se bucură din plin de timpul petrecut departe de România, asta pentru că nu trebuie să se ferească de ochii curioșilor și se poate comporta ca o persoană normală.

De altfel, acesta este unul dintre motivele pentru care s-a mutat la Monaco. Diva și-a dorit intimitate pentru ea și pentru fiul ei, Ayan, care a crescut foarte frumos și educat.

ADVERTISEMENT

Mihaela Rădulescu este mândră de băiatul ei, care de ceva vreme a plecat să studieze în Statele Unite ale Americii. Adolescentul este foarte inteligent și adoră să facă sport.