De ce s-a reîntors Carmen de la Sălciua la Ierusalim. Pentru ce s-a rugat faimoasa artistă

Carmen de la Sălciua trăiește o viață de vis. Faimoasa artistă s-a căsătorit cu Marian Corcheș, iar cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste.

De ce a ales Carmen de la Sălciua să revină la Ierusalim

De asemenea, aceasta este apreciată de nenumărate persoane pentru piesele sale, multe dintre ele adunând milioane de vizualizări.

, știe însă să mulțumească pentru tot ceea ce i se oferă în prezent. Artista a revenit la Ierusalim, alături de soțul, iar momentul a fost unul cu adevărat deosebit.

Motivul pentru care artista a decis să meargă în Țara Sfântă a fost unul foarte simplu. Ea a simțit nevoia să îi mulțumească lui Dumnezeu pentru toate lucrurile bune și frumoase pe care i le-a oferit până acum.

De asemenea, Carmen de la Sălciua s-a rugat și pentru sănătatea celor dragi.

”A fost o încărcare sufletească de care cu siguranță aveam nevoie. Să știi o să pară surprinzător, dar am mers pentru că am simțit și să mulțumesc, adică dacă ar fi să spun o rugăciune pe care am spus-o ar fi pentru sănătate.

Am fost mai mult să mulțumesc. Am fost cu soțul meu. Pentru mine, Țara Sfântă e a doua casă, nu știu. (…) Orice om are nevoie de Dumnezeu în viața lui. Dacă considerăm că ne împlinesc doar banii, nu este adevărat”, a povestit Carmen de la Sălciua, pentru .

Ce spune Carmen de la Sălciua despre lucrurile materiale

Printre altele, artista a mai precizat că nici banii și nici lucrurile materiale nu sunt totul, însă fiecare persoană are nevoie de experiențele sale până când va învăța acest lucru.

Carmen de la Sălciua spune că ea a ajuns în momentul în care și-a dat seama că lucrurile nu o împlinesc deloc, amintind și de interviul cu unul dintre cei mai bogați oameni de pe planetă, care spunea la rândul său că banii nu sunt totul.

După ce s-au întors de la Ierusalim, Carmen de la Sălciua și Marian Corcheș au decis să se bucure de zăpadă. Artista a publicat mai multe imagini emoționante în familie.

Cei doi au ieșit alături de animalul lor de companie afară și s-au distrat pe cinste, semn că relația lor este una cu adevărat fericită și merge în direcția cea bună.

Amintim faptul că nu este prima oară când artista ajunge în Țara Sfântă. Carmen de la Sălciua a mai fost în trecut la Ierusalim și de fiecare dată, experiența a fost una cât se poate de plăcută pentru ea.