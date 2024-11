De ce s-a reîntors Dan Bittman în România, de fapt. Artistul a locuit în Germania, dar și în Austria

Dan Bittman a vorbit de curând despre lucruri mai puțin cunoscute de fanii săi sau chiar deloc. În cadrul unui interviu, a mărturisit cum a ajuns să locuiască o vreme în Germania și în Austria, în vremuri de comunism, dar și de ce s-a reîntors în țara natală, după doar 3 luni.

Dan Bittman, dezvăluiri despre perioada în care a locuit în Germania și Austria

A rememorat clipe dureroase, dar și cum mama sa s-a străduit în 1980 să-i facă rost de pașaport, pentru a-l trimite în Austria și în Germania, pentru a avea o viață mai bună și respectiv mai liberă.

Părinții lui Dan Bittman au avut mult de suferit, după ce le-au fost demolate două case în București și nu-și mai doreau un viitor sumbru și pentru fiul lor. Însă, deși credeau că au reușit, Dan Bittman nu a putut să stea departe de familie decât 3 luni, fiind apăsat de dor.

”Da, am avut multe de pătimit cu familia. Eu nu știu cum au rezistat părinții mei, pentru că ne-au demolat de două ori. O dată din Piața Unirii, și au construit magazinul Unirea pe locul casei mele, și a doua oară de pe strada Labirint, colț cu Popa Nan, cea pe care o evocă Ciocu Vintilă în cântecele lui. La fel, s-a lărgit bulevardul și tocmai casa noastră le stătea în cale (…)

În 1980, mama s-a dat peste cap să-mi facă rost de pașaport, să mă trimită în Austria și Germania, ca să fug din țară, și n-am reușit, pentru că nu mi-a plăcut deloc. M-am simțit foarte bine acolo, mi s-a părut că totul ține de normalitate.

Când am ajuns în Austria și Germania, mi s-a părut că e lumea mea normală, dar, după trei luni, mi s-a făcut un dor de casă și m-am întors”, a declarat Dan Bittman într-un interviu pentru

Ce facultate a terminat Dan Bittman

Revenit pe meleaguri natale, Dan Bittman nu a urmat studii muzicale, așa cum mulți ar crede, de altfel. Dan Bittman și-a încercat norocul la Arhitectură și ulterior a intrat la Construcții.

Dan Bittman se mândrește cu facultatea pe care a absolvit-o, fiindcă nu a fost una ușoară, iar cel cu care a colaborat pentru a-și scrie lucrarea de licență este politicianul Călin Popescu Tăriceanu, de la care a primit o notă frumoasă, 8, 50. În plus, și cu politicianul Dinu Patriciu a avut o legătură.

”Am dat la Arhitectură, crezând că doar faptul c-am stat prin Germania mă va promova. Nu s-a întâmplat așa, și-n toamnă am dat la Hidrotehnică, Facultatea de Construcții, și am intrat. Am reușit s-o termin cu greu, dar glorios. Măcar diploma mea e luată pe bune (râde), Călin Popescu Tăriceanu fiindu-mi asistent.

Foarte impresionat de faptul că am reușit să știu ceva materie, mi-a dat 8.50. Am uitat să spun că, înainte, m-am pregătit pentru Arhitectură cu regretatul Dinu Patriciu, un liberal adevărat… Deci am fost numai pe partea liberală, așa, în viață. (zâmbește)”, a mai precizat Dan Bittman.