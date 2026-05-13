De ce s-a rejucat, de fapt, prima finală a Cupei României. Meciul care a produs 700.000 de euro, în banii de astăzi

În urmă cu 92 de ani, în țara noastră se disputa prima finală a Cupei României. A fost atunci un duel inedit, care a pus față în față două echipe din provincie. E vorba de Ripensia Timișoara, un club redutabil din țara noastră în acea perioadă, și Universitatea Cluj, chiar echipa care joacă și finala din prezent a competiției. Meciul din 1934 s-a rejucat. Care a fost motivul invocat.

Care au fost echipele implicate în prima finală a Cupei României

Al doilea trofeu intern din acest sezon, Cupa României, este o ”afacere” 100% studențească în 2026. U Cluj și U Craiova vor juca cu trofeul pe masă pe 13 mai, la Sibiu. Episodul cu numărul 51 al emisiunii ”Oldies but Goldies” a fost dedicat acestui eveniment. Cristi Coste și invitatul său Andrei Vochin au făcut o incursiune în timp pentru a readuce în memorie o serie de episoade care au marcat această competiție.

Încă din startul emisiunii, ”caseta” amintirilor a ajuns tocmai în sezonul 1933 – 1934, atunci când s-a jucat prima din istorie. ”Universitatea Cluj, practic, începe Cupa României”, spune Andrei Vochin. Motivul este acela că ”Șepcile Roșii” au jucat în finala primei ediții. Totul s-a întâmplat în 1934.

Atunci, la Timișoara, Ripensia din oraș avea să se impună, după un meci spectaculos și dramatic, cu scorul de 3-2. Golurile bănățenilor au fost marcate de Schwartz (5′), Dobay (29′) și Ciolac (85′). Pentru U Cluj au înscris Ploeșteanu (18′) și Surlaşiu (64′). Era însă un meci care nu a contat. Finala avea să se rejoace.

De ce s-a rejucat, de fapt, prima finală a Cupei României, dintre Ripensia Timișoara și U Cluj

Același Andrei Vochin explică și motivele care au dus la rejucarea partidei. Clujenii au contestat faptul că ultimul act a fost găzduit de Timișoara, adică de orașul rivalilor. Au acceptat să joace acolo, însă au anunțat deja în prealabil că, pentru ei, va fi un meci cu un caracter amical. Erau convinși că Federația de la acea vreme va reprograma duelul într-un loc neutru.

”Universitatea Cluj joacă prima finală de Cupă și asta va rămâne în istorie. Este prima ediție a Cupei și aici e o poveste stufoasă. De ce? Pentru că autoritățile vremurilor respective au stabilit la un moment dat ca finala să se joace la Timișoara, adică în orașul Ripensiei. Universitatea Cluj nu este de acord cu așa ceva, face o hârtie. Nu cedează cei de Federația Interbelică de la vremea respectivă.

Și atunci Universitatea Cluj se duce la Timișoara până la urmă să joace, dar anunță telefonic și apoi convorbirea telefonică este reprodusă în scris, semnată de toți cei care au fost implicați, și de o parte și de alta și spun ”Ok, meciul ăsta nu va fi o finală, va avea un caracter amical’. Ca să puncteze și acest caracter amical al finalei, Universitatea Cluj vine cu doi jucători, Orza și Baciu, care nici măcar nu erau legitimați în echipă. Presa de la vremea respectivă contestă faptul că această finală nu se joacă pe un teren neutru. Dădeau exemplu Angliei, unde finalele se joacă pe Wembley”, spune Vochin.

Într-un final, acel 3-2 avea să fie considerat doar un amical. S-a stabilit data unei rejucări. Așa s-a și întâmplat. ONEF – ANF, fostul Republicii, din Capitală. Și de această dată, tot bănățenii s-au impus, însă și mai clar. A fost Ripensia – U Cluj 5-0.

Suma uriașă produsă de finala Ripensia – U Cluj: 700.000 de euro, în banii de astăzi

Rejucarea finalei din 1934 avea să fie o decizie excelentă în primul rând din punct de vedere financiar. Presa vremii scria atunci că ”rețeta” meciului de pe stadionul ONEF a fost de 320.000. În banii din prezent, ar veni undeva la 700.000 de euro. Acești bani s-au împărțit. 10% a luat organizatorul, iar restul la finaliste.

”Grosul” a mers, așadar, la cele două echipe. Mai exact, Ripensia și Universitatea Cluj au împărțit 90% din această sumă uriașă. În tribunele arenei din Capitală au fost undeva la 6500 de spectatori, un număr important la vremea respectivă, dat fiind faptul că a fost o finală între două echipe din provincie.