De ce s-a repetat penalty-ul lui Mailat în FC Botoșani – Rapid! Dina Grameni a recunoscut că nu cunoaște regulamentul

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Dina Grameni (23 de ani) a recunoscut că nu știe regulamentul după Din cauza lui, brigada de arbitri a repetat penalty-ul prin care moldovenii au egalat și au stabilit rezultatul final.

De ce s-a repetat penalty-ul în FC Botoșani – Rapid 1-1

Moldovenii au primit penalty în minutul 90 după intervenția VAR. Tot VAR-ul a decis ca lovitura de la 11 metri să fie repetată, chiar dacă Marian Aioani reușise să pareze execuția lui Sebastian Mailat. În careu intraseră jucători de la ambele echipe, printre care și Dina Grameni, care respins în corner mingea apărată de Aioani.

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Penalty-ul a fost repetat deoarece, înainte de executarea loviturii de la 11 metri, jucători ai ambelor echipe au pătruns în suprafața de pedeapsă, iar un fundaș al echipei aflate în apărare, intrat prematur în careu, în acest caz Dina Grameni, a intervenit primul asupra mingii după parada portarului. Conform Legii 14 din regulamentul IFAB, o astfel de intervenție influențează faza și impune repetarea loviturii de pedeapsă.

Dina Grameni a recunoscut că nu cunoaște regulamentul

Pus să explice la flash-interviu motivul pentru care s-a repetat penalty-ul din FC Botoșani – Rapid 1-1, Dina Grameni a avut un răspuns șocant. Mijlocașul venit de la Farul Constanța a recunoscut că nu știe regulamentul.

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„Da, am intrat în careu, dar Ogenda era 1 metru în fața mea. Domnul Marian Barbu ne-a zis că se anulează dacă intrăm amândoi. Nu știu care sunt regulile jocului. Data viitoare o să-l las pe el să dea, să se anuleze. Data viitoare trebuie să fim concentrați până la final pentru că o mică neatenție i-a readus în joc. Puteau să ne și bată. Cred că este un rezultat nemeritat. Când ești Rapid București sunt 2 puncte pierdute când nu câștigi”, a declarat Dina Grameni, în direct la Digi Sport, după FC Botoșani – Rapid 1-1.