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De ce s-a repetat penalty-ul lui Mailat în FC Botoșani – Rapid! Dina Grameni a recunoscut că nu cunoaște regulamentul

Faza nebună a penalty-ului din care FC Botoșani a egalat-o pe Rapid a bulversat pe toată lumea, în frunte cu Grameni. De ce s-a repetat, de fapt, lovitura de la 11 metri
Cristian Măciucă
28.07.2026 | 00:30
De ce sa repetat penaltyul lui Mailat in FC Botosani Rapid Dina Grameni a recunoscut ca nu cunoaste regulamentul
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Arbitrul central Marian Barbu si Constantin Grameni in meciul de fotbal dintre FC Botosani si FC REapid Bucuresti, contand pentru Superliga Superbet, desfasurat pe Stadionul Municipal din Botosani, luni 27 iulie 2026. © FOTO:Tudy/SPORT PICTURES
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Dina Grameni (23 de ani) a recunoscut că nu știe regulamentul după FC Botoșani – Rapid 1-1. Din cauza lui, brigada de arbitri a repetat penalty-ul prin care moldovenii au egalat și au stabilit rezultatul final.

De ce s-a repetat penalty-ul în FC Botoșani – Rapid 1-1

FC Botoșani – Rapid a avut un final mai rar întâlnit pe terenurile de fotbal. Moldovenii au primit penalty în minutul 90 după intervenția VAR. Tot VAR-ul a decis ca lovitura de la 11 metri să fie repetată, chiar dacă Marian Aioani reușise să pareze execuția lui Sebastian Mailat. În careu intraseră jucători de la ambele echipe, printre care și Dina Grameni, care respins în corner mingea apărată de Aioani.

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Penalty-ul a fost repetat deoarece, înainte de executarea loviturii de la 11 metri, jucători ai ambelor echipe au pătruns în suprafața de pedeapsă, iar un fundaș al echipei aflate în apărare, intrat prematur în careu, în acest caz Dina Grameni, a intervenit primul asupra mingii după parada portarului. Conform Legii 14 din regulamentul IFAB, o astfel de intervenție influențează faza și impune repetarea loviturii de pedeapsă.

Dina Grameni a recunoscut că nu cunoaște regulamentul

Pus să explice la flash-interviu motivul pentru care s-a repetat penalty-ul din FC Botoșani – Rapid 1-1, Dina Grameni a avut un răspuns șocant. Mijlocașul venit de la Farul Constanța a recunoscut că nu știe regulamentul.

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„Da, am intrat în careu, dar Ogenda era 1 metru în fața mea. Domnul Marian Barbu ne-a zis că se anulează dacă intrăm amândoi. Nu știu care sunt regulile jocului. Data viitoare o să-l las pe el să dea, să se anuleze. Data viitoare trebuie să fim concentrați până la final pentru că o mică neatenție i-a readus în joc. Puteau să ne și bată. Cred că este un rezultat nemeritat. Când ești Rapid București sunt 2 puncte pierdute când nu câștigi”, a declarat Dina Grameni, în direct la Digi Sport, după FC Botoșani – Rapid 1-1.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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