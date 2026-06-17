De ce s-a repetat penalty-ul ratat de Harry Kane. Cum s-a ajuns la situația rară din Anglia – Croația. Verdictul specialistului Fanatik

Deși un specialist în executarea penalty-urilor, Harry Kane a ratat de la punctul cu var în partida Anglia – Croația. A primit însă șansa să se revanșeze, deoarece ”centralul” francez a dictat repetarea loviturii.
Nu trecuseră nici zece minute de la startul întâlnirii Anglia – Croația, din prima etapă a Grupei L de la Cupa Mondială din 2026, că arbitrul Clement Turpin a dictat penalty pentru britanici în urma unui fault neglijent în careu comis de Luka Modric asupra lui Noni Madueke.
Căpitanul Harry Kane, unul dintre jucătorii pe care românii îl văd cu șanse să câștige titlul de golgheter la turneul final, și-a asumat răspunderea executării loviturii de la 11 metri. A șutat în stânga lui Dominik Livakovic, dar portarul croat i-a ghicit intenția, a plonjat în acel colț și a parat, iar apoi fundașul Josko Gvardiol a respins în corner.
În timp ce croații se bucurau că au scăpat dintr-o situație dificilă, Turpin a fost avertizat din camera VAR că au existat probleme în momentul execuției. Francezul a mers să revadă faza și a luat hotărârea repetării penalty-ului, iar Kane nu a mai ratat și a doua oară.
Deși într-o primă fază s-a crezut că a fost sancționat faptul că Josko Gvardiol a intrat în careu înainte ca Harry Kane să execute penalty-ul, fostul mare arbitru Cristi Balaj a explicat pentru FANATIK că decizia lui Clement Turpin a venit în urma faptului că portarul Dominik Livakovic nu era pe linia porții.
”Înainte de lovirea mingii de către executat, portarul nu a respectat prevederile regulamentare, a înaintat și nu a mai avut cel puțin o parte a unui picior pe linia porții. Decizie obligatorie. Corectă”, a declarat Balaj, în exclusivitate pentru FANATIK.
Dominik Livakovic, care a debutat la naționala Croației într-un meci chiar împotriva Angliei, în 2018, în Liga Națiunilor, este unul dintre cei mai buni portari atunci când vine vorba de apărat penalty-uri.
El s-a făcut remarcat la Mondialul din 2022, atunci când a blocat nu mai puțin de patru lovituri de departajare. Trei la duelul cu Japonia din optimi și unul cu Brazilia în sferturi. De asemenea, croatul a aparat penalty-uri și în partida CFR Cluj – Dinamo Zagreb, din preliminariile Champions League, sezonul 2020-2021.