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De ce s-a repetat penalty-ul ratat de Harry Kane. Cum s-a ajuns la situația rară din Anglia – Croația. Verdictul specialistului Fanatik

Meciul Anglia - Croația a început abrupt cu un penalty ratat de Harry Kane. Însă, arbitrul Clement Turpin a decis repetarea execuției. Care a fost adevăratul motiv pentru care a făcut asta.
Traian Terzian
18.06.2026 | 00:12
De ce sa repetat penaltyul ratat de Harry Kane Cum sa ajuns la situatia rara din Anglia Croatia Verdictul specialistului Fanatik
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De ce s-a repetat penalty-ul ratat de Harry Kane în Anglia - Croația. Sursă foto: colaj Fanatik
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Deși un specialist în executarea penalty-urilor, Harry Kane a ratat de la punctul cu var în partida Anglia – Croația. A primit însă șansa să se revanșeze, deoarece ”centralul” francez a dictat repetarea loviturii.

Penalty cu repetare pentru Harry Kane în Anglia – Croația

Nu trecuseră nici zece minute de la startul întâlnirii Anglia – Croația, din prima etapă a Grupei L de la Cupa Mondială din 2026, că arbitrul Clement Turpin a dictat penalty pentru britanici în urma unui fault neglijent în careu comis de Luka Modric asupra lui Noni Madueke.

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Căpitanul Harry Kane, unul dintre jucătorii pe care românii îl văd cu șanse să câștige titlul de golgheter la turneul final, și-a asumat răspunderea executării loviturii de la 11 metri. A șutat în stânga lui Dominik Livakovic, dar portarul croat i-a ghicit intenția, a plonjat în acel colț și a parat, iar apoi fundașul Josko Gvardiol a respins în corner.

În timp ce croații se bucurau că au scăpat dintr-o situație dificilă, Turpin a fost avertizat din camera VAR că au existat probleme în momentul execuției. Francezul a mers să revadă faza și a luat hotărârea repetării penalty-ului, iar Kane nu a mai ratat și a doua oară.

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Cristi Balaj a explicat faza repetării penalty-ului

Deși într-o primă fază s-a crezut că a fost sancționat faptul că Josko Gvardiol a intrat în careu înainte ca Harry Kane să execute penalty-ul, fostul mare arbitru Cristi Balaj a explicat pentru FANATIK că decizia lui Clement Turpin a venit în urma faptului că portarul Dominik Livakovic nu era pe linia porții.

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”Înainte de lovirea mingii de către executat, portarul nu a respectat prevederile regulamentare, a înaintat și nu a mai avut cel puțin o parte a unui picior pe linia porții. Decizie obligatorie. Corectă”, a declarat Balaj, în exclusivitate pentru FANATIK.

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Dominik Livakovic nu se află pe linia porții în momentul execuției lui Harry Kane. Sursă foto: The Sun

Portarul Croației, specialist la loviturile de 11 metri

Dominik Livakovic, care a debutat la naționala Croației într-un meci chiar împotriva Angliei, în 2018, în Liga Națiunilor, este unul dintre cei mai buni portari atunci când vine vorba de apărat penalty-uri.

El s-a făcut remarcat la Mondialul din 2022, atunci când a blocat nu mai puțin de patru lovituri de departajare. Trei la duelul cu Japonia din optimi și unul cu Brazilia în sferturi. De asemenea, croatul a aparat penalty-uri și în partida CFR Cluj – Dinamo Zagreb, din preliminariile Champions League, sezonul 2020-2021.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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