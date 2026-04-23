De ce s-a retras Alexandru Dedu din cursa pentru preşedinţia FRH! Nu susţine pe nimeni la alegeri: „Mi-aş fi dorit un om nealterat de realitatea din România”

Alexandru Dedu a condus Federaţia Română de Handbal între 2014 şi 2022, când a fost învins după două tururi strânse . Fostul preşedinte şi-a anunţat, iniţial, candidatura la şefia FRH, ca apoi să se retragă din cursă şi să candideze pentru funcţia de vicepreşedinte al Federaţiei.

Alexandru Dedu a explicat motivele pentru care s-a retras de la preşedinţia FRH: „În primul rând, personale”

Într-un interviu acordat pentru FANATIK, Alexandru Dedu a vorbit despre motivele pentru care , spunând că nu susţine pe nimeni. Mai mult decât atât, în opinia fostului preşedinte, niciunul dintre cei patru candidaţi nu are capacitatea de a reforma handbalul românesc, spunând că cel mai potrivit pentru această funcţie ar fi fost un om „nelaterat de realitatea din România”.

Domnule Dedu, în primul rând, de ce v-aţi retras din cursa pentru preşedinţia Federaţiei?

– Motivele sunt, în primul rând, personale. Eu ştiu ce înseamnă munca de preşedinte şi timpul pe care trebuie să îl aloci şi atenţia… Eu trec printr-o fază în care am nevoie de timp pentru mine, am nevoie de timp pentru familia mea, fata mea termină clasa a XII-a, merge la facultate. Sunt chestii personale.

Deci în primul rând sunt chestii personale… S-a scris şi s-a vorbit că v-aţi retras după ce v-aţi făcut calculele şi aţi observat că sunt şanse mici să reveniţi acolo…

– Dacă eram ferm hotărât de la început să candidez, făceam ceea ce era de făcut să am şanse foarte mari. Am mai trecut prin asta şi ştiu ce ar fi trebuit să fac. Nici timpul nu mi-a permis, dar nici motivaţia nu a fost foarte mare.

Plănuiţi să continuaţi la Timişoara proiectul pe care l-aţi început?

– Am contract la Timişoara încă trei ani şi da, o să continui să încerc să fac din clubul ăsta ceva ok, aşa cum am făcut şi la Braşov.

Vrea să devină vicepreşedintele FRH: „O să am posibilitatea să fiu super neutru”

Candidaţi, totuşi, la funcţia de vicepreşedinte, care sunt motivele pentru care aţi decis totuşi să rămâneţi şi să aveţi o funcţie în cadrul Federaţiei?

– Pentru mine este relativ simplu. Eu am început o muncă de reconstrucţie a handbalului. Din păcate, s-au luat nişte decizii… multe au fost aiurea, chiar în prima şedinţă de Consiliu de Administraţie.

Vă referiţi la eliminările criteriilor U-21 şi U-23?

– Multe, multe. Taliile s-au scos, au dispărut cinci centre de juniori. Multe lucruri… Dar, munca depusă în creşterea notorietăţii handbalului este ok. Suntem al doilea cel mai dorit sport din România de către români. Am fost pe locul 3, dar Halep a dispărut şi atunci… Unde vreau să ajung. Chiar dacă nu voi mai fi eu care să pună în îndeplinire nişte chestii, în funcţia de vicepreşedinte pot să fiu atent să se meargă pe o anumită linie şi pot să sprijin cu experienţa mea handbalul. Dacă voi fi vicepreşedinte, ţinând cont că nu sunt în tabăra niciunui candidat, o să am posibilitatea să fiu super neutru apropo de terţe interese. Lucrul ăsta s-ar putea să ajute, să dea încredere, consistenţă şi siguranţă că deciziile luate în Consiliul de Administraţie sunt cele care trebuie să fie luate.

Nu crede în niciun candidat: „Nu ai nici măcar o noţiune vagă despre ce înseamnă să practici handbalul de mare performanţă”

Spuneaţi că nu sunteţi în tabăra niciunui candidat. Susţineţi pe cineva pentru postul de preşedinte?

– Nu, nu susţin fiindcă nu mă simt reprezentat. Mi-ar fi plăcut mult să vină un om tânăr, nealterat de realitatea din România, care să fi avut şansa de a fi evoluat în străinătate, în structuri solide, performante, profesioniste. Nu că aş avea ceva personal cu oricare dintre candidaţi. Dar majoritatea nu au aceste cunoştinţe, nici pe de parte. Şi noi vrem să ne batem cu cei mai buni, fiindcă vrem ca handbalul să urce. Dacă tu nu ştii ce fac ăia cei mai buni, cum ai putea să implementezi. Nu ai nici măcar o noţiune vagă despre ce înseamnă să practici handbalul de mare performanţă.

Veţi fi în opoziţie cu viitorul preşedinte sau veţi fi neutru?

– Sub nicio formă nu mă duc acolo să sprijin pe cineva sau altceva. Mă duc acolo doar pentru handbal şi pentru a încerca să continui munca pe care am făcut-o. Atât…

Anunţă două măsuri urgente pentru redresarea handbalului românesc: „Aşa, în două-trei cicluri olimpice nu mai mirosim Campionate Europene”

În condiţiile în care handbalul românesc este jos ca performanţe, ce ar trebui să facem pentru a reclădi acest sport?

– Astea sunt lucruri pe care eu aş fi vrut să le fac şi trebuie să profităm de notorietatea pe care o are handbalul în momentul de faţă. A fost şi în ţările care sunt puternice. Au încercat, în primă fază, să atragă atenţia lumii, a populaţiei, a factorilor decidenţi pe sportul ăsta şi pe urmă, cu ajutorul acestei popularităţi, să creeze programe şi proiecte de creştere organică a sportului. Din punctul meu de vedere, în momentul de faţă, primul lucru care trebuie făcut este să investim în pregătirea antrenorilor la toate nivelurile, în aşa fel ca tinerii noştri să se pregătească şi să crească în aceleaşi condiţii, cu aceeaşi metodologie, cu acelaşi start în faza primară, cu cei cu care vrem să ne batem.

Prima dată trebuie să investim în antrenori, copiii nu au nicio vină. Ei sunt şi vor fi buni, iar genetic suntem ok pentru sportul ăsta. E un proiect pe termen lung. Pe termen scurt, ca să nu ieşim din…, că noi şi fără talii şi fără programe coerente de creştere a copiilor, în două-trei cicluri olimpice nu o să mai mirosim Campionate Europene. Ar trebui implementat un proiect den Olanda, cu un incubator de creştere a unei generaţii într-un mediu foarte sănătos, cu antrenori foarte valoroşi cu condiţii de top şi în felul ăsta să ne asigurăm un climat de performanţă la echipele naţionale. Acestea două ar fi prioritar. Sunt multe alte lucruri. Dar primul lucru şi cel mai important, nivelul de cunoaştere şi implicare al antrenorilor să fie la nivelul celor din ţările în care handbalul este ceea ce trebuie.

În final aş vrea să vă întreb ce aşteptări aveţi de la alegerile de vineri?

– Nu am nicio aşteptare, crede-mă. Absolut nicio aşteptare. Pentru mine nu este un capăt de ţară orice s-ar întâmpla. Şi cam atât!