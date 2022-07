De ce s-a retras cu adevărat Silviu Lung Jr. de la echipa națională: „N-am mai fost folosit niciun minut”

Silviu Lung Jr. s-a retras în 2020 de la echipa națională a României, pentru care n-a bifat decât șase selecții în zece ani. Portarul, care este , a dezvăluit motivul care a stat în spatele deciziei sale.

De ce s-a retras Silviu Lung Jr. de la echipa națională a României

În ultimii ani, mai mulți tineri , printre care și Silviu Lung Jr. Pe această listă se mai regăsesc nume precum Cristian Săpunaru, Bogdan Stancu, Ciprian Tătărușanu, Alin Toșca sau Alexandru Mitriță.

„Mereu am fost prezent, la fiecare convocare. În 10 ani, am fost prezent la echipa naţională. Am jucat în doar cinci, şase meciuri, dar mereu am fost prezent, cu mare plăcere mergeam.



Doar că în ultimii şase ani n-am mai fost folosit deloc, niciun minut. Văzând aceste lucruri a fost normal să iau decizia şi să mă dedic echipei de club.

Simţi când trebuie să pui stop unui capitol, eu aşa am simţit la momentul respectiv. Niciodată nu m-am supărat pe cineva, nu sunt supărăcios. Trecuse perioada aceea, cred că am luat decizia bună şi m-am concentrat pe echipa de club”, a declarat Silviu Lung Jr., conform

Silviu Lung Jr. a debutat la echipa națională a României în mandatul lui Răzvan Lucescu, în anul 2010, într-un amical cu Honduras. Cu șase meciuri bifate sub tricolor, portarul a fost ultiam dată la lot în noiembrie 2019, când prima noastră reprezentativă pierdea în Spania cu scorul de 0-5.

Ce spune Lung Jr. despre oferta lui CFR Cluj

În ultimii cinci ani, Silviu Lung Jr. a apărat în Turcia, la Kayserispor. Acum, portarul este liber de contract și a intrat pe radarul lui CFR Cluj, care s-a reorientat după ce negocierile cu Florin Niță au picat.

Goalkeeperul în vârstă de 33 de ani a comentat în exclusivitate pentru FANATIK , acolo unde a mai jucat pentru FC U Craiova 1948 și Astra Giurgiu.

„Am devenit liber de contract în această vară şi acum mă antrenez cu tata. Sunt în vacanţă, dar deocamdată nu am avut nicio negociere, deci nu pot să vorbesc de interesul unei echipe sau alta”, a declarat Lung Jr., în exclusivitate pentru FANATIK.