De ce s-a rupt prietenia dintre Inna și Celia. La mijloc a fost un motiv emoționant: „Am lăsat-o”

Inna și Celia au avut parte de o revedere plină de emoții anul acesta, la Beach, Please! Cele două artiste, cândva prietene foarte bune, s-au pupat și s-au îmbrățișat, iar FANATIK a aflat de ce nu au mai păstrat legătura în ultimii ani.

a revenit în forță pe plan muzical și promite surprize din ce în ce mai mari. Piesele sale vechi au ajuns să cucerească și generația actuală, melodii precum „Șoapte” sau „Trag aer în piept” fiind din nou la modă, mixate în cluburile din țară.

Vedeta a fost invitată weekend-ul trecut la iar acolo s-a revăzut cu o veche prietenă, cunoscută de toată planeta: Inna. Celia ne-a spus că revederea, care s-a produs după 10 ani, a fost una extrem de emoționantă pentru ea. Ne-a mărturisit, totodată, de ce au pus pe pauză prietenia lor.

Celia a declarat, pentru FANATIK, că după ce Inna a început să aibă un succes răsunător la nivel mondial, a făcut un pas în retragere ca să nu se interpreteze că vrea să profite de pe urma faimei sale.

Celia, despre Inna: „Am lăsat-o, cumva… Mi s-a părut așa… Să nu creadă că eu caut să mă ajut cu ceva, că mă folosesc de imaginea ei”

„Am fost prietene când ea era la început de drum, abia începuse să cânte. Ne întâlneam foarte des la evenimente. Țineam legătura după care a urcat pe un val internațional. Am lăsat-o, cumva… Mi s-a părut așa… Să nu creadă că eu caut să mă ajut cu ceva, că mă folosesc de imaginea ei. Atunci nu am mai contactat-o mulți ani, dar a fost drăguță reacția ei la întâlnirea noastră. Mi-am dat seama că am rămas undeva în sufletul ei un om pe care l-a apreciat. Mi s-a părut super drăguță. Într-adevăr, nu ne-am mai văzut după mai bine de un deceniu.

Mi-a zis: Vai, Celia!! Nu pot să cred că te văd. Ne-am bucurat, eram stresate amândouă, pentru că fiecare trebuia să plece în partea cealaltă. Am încercat să stăm și la poze și la povești în același timp. Ne-ar fi plăcut cu siguranță să stăm mai mult”, a mărturisit, emoționată, Celia, despre revederea și prietenia cu Inna, în exclusivitate pentru FANATIK.

În continuare, ne-a vorbit și despre atmosfera de la Beach, Please! și temerile în ce îi privește pe copiii ei, având în vedere problemele cu care vine în mod natural adolescența. Vedeta preferă să nu își facă prea multe scenarii în legătură cu creșterea copiilor ei, un băiat de 11 ani și o fetiță de doar trei anișori.

Celia se gândește la momentul când copiii ei vor deveni adolescenți: „E o mare provocare să fii părinte”

„Au fost enorm de mulți adolescenți. Media de vârstă am înțeles că a fost undeva la 20 de ani. Mi s-a părut incredibil, pentru că piesa ”Trag aer în piept” are aproape vârsta lor, știi? A fost compusă în 2007, deci are 18 ani acum. Mi s-a părut incredibil că a prins atât de tare, mai ales că nu a fost un remix, ci originalul.

A fost o mare bucurie, un sentiment super-plăcut. În ceea ce mă privește, eu nu am simțit controversele. Eu, în general, nu mă bag în ce nu mă privește. Am grijă de toți pașii pe care îi fac. Schimbarea vine cu tine, nu trebuie să îi schimbi pe alții, să nu stăm doar să judecăm. Eu am grijă doar de ceea ce fac, în speranța că nu voi face greșeli și că muzica mea să fie un exemplu cât de cât bun pentru tineri.

Mă bucură faptul că mai am câțiva ani să mă gândesc cum o să fac față acelei perioade, pentru că fiecare generație se schimbă și trebuie să o înțelegi. Nu e ușor. E o mare provocare să fii părinte, în general, dar apoi să fii părinte de adolescent! Eu mă bucur de moment și nu mă gândesc la cât de greu va fi la un moment dat. Angelo al meu are 11 ani momentan, nu mai am mult, dar încerc să nu mă gândesc de acum la ce o să fac atunci”, a adăugat Celia.

Sunt copiii ei geloși pe fani?

Bruneta ne-a mai spus că e o mamă destul de permisivă cu copiii ei în ceea ce privește utilizarea rețelelor de socializare. În opinia ei, e greu să îi ții pe copii departe de TikTok sau Instagram. „L-am lăsat să vadă despre ce e vorba, vorbesc foarte mult cu el. Și noi suntem pe social media, căci nu ai cum să fii artist dacă nu ești conectat la TikTok, la Instagram. Trăind alături de noi a văzut, a simțit, nici n-ai cum să îi ascunzi de lumea asta, din păcate, se vor lovi de ea. Important e să fim deschiși, să știe care sunt pericolele, să știe tot”, ne-a mai spus Celia.

Întrebată dacă au fost vreodată geloși copiii ei pentru că fanii fac poze cu ea, Celia ne-a zis că nu s-a confruntat cu asta, dimpotrivă: „El se bucură că mama lui e cunoscută, se mândrește. Cea mică e foarte mică, are doar trei anișori. E totul pe pozitiv”.

Celia are o vară încărcată de evenimente. După participarea la Beach, Please!, vedeta s-a întors în Timișoara. Va participa la show-ul Forza Zu, însă va reveni și la mare, căci are deja antamate niște cântări pe litoralul românesc.