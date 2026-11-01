Marian Iancu a ajuns față în față cu Gică Hagi: „N-ai cum să reziști nicăieri!”

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Poli Timișoara s-a numărat printre primele echipe de club pe care Gică Hagi (61 de ani) le-a antrenat în cariera sa de tehnician. „Regele” a ajuns pe banca bănățenilor în noiembrie 2005, însă nu a rezistat prea mult. După 20 de ani, patronul Politehnicii de la acea vreme, Marian Iancu (61 de ani) dezvăluie adevărul care a dus la ruptura dintre el și actualul selecționer.

De ce a plecat, de fapt, Gică Hagi de la Poli Timișoara. Marian Iancu spune adevărul după 20 de ani

Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, fostul patron al celor de la Poli Timișoara, pe când echipa din Banat era în prima divizie, în anii 2000, a făcut o radiografie extrem de dură a antrenorilor români. Marian Iancu a plecat de la Daniel Pancu, pe care l-a „mitraliat” după eșecul din derby-ul cu FCSB. În ciuda opiniei generale, care îl laudă pe antrenorul din Giulești, fostul patron din fotbalul intern, recunoscut ca fan rapidist, șochează și spune că Pancu nu are calitățile unui antrenor.

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„Pancu nu e antrenor. Sunt puțini din generația nouă, foarte puțini care s-au dezvoltat și intelectual la nivelul unui pedagog care trebuie să fie un antrenor. Un antrenor nu înseamnă că vine deja legitimat ca și un antrenor bun doar pentru că a avut talent și s-a manifestat cu mingea la picior fantastic. Mai trebuie să te dezvolți și ca pedagog și ca intelect. Sunt foarte puțini. Îi vedeți, au tot felul de contracte care se încheie a doua lună. Sunt aici foarte mulți dintre cei tineri, nu dau nume, că nu vreau să mi-i pun în cap”, spune Iancu.

În continuarea discursului său, ajunge și la Gică Hagi. Iancu afirmă că actualul selecționer face parte, în opinia sa, din rândul antrenorilor care nu știu să-și expună ideile pentru a se face înțeleși de vestiar. „(…) Acești antrenori nu reușesc să aibă rezultate la echipele lor. Și Hagi e unul dintre ei. Pot să vorbesc de Hagi că l-am avut eu și în câteva luni a trebuit să mă despart de el”, afirmă fostul patron din prima ligă.

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Întrebat de ce s-a despărțit de Gică Hagi în 2006, Marian Iancu a spus: „Pentru că din punct de vedere pedagogic nu avea comunicare cu elevii lui. Eu, club, nu puteam să-i asigur lucrul ăsta. Și nu puteam să dau afară toți jucătorii pentru care cheltuisem vreo 6-7 milioane de euro. I-am adus tot ce mi-a cerut. Absolut tot. Am cumpărat și de la Dinamo tot ce era bun. Și el nu se putea înțelege cu ei. Era o mare problemă între vestiar și Hagi. Și atunci n-aveam cum să-i dau afară pe jucători. Trebuia să mă despart de Hagi”, adaugă Iancu.

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noiembrie 2005 – mai 2006 , mandatul lui Gică Hagi pe banca lui Poli

16 partide pe banca formației timișorene a stat „Regele”. A înregistrat 5 victorii, 4 remize și 7 înfrângeri

Marian Iancu, despre Gică Hagi selecționerul: „Am spus din prima zi când l-au adus”

Marian Iancu este de părere că din perioada Poli Timișoara apare în prezent la națională, între „Rege” și colectivul de jucători pe care îi aduce la lot. Fostul patron dezvăluie mesajul pe care i l-a spus în față lui Hagi când a avut loc despărțirea dintre ei la Timișoara. „(n.r. Hagi are și acum acea problemă la națională?) Absolut. Am spus din prima zi când l-au adus. Eu când m-am despărțit de Gică, i-am zis: ‘Gică, ești un antrenor fantastic, cu o singură condiție, să fii propriul tău patron, șef, că altfel n-ai cum să reziști nicăieri’.

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Și probabil de acolo a plecat ideea cu Academia, că nu avea până atunci. Asta se întâmplă și acum la echipa națională. Au ieșit tot felul de povești din vestiar, scandaluri și s-a văzut în teren, de altfel. Nu mai zic că s-a văzut ce a făcut în teren. Să ai o mână de jucători valoroși să o împarți în patru echipe este o tâmpenie. Scuzați-mi expresia, dar ăsta e adevărul. După ce că sunt puțini valoroși, îi mai și împarți…”, explică Iancu.