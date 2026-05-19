De ce s-a temut Donald Trump să atace din nou Iranul. „SUA se vor scufunda într-o mlaștină pe care singuri au creat-o”

Întreaga lume aștepta marți dimineața cu sufletul la gură reînceperea războiului din Orientul Mijlociu, însă Donald Trump a anulat în ultima clipă ordinul de atac. Oficial, preşedintele american a justificat revocarea ordinului prin faptul că e pe cale să se ajungă la un acord cu Iranul, însă experţi israelieni şi oficiali ai Pentagonului spun că altele sunt motivele care l-au determinat pe liderul de la Casa Albă să fie precaut.

Iranienii şi-au ascuns rachetele balistice în grote săpate în munte

Mai mulţi oficiali militari americani apreciază că Iranul a demonstrat o rezistență și o forță militară extraordinare în fața lunilor de atacuri și blocade şi au dezvăluit sub protecţia anonimatului că arsenalul nuclear al Iranului nu a fost afectat, în ciuda bombardamentelor intense.

În rapoartele oficiale ale Pentagonului se afirmă că americanii au dat o lovitură grea Iranului, estimându-se că aproximativ 13.000 de ținte au fost distruse, iar marina iraniană a fost neutralizată, dar un oficial de rang înalt a spus pentru The New York Times că, în ciuda pierderilor mari, iranienii au folosit armistițiul de o lună cu Statele Unite pentru a repara zecile de poligoane de lansare a rachetelor balistice, a reloca lansatoare mobile de rachete și a-și ajusta tacticile pentru a fi pregătiţi în faţa unor noi atacuri. El afirmă că multe dintre rachetele balistice iraniene sunt amplasate adânc în subteran, în peșteri naturale şi vaste încăperi artificiale săpate în munți de granit, ceea ce face dificilă distrugerea lor într-un atac aerian.

În plus, potrivit acestuia, există suspiciuni că ofiţerii iranieni, beneficiind de asistenţă rusă, ar fi putut studia în amănunt şi desluşi secretele modelelor de zbor ale avioanelor de vânătoare și bombardierelor americane. Oficialul american a avertizat că doborârea unui F-15E luna trecută și atacul terestru asupra unui F-35 indică faptul că tacticile de zbor ale SUA au devenit atât de previzibile încât Iranul este capabil să se apere mai eficient.

Iranul are capacitatea de a răspunde cu mai mare intensitate decât în martie

Pe baza acestor considerente, printre oficialii de rang înalt de la Pentagon există temerea că Iranul se pregătește pentru un scenariu complet diferit de luptă faţă de cel de acum două luni: „Va fi o confruntare mai scurtă, dar mult mai concentrată, intensă şi violentă”. Potrivit lui Hamidreza Azizi, expert în afaceri de securitate iraniene la Institutul German pentru Afaceri Internaționale și de Securitate, în cazul reluării confruntărilor, Iranul are capacitatea de a răspunde cu mult mai mare intensitate decât a făcut-o în luna martie şi .

Un astfel de scenariu ar putea reprezenta o amenințare semnificativă nu doar pentru Israel, ci și pentru statele din Golf. Din perspectiva Teheranului lovirea unor ţinte precum câmpurile petroliere, rafinăriile și porturile statelor din Golf ar putea fi una dintre cele mai puternice modalități de a exercita presiune asupra economiei globale și asupra administrației Trump.

Ţări precum Emiratele Arabe Unite, Kuweit și Arabia Saudită s-ar putea afla mai adânc într-un conflict pe care mulți dintre liderii lor au încercat să-l evite. Motivul este clar: infrastructura energetică din Golf este un punct slab strategic, iar un atac semnificativ asupra acesteia ar putea crea o reacție economică mult mai amplă decât arena militară directă. Ţări precum Emiratele Arabe Unite, Kuweit și Arabia Saudită s-ar putea trezi implicate şi mai mult în acest conflict, iar unele informaţii indică faptul că liderii lor ar fi insistat pe lângă Donald Trump să nu declanşeze o nouă ofensivă.

Iranienii ameninţă că vor cuceri oraşul Abu Dhabi

De altfel, retorica iraniană la adresa Emiratelor Arabe Unite a fost deosebit de dură în ultimele săptămâni, mai mulţi oficiali şi comentatori apropiați guvernului acuzând Emiratele că au permis şi facilitat desfășurarea de , inclusiv prin găzduirea unor instalații militare americane pe teritoriul lor. Una dintre cele mai controversate declarații i-a aparținut lui Mehdi Kharatian, care a spus că Emiratele trebuie readuse în „epoca mersului pe cămile” și a adăugat că, dacă va fi necesar, Iranul „va cuceri Abu Dhabi”. Ali Alfona, cercetător la Institutul Statelor Arabe din Golf, spune că aceste declarații reflectă curentele de gândire pe care le au mulţi lideri din conducerea Gărzilor Revoluționare.

Pe lângă amenințarea cu rachete, Iranul deține și un atu maritim, iar dacă până acum s-a folosit de Strâmtoarea Ormuz pentru a exercita presiune asupra economiei globale, în cazul reizbucnirii luptelor Teheranul ar putea încerca să extindă presiunea asupra Strâmtorii Bab el-Mandeb, care leagă Marea Roșie de Golful Aden și este situată în apropierea zonelor controlate de rebelii Houthi din Yemen. Posibilul scop al unei astfel de mișcări este de a forța Statele Unite să se ocupe simultan de două fronturi maritime, și nu doar de Strâmtoarea Ormuz. Kharathian avertizează că dacă SUA vor ataca infrastructura economică iraniană, Teheranul va răspunde prin restricționarea traficului în Bab el-Mandeb.

Un atac extrem de dur a venit din partea purtătorului de cuvânt al Forţelor armate iraniene, Abolfazl Shekarchi, care avertiza că dacă Donald Trump îşi va pune amenințările în aplicare, SUA se vor confrunta cu o situație nouă, neașteptată și furtunoasă. „Statele Unite se vor scufunda într-o mlaștină pe care singuri au creat-o”, a mai spus el.