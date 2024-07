De ce s-a temut Meme Stoica la Virtus – FCSB 1-7: „Nu aveți voie!”

. Deși meciul a părut unul mai degrabă de antrenament, roș-albaștrii au trebuit să fie extrem de atenți.

Meme Stoica i-a avertizat pe fotbaliști înante de Virtus – FCSB 1-7. „Ai noștri au fost pe ei”

FCSB visează să revină în grupele UEFA Champions League. Până acolo mai este însă drum lung. După „dubla” cu campioana din San Marino, pe echipa lui Elias Charalambous un adversar mult mai complicat. Tocmai de aceea, Meme Stoica i-a rugat pe fotbaliști să fie foarte atenți la cartonașe.

„M-am temut de un singur lucru. De cartonașe! Sunt patru turi preliminare, cu tot cu play-off, iar la trei galbene se stă. Și le-am spus ‘Bă, cartonașe nu aveți voie!’ Știam că nu vom avea probleme. Sunt jucători amatori. Dar ce e importantat, e că astăzi au jucat serios.

Pentru că se poate întâmpla să vezi că adversarul este modest și ajungi să te faci de râs. Au fost cazuri, dar ai noștri au fost pe ei”, a declarat Mihai Stoica, la

„Dacă nu joci serios, imediat sari”

Până la dubla cu Maccabi Tel Aviv, FCSB mai are de jucat returul cu Virtus, dar și două meciuri de SuperLiga. Sâmbătă, 13 iulie, FCSB debutează în noul campionat, de la ora 22:00, în Ghencea, cu Universitatea Cluj.

„Mai e o chestie la noi. E o mare concurență pe posturi. Trebuie să joci serios, că dacă nu joci serios, imediat sari. Au fost serioși. Nu avem de reproșat nimănui din niciun punct de vedere. Sâmbătă jucăm meciul cu U Cluj, primul cu un adversar mai serios ca să zic așa.

Eu am spus că am fost nemulțumit de cum am fost în prima jumătate a meciului cu Corvinul. Repriza a doua ne-am revenit și am fost peste ei.

Meciul de azi nu are nicio relevanță, dar a fost reușit. U Cluj e primul adversar mai serios, după care toate gândurile noastre fug spre Maccabi Tel Aviv.

Azi a câștigat 2-0 cu Omonia Nicosia. Mai sunt două săpătâmâni, dar e mare achiziție că l-au întors pe Milson. Știm că vom întâlni un adversar puternic și trebuie să fim pregătiți”, a mai spus președintele C.A. de la FCSB.

1 singur galben a încasat FCSB în partida din San Marino, Kiki, în minutul 79