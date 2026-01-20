De ce s-a văzut, de fapt, aurora boreală de pe teritoriul României. Ce pericole ascunde acest fenomen: „Atmosfera devine turbulentă”

ADVERTISEMENT

România a trăit, în seara zilei de 19 ianuarie 2026, câteva momente spectaculoase: o auroră boreală a fost imortalizată în mai multe colțuri ale țării, iar imaginile au apărut în scurt timp pe rețelele de socializare.

De ce a putut fi observată aurora boreală și din România. Cât de puternică a fost explozia solară de pe 18 ianuarie

Ceea ce la început păreau a fi fotografii făcute cu inteligența artificială s-a dovedit a fi cât se poate de real. Fenomenul, asociat de obicei cu Laponia, Islanda, statele nordice în general, a putut fi observat și de pe teritoriul României.

Fenomenul a fost produs de o furtună solară majoră, de gradul 4 (din 5), care a avut loc în cursul serii de 18 ianuarie 2026. La noi, imaginile fabuloase au ajuns după 25 de ore. Astronomul Adrian Șonka a povestit, pentru FANATIK, cum se produce un astfel de fenomen, surprins mai degrabă cu telefonul mobil decât cu ochiul liber.

„Aurorele se produc din cauza Soarelui. Soarele este de vină, pentru că e o stea care erupe, aruncă în spațiu materie, protoni, electroni, plasmă se numește, și dacă se întâmplă să vină spre Pământ, materialul intră în atmosfera Pământului și produce culorile acelea denumite aurore”, a declarat specialistul, pentru FANATIK.

Fenomenul nu a fost văzut cu ochiul liber

Cheia este, însă, în intensitatea unei astfel de erupții solare. Nu orice ”izbucnire” de pe Soare poate să producă un spectacol de culori vizibil de la latitudini joase. „Trebuie să fie o erupție foarte puternică pe Soare, numită ejecție coronară de masă, care să aibă și viteză, ca să poată ajunge material și la latitudini mai jos cum e România sau în alte țări, mai aproape de zona ecuatorială”, ne explică Șonka.

Norul de particule a ajuns, așa cum precizam mai sus, la 25 de ore după furtuna geomagnetică de pe 18 ianuarie. Totuși, astronomul atrage atenția că diferența dintre ce a surprins camera și ce a văzut ochiul liber este una destul de mare. „Să știți că mai mult au apărut decât s-au văzut, pentru că acum toate camerele telefoanelor mobile sunt foarte sensibile la roșu și se iau imagini cu timp de expunere mare, aurora apare foarte frumos, dar cu ochiul liber nu e foarte vizibilă, nu se vede mare lucru.

Se vede la orizont înspre nord și mai mult în orașele aflate în nordul țării, dar au fost fotografiate de peste tot. Dacă un om ar fi ieșit afară din casă ieri, la 23 noaptea, când a fost maximul, nu ar fi văzut nimic. Dacă ar fi fotografiat partea de nord a cerului, ar fi văzut niște luminițe roșiatice timp de 20 de minute, dar greu, nu din prima”, ne-a mai precizat astronomul de la Observatorul Astronomic Amiral Vasile Urseanu din .

Ce efecte periculoase poate avea o auroră boreală: „Avioanele comunică prin GPS”

Fenomenul spectaculos nu e atât de rar pe cât am crede, ne-a mai precizat expertul, căci acestea se produc câteva pe an. Este periculoasă aurora boreală? Când ar trebui să ne îngrijorăm? Și la aceste întrebări ne-a răspuns același Adrian Șonka. „Aceste furtuni pot produce anumite efecte pe Pământ cum ar fi: transmisiile satelitare pot să fie puțin deranjate, atmosfera devine turbulentă și nu se mai transmite bine semnalul între sateliți și Pământ și noi folosim sateliții artificiali. În câteva ore, semnalul poate fi deranjat. Dacă ești în spațiul cosmic, primești radiație mai multă. Eu n-am niciun verișor în spațiul cosmic.

Dacă te afli mai aproape de polii magnetici e posibil, mai în nord sau mai în sud, poate să intre curent electric în pământ și să distrugă transformatoarele electrice sau rețelele. Asta se întâmplă de obicei la cele de nivelul 5. Cea din 18 ianuarie a fost de nivel 4, dar nu am aflat încă dacă s-a întâmplat ceva. Cam acestea sunt efectele mari. Gândiți-vă că și avioanele comunică prin GPS, își stabilesc traseul și poziția. Și ele pot avea erori de poziție”, a completat Șonka.

Aurorele se văd și pe cerul planetelor Jupiter și Saturn

Astronomul ne-a spus că astfel de aurore nu se văd doar de pe . Pe toate planetele care au un câmp magnetic și atmosferă se pot observa. Așadar, deasupra planetelor Jupiter și Saturn se pot forma oricând aurorele. „ Pe Uranus și Neptun nu am văzut, că nu putem observa foarte bine acele planete. Ar trebui să fie, poate, și pe Marte, unele slabe, dar nu le-am găsit, nu le-am observat”, mai spune Șonka. În final, astronomul ne recomandă și un site unde putem observa activitatea solară pentru a ști când ar putea avea loc următoarea auroră boreală: spaceweather.com.