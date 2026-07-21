De ce s-ar afla, de fapt, România blocată în criza negocierilor dintre partide pentru un nou guvern. „Tot ce se face este împotriva lui”

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Au trecut două luni şi jumătate de când România nu mai are un guvern cu puteri depline şi la cum se prezintă lucrurile în momentul de faţă pe scena politică nu se întrevede vreo speranţă că situaţia va reveni prea curând la normal. Mitică Dragomir priveşte această criză dintr-o altă perspectivă şi vorbeşte despre interesele ascunse care fac să eşueze negocierile între partide.

Mitică Dragomir consideră că scaunul lui Nicuşor Dan va fi în pericol, dacă preşedintele nu va mai fi susţinut de PSD

Eşecul repetat al negocierilor între partide i-a dat de gândit lui Mitică Dragomir. Acesta a ajuns la concluzia că de fapt ar fi vorba de mai mult decât nişte simple neînţelegeri, după cum a dezvăluit el, la „Profeţiile lui Mitică”.

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„Am vaga impresie că tot ce se face acum se face împotriva lui Nicuşor Dan. Împotriva lui şi a lui Pahonţu. Dacă PSD-ul îl lasă din mână pe Nicuşor sau dacă se fac alegeri anticipate şi AUR depăşeşte 40% s-a terminat cu mandatul lui Nicuşor”, este părerea lui Mitică Dragomir.

inclusiv pe discuţiile cu politicieni din diferite partide. „Eu nu mi-am dat seama până acum, dar am tras concluzia că în ăştia doi vor să dea. Am stat de vorbă cu mai mulţi, din toate partidele. AUR pe faţă e împotriva lui. Dacă mâine PSD-ul îl lasă din braţe şi trece cu AUR-ul, s-a terminat cu tot!”, a mai spus Dragomir, la „Profeţiile lui Mitică”.

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Dragomir despre Bolojan: „Cum a fost numit premier, i-a şi dat-o în barbă lui Nicuşor”

El nu este însă de acord cu eventuala suspendare a preşedintelui. „Bineînţeles că n-ar fi corect. În primul rând, Nicuşor nu a încălcat Constituţia. Dacă nu a încălcat Constituţia, ce-ai dom’le cu el? A, că nu vă face vouă jocurile vizavi de justiţie, de problemele economice…”, a punctat „Oracolul de la Bălceşti”.

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Pe de altă parte, acesta că, după ce a fost numit în funcţia de şef al guvernului de Nicuşor Dan, l-a sabotat pe acesta şi încearcă să-i ia locul. „În unele ţări preşedinţii îşi numesc un prim-ministru. Cum s-a întâmplat la noi, iar Nicuşor Dan l-a numit pe Ilie Bolojan.

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E drept ca Bolojan să facă de aşa natură încât să-i ia locul lui Nicuşor? Eu zic că nu e drept. Şi într-o duşmănie nemaipomenită! N-am să înţeleg niciodată chestia asta. Cum a fost numit premier, i-a şi dat-o în barbă lui Nicuşor, cu treaba aia cu TVA-ul”, a atras atenţia Mitică Dragomir.