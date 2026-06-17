De ce s-ar lua, de fapt, pauza de hidratare de la CM 2026. „E o perversiune”. Sumele câștigate sunt fabuloase: 249.000.000 de dolari încasați de o singură televiziune

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Pauzele de hidratare de la Campionatul Mondial 2026 au stârnit controverse uriașe în lumea fotbalului. În spatele argumentului oficial privind protejarea sănătății jucătorilor se ascunde și o miză financiară colosală.

Care e rolul pauzelor de hidratare de la CM 2026

în fiecare meci în jurul minutelor 22 și 67. Fiecare întrerupere durează aproximativ 3 minute și le oferă televiziunilor un interval ideal pentru a difuza reclame. Argumentul oficial al forului internațional a fost următorul: pauzele de hidratare are rolul de a proteja fotbaliștii de temperaturile ridicate din SUA, Mexic și Canada. Cu toate acestea, mai multă lume a remarcat că pauzele au fost aplicate inclusiv la partide disputate în condiții meteo moderate sau pe stadioane acoperite, alimentând suspiciunile că argumentul medical nu este singurul motiv al deciziei.

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Fox câștigă între 250 și 333 de milioane de dolari în timpul pauzelor de hidratare

Conform presei de peste Ocean, t în funcție de importanța partidei. În cele 3 minute, atât cât durează o pauză de hidratare, pot fi difuzate 4 reclame. Cum fiecare meci are două pauze de hidratare, rezultă 8 spații publicitare suplimentare la fiecare joc.

CM 2026 este cel mai mare Campionat Mondial din istoria fotbalului și programează un număr record de 104 meciuri. Astfel, Fox Sports dispune de nu mai puțin de 832 de sloturi publicitare suplimentare. La un preț mediu estimat la 300 de mii de dolari pentru fiecare reclamă de 30 de secunde, televiziunea americană poate ajunge la venituri de aproximativ 249,6 milioane de dolari. Dacă media urcă la 400 de mii de dolari pe reclamă, încasările pot ajunge chiar la 333 de milioane de dolari.

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Investiția în drepturile TV, recuperată în mare parte din reclame

Pentru a cumpăra drepturile de televizare ale FIFA World Cup 2026 în SUA, Fox a plătit aproximativ 485 de milioane de dolari. Practic, doar din reclamele difuzate în timpul pauzelor de hidratare, postul de TV american își poate recupera mai bine de jumătate din investiție. Introducerea acestor întreruperi a stârnit controverse uriașe în rândul fanilor, dar și al oamenilor de fotbal, care consideră că „sportul rege” pierde din fluiditate și că această ediție a Cupei Mondiale se apropie mai degrabă de marile competiții nord-americane, decât de turneele obișnuite de fotbal.

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Deși FIFA a susținut că pauzele de hidratare sunt pentru protejarea jucătorilor, cifrele arată că aceste întreruperi sunt, de fapt, to afacere de sute de milioane de dolari pentru televiziunile care difulează Campionatul Mondial, așa cum se întâmplă, în mod obișnuit, la NBA, NFL, NHL sau MLB. „După ce a plătit 485 de milioane de dolari pentru drepturile de difuzare a 104 meciuri, Fox pare să fi recuperat o parte semnificativă din acești bani doar din reclamele vândute în pauzele de hidratare. Dacă includem reclamele dinaintea meciului, din pauză și de după meci, nu este greu de imaginat că veniturile generate vor depăși cu mult suma plătită pentru a transmite turneul final nord-american”, scriu jurnaliștii de la The New York Times.

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Ce televiziuni uriașe mai transmit CM 2026

ITV, televiziune care are drepturile CM 2026 în Anglia, va genera venituri de aproximativ 400 de mii de dolari pentru un spot de 30 de secunde doar la meciurile naționalei pregătite de Thomas Tuchel. La Cupa Mondială, ITV estimează venituri din publicitate cu aproximativ 30% peste Euro 2024. În schimb, cealaltă televiziune britanică, BBC, nu difuzează publicitate comercială tradițională pe canalele sale din UK, fiind finanțată în principal prin taxa TV.

Pe lângă FOX, în SUA difuzează meciuri de la World Cup și Telemundo, care nu a publicat oficial tarifele. Având drepturi evaluate la aproximativ 465 de milioane de dolari, vinde pachete premium către brand-urile mari și monetizează inclusiv prin intermediul platformei de streaming Peacock. Prețurile exacte diferă în funcție de meci și de audiență.

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În Franța, M6, televiziunea care a luat drepturile TV pentru Campionatul Mondial, vinde cu 370 de mii de dolari 20 de secunde de publicitate. În schimb, prețul crește cu 35,14% când vine vorba despre selecționata „Cocoșului Galic”. La meciurile naționalei Franței, M6 încasează pe o reclamă nu mai puțin de 500 de mii de dolari.

Principalele TV care difuează World Cup 2026

FOX (SUA)

NBCUniversal / Telemundo (SUA, spaniolă)

BBC (Marea Britanie)

ITV (Marea Britanie)

RTVE (Spania)

M6 (Franța)

Deutsche Telekom/MagentaTV (Germania)

TSN și CTV (Canada)

Posturile TV încalcă regulile FIFA, dar nu vor fi penalizate

FIFA a impus ca nicio reclamă să nu fie difuzată timp de 20 de secunde la începutul și 30 de secunde la finalul fiecărei pauze de hidratare. Deși acest lucru nu a fost respectat de TV, forul condus de Gianni Infantino a transmis că nu va penaliza posturile respective. „Datoria FIFA e să favorizeze fotbalul. În acest caz în schimb, Gianni Infantino a favorizat posturile americane de televiziune, conectate la sporturi de bază pe ‘sferturi’ În locul reprizelor, un bilanț FIFA legat pentru totdeauna de noi surse lucrative.

Acesta e un abuz de putere. E o perversiune. Genul care a devenit clar chiar din primul meci, Mexic împotriva Africii de Sud, când postul de televiziune Fox a trecut la reclame, iar telespectatorii au ratat reluarea meciului cu câteva secunde”, a fost mesajul dur al tabloidului britanic Daily Mail.

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