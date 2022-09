De ce s-au bătut Prodanca şi Reghe?! Motivele scandalului fără precedent. Exclusiv

. Ambii au apelat la 112 şi au susţinut că au fost agresaţi fizic de celălalt, conform unui comunicat emis de Poliţia Snagov.

De ce s-au bătut Prodanca şi Reghe?! Motivele scandalului fără precedent

Din informaţiile FANATIK, motivele scandalului fără precedent ar fi fost audierea lui Laurenţiu Reghecampf într-un dosar cu privire la dispariţia bunurilor comune ale familiei, venite din Dubai, în două containere uriaşe în Portul Constanţa.

, care ar fi ascunse de doi ani, după cum susţine fosta soţie a antrenorului într-o declaraţie oferită pentru FANATIK:

Acuzele Anamariei Prodan: “Am depozitat în două containere din acelea uriașe și le-am trimis în România. Iar el le-a schimbat destinația”

”El a fost chemat, probabil, în primele procese pe care le avem. Mă rog de el de doi ani să încheiem toate procesele și el refuză sistematic. Acum e cazul cu containerele. Nu au mai ajuns acasă, au ajuns la prietenii lui. În containerele acelea era toată munca noastră din Dubai.

Când am plecat de acolo, tot ce am avut am depozitat în două containere din acelea uriașe și le-am trimis în România. Iar el le-a schimbat destinația. Sunt ascunse de doi ani de zile. Vreau să închid coșmarul acesta pentru că deja îmi vine să vomit”

Laurenţiu Reghecampf a fost audiat! Pentru moment nu există nicio acuzaţie pe numele antrenorului

Din informaţiile noastre, acest dosar este în faza de cercetări. A fost făcută o plângere, iar poliţia cercetează cazul. Laurenţiu Reghecampf nu este acuzat oficial, însă a fost audiat în acest dosar cu privire la dispariţia celor două containere.

Iar de aici până la o răfuială dintre Prodanca şi Reghe nu a fost decât un pas. Poliţia Snagov a emis un comunicat prin care precizează că ambii au sunat la numărul de urgenţă, fiind emise ordine de protecţie provizorie pentru cei doi:

“La data de 23 septembrie a.c., în jurul orei 19:36, la sediu Poliției Stațiunii Snagov s-a prezentat un bărbat, în vârstă de 47, iar în jurul orei 19:38, s-a prezentat la aceeași subunitate de poliție o femeie, în vârstă de 49 de ani, aceasta în prealabil apelând și numărul de urgență 112, iar fiecare în parte, sesizând la sediul poliției faptul că, a fost agresat fizic, prin loviri, de către celălalt.

La fața locului s-a deplasat un echipaj medical, care a acordat îngrijiri medicale atât bărbatului cât și femeii respective. În cadrul activităților specifice polițiștii din cadrul Politiei Statiunii Snagov au aplicat 2 formulare de evaluare a riscului, în urma cărora au fost emise 2 Ordine de Protecție Provizorii”, se arată comunicatul Poliţiei.