De ce s-au certat frații Lucian și Augustin Viziru. Motivul pentru care au fost la un las de bătaie

Frații Lucian și Augustin Viziru, cunoscuți publicului larg din filmele românești în care cei doi au jucat, sunt, de obicei, discreți în privința vieții personale, dar acum au povestit cu sinceritate, un incident neplăcut ce a avut loc între ei. Totuși, frații Viziru au dezvăluit, în cadrul unui podcast, cum au ajuns, cu ceva ani în urmă, la un scandal ce a fost la un pas să degenereze în bătaie, totul pornind de la o fată. Practic, Augustin a fost cel care s-a enervat și a sărit la Lucian.

Scandal între frații Viziru

Incidentul a avut loc în urmă cu câțiva ani și scandalul între frații Viziru a pornit de la o fată. Lucian a povestit cum s-a trezit la podea după ce Augustin s-a enervat rău și a sărit la el, hotărât să-l bată. Cunoscuți publicului din filmele românești în care cei doi frați au jucat, Lucian și Augustin Viziru s-au bucurat de multă apreciere ca actori. Însă, în privința vieții lor personale, aceștia au dat mereu dovadă de discreție.

Recent, frații Lucian și Augustin Viziru și-au deschis sufletul în cadrul unui podcast și au povestit o întâmplare inedită ce a avut loc între ei și care a fost la un pas să degenereze într-o bătaie în toată regula. Frații Lucian și Augustin Viziru au povestit, cu sinceritate, o întâmplare ce a avut loc între ei, în urmă cu mai mulți ani. Practic, cei doi au ajuns la un pas de a se lua la bătaie, totul pornind de la o fată, iubita de la acea vreme a lui Augustin.

Ce variantă are Lucian despre scandal

Lucian a povestit că, în momentul în care s-au încăierat, Augustin vorbea la telefon cu iubita lui de atunci. El s-a pus pe glume, lucru ce l-a enervat teribil pe fratele său, care a sărit la bătaie.

„Augustin a întrebat-o la telefon pe fata aia: unde ești și cu cine ești? Și atunci, hai să zicem că am zis eu… Eu am spus: Stai liniștit că e cu niște fete. Ei, și în secunda doi m-am trezit la podea, ca la judo”, a povestit Lucian.

Augustin regretă incidentul și spune că acesta a fost singular

Însă, la rândul său, Augustin Viziru are o altă variantă de poveste despre momentul în care s-a ajuns la tensiuni între el și fratele lui, dar recunoaște că s-a ajuns la o încăierare. De altfel, Augustin a ținut să precizeze că nu se mândrește deloc cu reacția sa din acel moment și că o regretă. El a mărturisit că atunci când a fost la un pas să-și lovească fratele a realizat că nu este bine ceea ce vrea să facă și s-a oprit. Mai mult, Augustin a mai precizat că de atunci, între el și fratele său Lucian nu au mai existat situații tensionate.

„Acum pot să spun varianta mea? Așa, vorbeam cu prietena mea de atunci și a mirosit-o bine că umbla cu fofârlica. Aveai dreptate tu că umbla cu băieți, că probabil de aia m-am și enervat atât de tare. După toată discuția aia, după ce s-a închis telefonul, eu fiind plin de nervi, ți-am zis ceva de prietena ta și în secunda doi, eu eram pe canapea și tu erai acolo și ăla care a sărit la bătaie ai fost tu.

Tu ai sărit spre mine. Și în momentul ăla te-am luat și te-am pus jos și am vrut să îți dau în bot și când te-am văzut, când ți-am văzut fața… a fost cel mai urât sentiment pe care l-am avut vreodată, pentru că ți-am mai dat înainte un pumn, dar ăla a fost semi din greșeală și l-am regretat mult timp și îl am pe retină și acum. Și în momentul în care te-am văzut acolo jos am realizat ce prostii am făcut și cred că ăla a fost ultimul nostru clinci, de atunci nu au mai existat”, a povestit Augustin în cadrul podcastului la care a participat alături de fratele său Lucian.

Augustin a absolvit Facultatea de Sport

Pe numele său din buletin Augustin Marin Petre Viziru, este născut pe 7 august 1980, la București, și este un actor român și jucător de biliard. El este fratele mai mic al fostului cântăreț Lucian Viziru. De asemenea, Augustin Viziru este nepotul fostului mare tenismen Gheorghe Viziru. El a absolvit Academia Națională de Educație Fizică și Sport din București, secția tenis.

Augustin a avut o relație de unsprezece ani cu prezentatoarea tv Oana Mareș. Între anii 2009 – 2011 el a fost însurat cu Oana, relație care s-a încheiat cu un divorț. De atunci actorul și jucătorul de biliard nu a mai avut o relație stabilă cunoscută.

Lucian, fostul solist al trupei “Gaz pe foc”, antrenor de tenis în Germania

este născut pe 20 decembrie 1976, la București și este un actor și cântăreț român, fratele actorului Augustin Viziru. Lucian a fost solist în trupa Gaz pe foc. În 2011 a înființat trupa “DarkTown” pentru care semnează muzica și versurile, fiind și solistul trupei.

Lucian este, de asemenea, nepotul fostului tenismen Gheorghe Viziru și este căsătorit, din 2010, cu Ema Daniela, cu care are și un copil, Mihai – Adrian. Din 2013 Lucian Viziru locuiește în Germania unde este antrenor de tenis

În ce filme au jucat frații Viziru

din seria de filme și seriale tv în care a jucat: Lacrimi de iubire; Iubire ca în filme; Inimă de țigan; Regina; Supraviețuitorul; Poker; Om sărac, om bogat; Daria, iubirea mea și Clanul.

La rândul său, Augustin Viziru a jucat în: Lacrimi de iubire, Iubire ca în filme, Regina, Aniela și Iubire și onoare.