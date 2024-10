De ce s-au certat, în direct, Horia Ivanovici și Dan Diaconescu. ”De cinci ani mi-ai promis!”

Cunoscutul om de televiziune , după ce ani de zile a avut interdicție să mai apară în presă.

”De cinci ani mi-ai promis!”

În cadrul emisiunii ”Sport și Politică”, live pe fanatik.ro, au fost protagoniștii unui dialog efervescent. Totul a pornit de la faptul că Dan Diaconescu i-a promis lui Horia Ivanovici că atunci când îi va expira interdicția de a mai apărea în presă va veni prima dată în emisiunea lui.

”De ce nu te-ai ținut de cuvânt și nu ai venit la mine primul că așa mi-ai promis? De cinci ani mi-ai promis că vii la mine primul, de ce nu te-ai ținut de cuvânt”, a spus Horia Ivanovici.

”Hai ca să o luăm cu începutul fiindcă domnul Horia Ivanovici este un om foarte important și într-adevăr cred că de vreo 7-8 ani, cred că de prin 2017-2018, mă întâlnesc cu domnul Ivanovici, cei mai tineri nu știți, dar a avut pe la OTV emisiuni, în fine, el poate nici nu mai recunoaște”, a declarat Dan Diaconescu la ”Sport și Politică”.

La rândul său, Horia Ivanovici a subliniat că ”nici nu mă plătea, eu îi aduceam lui bani”.

Dan Diaconescu a afirmat că mulți dintre jurnaliștii care au lucrat la postul său de televiziune și-au șters din CV acest lucru, deoarece ”nu îi mai primea nimeni nicăieri”.

”Și acum, sigur cu domnul Ivanovici noi ne-am mai întâlnit pe la un Revelion, ba printr-o excursie și acum ce să vorbim: ‘Domnule, ai interdicție, ce faci când îți expiră interdicția?’ Și sigur, domnul Ivanovici pe interes ca să facă audiență a zis: ‘Dane, trebuie să îmi promiți că vii la mine’. Eu acum normal că omul îmi e prieten, ce mă durea gura, i-am promis: ‘Da, domnule vin la tine’”, a afirmat acesta.

”Am mai promis la vreo 1.000 de persoane”

Fostul patron al postului OTV a recunoscut că nu i-a promis doar lui Horia Ivanovici că după ce îi va expira interdicția va venit prima data în emisiunea lui, ci și altor jurnaliști.

”Eu acum nu vă ascund că nici lui nu i-am ascuns, am mai promis la vreo 1.000 de persoane în ăștia 8 ani. I-am promis domnului Bobonete o înregistrare cu difuzare după interdicție, domnului Tucă de când eram mici i-am promis că atunci când se va întrerupe interdicția voi veni la el, i-am promis domnului Horia Ivanovici în multe feluri”, a mai spus omul de televiziune la FANATIK.

Dan Diaconescu a explicat că a încercat să se țină de cuvânt și în ziua în care i-a expirat interdicția primul pe care l-a căutat a fost Horia Ivanovici.

”Îmi expiră interdicția și i-am dat omului mesaj, de aia i-am și dat mesaj că știam că o să se ajungă la discuția asta, și i-am zis acolo: ‘Dragă Horia’ sau nu mai știu cum i-am zis. ‘Vezi că mi-a expriat interdicția’. Asta era cu vreo două zile înainte să apar la Marius Tucă și la Anca Alexandrescu și acum eu credeam că așteaptă momentul ăsta ca un ziarist.

Ziaristul este tot timpul avid de subiecte, de dezvăluiri, de lucruri senzaționale, credeam că îmi răspunde în maxim 3-4 secunde, până primești mesajul, mai trece pe la serviciile secrete și omul când îl vede apasă imediat și zice: ‘Da, domnule Diaconsecu ’ sau ‘Diaconescule, vino-ncoace într-un minut, îți trimit mașină, dacă nu ai vin să te iau eu’. Și domnule nu a răspuns o oră, nu a răspuns două, zic: ‘E, asta e’”, a transmis Diaconescu.

”Am plâns un pic”

Mai mult, el a mărturisit că la doar câteva ore după ce i-a scris lui Horia Ivanovici a avut parte de șocul vieții sale, deoarece nu se aștepta să primească un asemenea răspuns.

”Și după vreo trei ore, domnule am avut șocul vieții mele. Am primit multe în viața mea, dar nu m-aș fi așteptat la Horia Ivanovici să îmi răspundă așa, zice: ‘Salut!’ Așa un salut rece, distant, și dedesubt: ‘Nu am cum’. Eu acum pe de-o parte, eram terminat, distrus, am plâns un pic, m-am retars să nu mă vadă familia. Pe de altă parte, mă și bucram puțin că pot să îl mulțumesc pe Tucă căruia îi promisesem că mă duc la el prima oră, oricum nu aveam cum să îi mulțumesc pe amândoi. Oricum, în noaptea aia nu am dormit și stătem și mă gândeam de ce mi-a zis ăsta ‘nu am cum’ și pe urmă cred că l-au apucat remușcările și zice: ‘Vorbim’. Bineînțeles, că i-am scris domnului Tucă să facem emisiune și omul normal ziarist, zice: ‘Da’”, a menționat vestitul om de televiziune.

Horia Ivanovici: ”Mitică este mai tare decât tine”

De asemenea, Horia Ivanovici a explicat cum au stat lucrurile, de fapt, și de ce i-a răspuns astfel fostului patron al postului de televiziune OTV, iar de aici între cei doi au ieșit scântei:

Horia Ivanovici: ”A uitat să vă spună că mi-a zis: ‘Hai să facem acum, în seara, asta emisiune’și i-am zis că nu am cum. Și după aia nu mi-a zis nimic, nici că se duce la colegi, m-a tot aburit, m-a ținut cald și după aia mi-a zis să facem luni și luni i-am zis: ‘Bă, nu pot că îl am pe Mitică care e mai tare decât tine’”

Dan Diaconescu:”Băi, e tare omul, dar asta e altă jignire, puteai să o spui frumos.”

Horia Ivanovici: ”Nu mă, ți-am zis îl am pe Mitică și Mitică e mai tare decât tine, nu poți să vii tu peste Mitică care este regele audiențelor.”

Dan Diaconescu:”Puteai să o spui mai frumos, domnule mă doare un picior”.

Horia Ivanovici: ”Ți-am zis adevărul, tu crezi că eu o să îți spun altfel întrebările în emisiunea asta? O să îți pun întrebări pe față. Și l-am programat marți și până la urmă s-a făcut miercuri. Deci, m-a trădat, mi-a promis că vină primul la mine, în esență, nu a venit primul, restul e vărjeală”.

