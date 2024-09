De ce s-au despărțit George Burcea și Viviana Sposub. Cei doi au rupt tăcerea!

George Burcea și Viviana Sposub formează o pereche de patru ani. Relația lor nu a fost întotdeauna doar lapte și miere.

George Burcea și Viviana Sposub explică de ce s-au despărțit anul trecut

După perioada petrecută împreună în America, unde actorul filma pentru , cei doi au hotărât să ia oa pauză. Din octombrie 2023, timp de două luni, George Burcea și Viviana Sposub au stat separați.

De fiecare dată când au fost abordați de presă pentru a afla ce s-a întâmplat între ei, au refuzat să comenteze pe marginea subiectului. Se pare că neînțelegerile firești, care există în orice cuplu, i-a făcut să ia distanță unul față de celălalt.

„Nu știu dacă a fost bine sau nu”

De asemenea, faptul că au fost mereu în centrul atenției le-a dăunat relației. „Au fost vreo două luni în care nu ne-am văzut, în rest, toate au mers ca pe roate. Sunt tot felul de motive. Au fost, nu știu, discuții care ne-au apropiat.

Faptul că eram în atenția publicului, era mereu o energia asupra noastră. Noi am ales să nu ieșim în presă, de fiecare dată când s-au scris lucruri aiurea, am lăsat lucrurile să treacă de la sine. Nu știu dacă a fost bine sau nu”, a explicat Viviana Sposub, în emisiunea „Viața fără filtru”

Și Burcea a ținut să spună ceva legat de separarea lor scurtă. Actorul e de părere că nu există nicio poveste de iubire liniară, unde totul să fie la superlativ.

„Nu am fost și nu suntem singurul cuplu care întâmpină obstacole pe parcursul relației. Faptul că s-a făcut un mare tam-tam, pe mine m-a afectat. Nu cred că există cuplu care să aibă X ani împreună, care să nu fi avut vreodată măcar o chestie. Suntem bine”, a explicat George Burcea.

Întrebați ce i-a unit, și dacă a fost dragoste la prima vedere, George Burcea și Viviana Sposub au realizat că pandemia de coronavirus i-a apropiat, de fapt. spune că George este primul bărbat din viața ei pe care l-a primit la ea acasă, cu care a locuit.

„El avea o filmare și trebuia să facă un test pentru Covid, a ieșit pozitiv. Era și la mine, și așa am locuit pentru prima dată când am locuit cu un bărbat. A venit, i-am deschis ușa și am zis… Gata!”, a povestit Viviana.