Culisele întâlnirii dintre Răzvan Lucescu și oficialii FRF. Ziariștii eleni vorbesc despre „blatul de la Salonic”! Exclusiv

, au făcut înconjurul presei din România, prima impresie fiind, evident, aceea că cei doi federali au mers la Salonic pentru a îl oferta ca selecționer pe antrenorul lui PAOK.

FANATIK a aflat însă în exclusivitate adevăratul motiv al vizitei lui Burleanu și Stoichiță în Grecia. Site-ul nostru a luat legătura cu surse media elene, foarte apropiate atât de PAOK, cât și de Răzvan Lucescu, care merg pe o variantă total diferită decât cea oficială.

Adevăratul motiv al întâlnirii dintre Răzvan Burleanu, Mihai Stoichiță și Răzvan Lucescu

Din informațiile obținute de FANATIK, președintele FRF și directorul tehnic au știut de la bun început că nu au nicio șansă să îl convingă pe Răzvan Lucescu să lase Grecia pentru un al doilea mandat ca selecționer la echipa națională, iar întâlnirea ar fi fost una strict de imagine. Conform jurnaliștilor eleni, ar fi fost aproape imposibil ca o persoană să facă acea poza în Salonic, iar fotografia să apară imediat în presa din România! Doar, dacă la mijloc nu ar fi fost un acord tacit între realizatorul imaginii și persoanele de la masă.

Din această strategie iese însă Răzvan Lucescu. Antrenorul nu a știut exact motivele vizitei surpriză a oficialilor FRF și, mai mult, se pare că nu este deloc un simpatizant al actualei conduceri de la Casa Fotbalului.

După apariția pozelor, Lucescu junior, aflat cu echipa la Bratislava pentru meciul din cupele europene, ar fi făcut o criză de nervi!

Supărat și dezamăgit, Răzvan a dat de înțeles chiar la conferința de presă de dinaintea meciului cu Slovan că a realizat, de fapt, ce s-a întâmplat la cafeaua băută alături de șefii FRF.

Răzvan Lucescu, despre cei care l-au fotografiat cu Burleanu și Stoichiță: „Niște oameni bolnavi”

„Nu îmi place să vorbesc despre timpul meu liber. Nu este prima dată când m-am întâlnit cu acești oameni. Îi cunosc de foarte mult timp.

Sunt aici, la PAOK, am contract pe durata a trei ani de zile și vreau să stau la PAOK. Nu am ce să zic mai mult.

. Pentru mine, un lucru e clar. Nu există niciun interes. Nu e prima dată când ne întâlnim, repet.

M-am mai întâlnit cu acești oameni, în același restaurant, dar fără să existe o astfel de situație. Nu am altceva de comentat. Sunt antrenorul lui PAOK și voi rămâne la PAOK”, a declarat Răzvan Lucescu, înainte de Slovan – PAOK.

Răzvan Lucescu: „Am o misiune la PAOK”

FANATIK a stat de vorbă cu ziariștii de casă a lui PAOK, cărora Răzvan Lucescu le-a mărturisit că nu au de ce să își facă griji, pentru că vrea să rămână la echipă căreia, în 2019, i-a adus primul titlu după 34 de ani de pauză.

”Șeful Federației voastre nu a vrut decât să mai câștige timp în decizia de a numi un nou selecționer și să dea de înteles că este în căutarea unui nume mare pentru postul de selecționer. Știa de când a venit că șansele sunt zero. De aceea sunt poze de la această întâlnire. He fixed everything (n.r a aranjat totul).

Dacă a apărut în presa din România și nu în presa din Grecia, e logic că poza este făcută de un român. Din ce am verificat noi, nu sunt ospătari români la respectivul restaurant”, a explicat pentru FANATIK unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști eleni care se ocupă de gruparea din Salonic și care se afla în momentul dialogului cu echipa de fotbal la Bratislava.

„Am o misiune de îndeplinit la PAOK”, s-ar fi confesat Răzvan Lucescu apropiaților lui PAOK.

Răzvan Lucescu are un contract beton la Salonic și este aproape imposibil de despărțit de PAOK. Contractul românului cu gruparea patronată de Ivan Savvidis expiră abia în vara lui 2024, iar salariul său este unul greu de concurat: 1,8 milioane de euro pe sezon. Mai mult, Lucescu junior are o clauză de reziliere uriașă, de 7 milioane de euro.

Astfel, după ce a reușit să dea o lovitură de imagine prin chemarea la discuții a lui Gheorghe Hagi, Burleanu mai pune o cărămidă la piedestatul său, bifând o nouă mișcare de strateg. Cine urmează?