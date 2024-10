De ce să pui usturoi sub pernă. Trucul banal care te scapă de o mare problemă

De ce să pui usturoi . Trucul banal care te scapă de o mare problemă. Descoperă în rândurile de mai jos tot ce trebuie să cunoști despre această procedură, dar și care sunt efectele pe care le are asupra organismului.

Motivul pentru care e bine să ascunzi usturoi sub pernă. Pontul util și simplu care îndepărtează o neplăcere foarte mare

Motivul pentru care e bine să ascunzi sub pernă. Pontul util și simplu care îndepărtează o neplăcere foarte mare. Specialiștii din domeniul medical vorbesc despre un aliment care nu este bun doar la gătit, ci și în alte direcții.

Planta comestibilă este considerată în medicina populară un adevărat medicament pentru că are foarte multe proprietăți. Denumită științific drept Allium sativum, această legumă este plină de vitamine și minerale.

Acesta este unul dintre motivele pentru care oamenii nu doar că o consumă, dar o și folosesc în diverse leacuri și trucuri. Se spune că ar avea puteri speciale dacă se pune seara sub perna pe care îți pui capul să dormi.

Cei care au apelat la acest pont susțin că somnul li s-a îmbunătățit. Usturoiul ajută la inducerea unui somn mai profund și mai odihnitor, mai ales în rândul persoanelor care se luptă cu insomnii destul de severe.

Zincul din compoziția acestei legume este perfect pentru relaxarea sistemului nervos, care ajută oamenii să adoarmă mai ușor. În plus, usturoiul este bun pentru scăderea tensiunii arteriale și stimularea sistemului imunitar.

Ce alte proprietăți mai are usturoiul

Usturoiul are și alte proprietăți benefice, în afară de faptul că contribuie la un somn odihnitor. Specialiștii sunt de părere că funcționează ca un decongestionant natural pentru că are o aromă foarte puternică.

Și în această situație se poate pune sub pernă înainte de somn. Remediul popular este indicat celor care se confruntă cu nas înfundat pe timpul nopții. Planta desfundă nările și facilitează respirația, ceea ce înseamnă că adormirea va fi mai ușoară.

Un alt efect pozitiv este legat de îmbunătățirea sistemului imunitar, pentru că are vitamine și minerale care stimulează organismul. În felul acesta corpul uman luptă împotriva infecțiilor, mai ales în perioadele de răceală și gripă.

Totodată, usturoiul are proprietăți anticancerigene, antimicrobiene, antispastice, antihelmintice, febrifuge, stomahice, vasodilatatoare și hipotensive. Are în compoziția sa săruri minerale, microelemente, inulină și un complex de vitamine A, B, PP, C.

Mai mult decât atât, conține două substanțe specifice cu efecte antibiotice, și anume: alicina și garlicina. Usturoiul are peste 200 de substanțe active, printre care se numără fosfor, potasiu, calciu, proteine. În schimb, are puține calorii.

Mihaela Bilic, despre consumul de usturoi

„Despre usturoi toată lumea știe cât e de sănătos. Are proprietăți antifungice și antivirale (omoară ciupercile, bacteriile și virușii), crește imunitatea și ne protejează de cancer (efect antitumoral).

Tot usturoiul scade colesterolul din sânge, are efect de detoxifiere și de reglare a metabolismului. Toate bune, dar ce te faci cu mirosul și cu arsurile/indigestia de care se plâng unele persoane?

Ei bine, acum e momentul pentru o cură de usturoi din simplu motiv că usturoiul verde nu are aceste inconveniente. Pline de fibre și de apă, tulpinile de usturoi accelerează digestia și pot fi consumate și de persoanele cu sensibilitate digestivă”, a scris Mihaela Bilic pe .