De ce să ții ață în grădină. Trucul util folosit de cei mai mulți gospodari

Cei mai mulți grădinari spun că e bine să ții ață în grădină. Vorbim despre un fir subțire de ață, care un rol esențial. Cum funcționează și cum îți poate proteja grădina?

Ce se întâmplă dacă ții ață în grădină

Ion Cazacu, un grădinar cu experiență, a dezvăluit într-o postare în mediul online . Iar postarea lui a devenit virală și a generat mare interes în rândul internauților.

Se pare că grădinarul are mereu o ață rezistentă la degradare în grădină. Totodată, acesta are și o funie plasată deasupra. Ce rol are însă asta? Practic ața este folosită în loc de scândură.

Grădinarul povestește că aceasta se poziționează între stratul de plante și cărare. De cealaltă parte, funia deasupra ajută la improvizarea unei sere rapide în cazul în care apar înghețuri sau zăpadă.

„Există o ață tare ce nu putrezește, și o funie deasupra. Prima e în loc de scândură, la frontiera între strat și cărare, a doua deasupra, este pentru a improviza în cinci minute o seră deasupra stratului când dau înghețurile, sau să tragi peste funii furtunul deasupra straturilor, fără riscul de a frânge planta, indicator mijlocul stratului de un metru”, a povestit acesta, în mediul online.

La ce este util trucul cu ață

Din ce alte motive e bine să ții ață în grădină? Ion Cazacu spune că ața suspendată în grădină oferă o mulțime de avantaje. În primul rând scândurile care se degradează cu timpul sunt înlocuite.

În același timp, un alt avantaj, care cu siguranță va fi pe placul multor grădinari e faptul că atât limacșii cât și alți dăunători nu mai amenință culturile. Iar asta înseamnă automat .

Practic grădinarul a explicat că ulterior, cărarea devine saltea unde se descompun rădăcinile de la sideratele cosite. Iar deși trucul poate părea pentru mulți banal, el poate face diferența.

„Cărarea pe care călcăm devine saltea prin care ușor se descompun rădăcinile de la sideratele cosite (…) Așa e dragii mei, o ață ne ține viața”, a mai notat grădinarul pe rețelele de socializare.