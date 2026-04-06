De ce scoaterea epavei remorcherului scufundat la Midia este o operațiune complicată și riscantă. Ce spun experții

ADVERTISEMENT

Scoaterea la suprafaţă a remorcherului scufundat recent în zona Midia este prioritatea numărul 1 în acest moment, așa cum apare în comunicările oficiale din ultimele zile. Soluția tehnică pentru ranfluarea remorcherului este însă mai complicată decât pare, după cum arată experți care au comentat public situația.

Următorul pas, decizia de desemnare a companiei care se va ocupa de ranfluare

Nu atât adâncimea la care se află remorcherul este problema, cât mai ales faptul că aceasta se află parţial înfiptă în nisip, după cum explică experți în domeniul naval. Despre complexitatea procesului vorbeşte Ilie Jeciu, administratorul Nemo Pro Diving SRL, firma care a realizat ranfluarea pilotinei Pilot-8, scufundată în luna februarie pe Canalul Sulina. „Operațiunea de ranfluare este una de complexitate ridicată, nava aflându-se cu chila în sus la o adâncime de 26 de metri, cu castelul și parțial pupa îngropate în mâl, ceea ce impune rotirea acesteia înainte de orice intervenție – o manevră ce necesită echipamente specializate de scufundare, navă suport dedicată și o macara de mare tonaj”, spune acesta citat de publicația locală Atac de Constanța.

ADVERTISEMENT

„Utilizarea baloanelor de aer este riscantă generând riscuri majore de lifting necontrolat. Desfășurarea în siguranță a întregii operațiuni însă rămâne condiționată în mod esențial de stabilitatea condițiilor meteorologice, Marea Neagră fiind prin natura sa imprevizibilă”, a punctat Ilie Jeciu, subliniind cât de dificilă este procedura.

Midia Marine Terminal (MMT), operatorul remorcherului, a transmis că şi că a inițiat procedurile de ranfluare, împreună cu asigurătorul navei. Midia Marine Terminal a realizat, în mod proactiv, imagini de ansamblu și scanări detaliate ale epavei, cu ajutorul scafandrilor interni și al partenerilor externi, pe care le-a transmis deja reprezentantului asigurătorului, pentru a susține selecția unui contractor specializat pentru dificila operațiune de scoatere a navei la suprafaţă.

ADVERTISEMENT

Epava nu este situată în port, ci la 8 km în larg, zonă unde sunt curenți puternici

În mod practic, , depinde de soluția tehnică care va fi selectată și poate implica operațiuni și acțiuni complexe, printre care se pot număra inclusiv operațiuni de dragaj sau îndepărtare a sedimentelor din jurul epavei. Stabilizarea structurii navei este crucială pentru o eventuală repoziționare și ridicare a acesteia cu ajutorul unor utilaje grele, cum ar fi macarale plutitoare de capacitate mare.

ADVERTISEMENT

Spre deosebire de multe alte exemple de nave scufundate sau eșuate, fie pe canale navigabile ale Dunării, fie în porturile de la Marea Neagră, unde adâncimile nu sunt atât de mari, remorcherul s-a scufundat la 8 km în largul mării și a fost identificat la o adâncime de 26 de metri, zonă în care curenții sunt puternici, vizibilitatea redusă și temperaturile scăzute ale apei.

ADVERTISEMENT

Exemplul Queen Hind: ranfluare dificilă care a durat aproape 3 luni

Subiectul scufundării și ranfluării navei Queen Hind, scufundată parțial în acvatoriul portuar din Portul Midia, chiar în preajma alegerilor prezidențiale din 2019, a fost intens dezbătut la vremea respectivă. Nava transporta mii de ovine destinate exportului. La scurt timp după punerea în mișcare, aceasta s-a răsturnat în port, ceea ce a dus la o tragedie de proporții și la un accident cu potențial major de impact ecologic și de mediu.

La aproape două luni după răsturnarea navei, autoritățile au semnat un contract pentru dezeșuare, ranfluare și neutralizare a carcaselor de ovine. Durata estimată a operațiunilor a fost de 35 de zile. Termenul nu a fost respectat, fiind invocate numeroase motive, inclusiv condiții meteorologice și alte restricții impuse de autorități. De la scufundarea efectivă și până la repunerea pe linia de plutire (ranfluare) au trecut aproximativ 3 luni.

ADVERTISEMENT

Exemplul Rostock: 15 ani de așteptare și trei vieți pierdute în operațiunea de ranfluare

Unul dintre cele cunoscute accidente navale de pe canalul Sulina rămâne eșuarea navei MV Rostok, în septembrie anul 1991, în dreptul localității Partizani. Scoaterea la suprafață a epavei a durat în total 15 ani, ce-i drept, cu o întrerupere de 10 ani a lucrărilor, după eșuarea primei tentative de ranfluare din 1994. Pentru eliberarea canalului, a cărui blocare producea pierderi semnificative de bani operatorilor, a fost semnat primul contract de ranfluare în 1994, cu compania grecească Drossinos Elefterios. Publicația Historia arată, într-un articol semnat de Cornel Motoc, faptul că grecii nu au reușit nici măcar să miște epava, după îndelungi încercări.

Un consorțiu format din trei firme, Multraship (Olanda), Titan (SUA), Deltacons (România), a tăiat epava și a scos nava Rostock pe bucăți, la 30 noiembrie 2005, după 15 ani de așteptare și cu sacrificiul suprem al trei scafandrii care participau la operațiuni: John Whitekettle (SUA), Anthony James Eke (Anglia). În dreptul eșuării navei Rostok, s-a ridicat un monument dedicat celor trei scafandri.