De ce școlile nu pot interzice elevilor utilizarea telefoanelor mobile și în pauze. „Restricțiile drepturilor fundamentale nu se fac după ureche”

Ministerul Educației pare că este într-o ceață completă privind propriile reglementări în ceea ce privește dreptul elevilor din învățământul preșcolar, primar și gimnazial de a folosi telefoanele mobile în timpul pauzelor dintre cursuri. În timp ce Statul elevilor, care este Ordin de ministru, deci legislație secundară, stipulează clar că nu există această interdicție în timpul recreațiilor, un secretar de stat din minister spune că elevii nu au voie cu telefoanele în pauză, iar un altul că această interdicție rămâne la latitudinea unității de învățământ. Specialiștii în drept susțin că ambii se înșală.

Statutul elevului: copiii au voie cu telefoane în pauze

Odată cu începerea școlilor, multe unități de învățământ iau în discuție în aceste zile interzicerea telefoanelor mobile în timpul pauzelor dintre ore. Astfel de decizii sunt cel puțin ciudate în condițiile în care Statutul elevului prevede clar că, deși utilizarea telefoanelor este interzisă în timpul orelor sau a activităților educaționale din afara claselor, această interdicție nu se extinde și asupra pauzelor.

Deși textul de lege, Statul elevului, aprobat prin ordin de ministru, este oarecum lung, avem o enumerare a excepțiilor interdicției de a folosi telefoanele mobile. „Elevilor le este interzis să utilizeze telefoanele mobile sau orice alt echipament de comunicații electronice în timpul desfășurării orelor de curs, inclusiv în timpul activităților educaționale care se desfășoară în afara unităților de învățământ, cu excepția utilizării acestora în scop educativ, cu acordul cadrului didactic, în timpul pauzelor sau în spațiile autorizate explicit de regulamentul intern al unității de învățământ”, se arată la punctul h, al art. 15.

Mai mult, art. 41 al aceleiași legi stipulează că școlile „asigură respectarea prevederilor prezentului statut prin intermediul tuturor organismelor interne ale cadrelor didactice și elevilor”.

În privința telefoanelor mobile, textul de lege spune că, „pe tot parcursul programului școlar, telefoanele mobile ale elevilor sunt depuse într-un spațiu sigur, special amenajat în fiecare sală de clasă” – o altă prevedere explicită care, în multe școli, nu este încă posibil să fie implementată din motive logistice.

Ce spun secretarii de stat din Ministerul Educației

În aceste condiții, de ce încearcă unele școli, prin regulamentele interioare, să le interzică elevilor folosirea telefoanelor și în pauze? Potrivit secretarului de stat din Ministerul Educației, Sorin Ion, în vigoare este doar r.

„E în funcție de decizia școlii. Interdicția generală de a le folosi în timpul orelor este obligatorie, dar interdicția de a le folosi în alt interval, respectiv în pauze, este la decizia unității de învățământ. Școlile pot veni cu un regulament intern prin care să interzică folosirea lor în pauze”, a declarat acesta pentru FANATIK.

Potrivit secretarului de stat Sorin Ion, un regulament intern poate să contrazică o prevedere din Statul elevului, acesta din urmă fiind doar un cadru.

„Atâta vreme cât statul este unul cadru, el poate fi particularizat cu reglementări la nivel de unitate de învățământ. Dacă aceasta din urmă consideră că, acum și situațiile sunt diferite, sunt elevi care au nevoie să comunice cu părinții dacă stau la distanță mare și trebuie să-și anunțe părinții să vină să-i ia, acolo evident că școala va putea decide că au voie să le folosească în timpul pauzelor fără probleme.

Dacă nu sunt astfel de probleme, și asta e o practică nu doar în România, sunt practici cu interdicție totală sau parțială”, a mai declarat, pentru FANATIK, Sorin Ion, secretarul de stat precizând că există o prevedere chiar în Statul elevilor în care se stipulează că el poate fi amendat prin aceste regulamente interne, promițând că va reveni cu articolul exact din Statut unde se stipulează acest lucru.

Articolul 43 din Statul spune însă că „Statutul elevului poate fi modificat prin ordin al ministrului educației, la propunerea (…)”, fiind enumerate apoi asociațiile de părinți și elevi care pot propune modificări.

Pentru ca harababura generală să fie și mai mare, cu o zi înainte, un alt secretar de stat, Florian Lixandru, a declarat într-un interviu televizat că, începând din acest an, interdicția folosirii telefoanelor mobile se extinde și în pauze.

„Ca și până acum, utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs este interzisă, cu excepția situațiilor în care acestea pot fi folosite ca mijloc didactic. (…) Ca element de noutate este faptul că nu pot folosi telefoanele pe întregul parcurs al programului școlar al unei zile. Până acum, în vechiul regulament, aveau posibilitatea să îl folosească în pauze. Acum, practic, n-au voie nici pe timpul pauzelor”, a declarat Florian Lixandru în cadrul emisiunii Liceenii Smart, difuzată de Canal33, și citat de .

Această interdicție nu apare în Statutul elevilor pentru anul 2024-2025, adoptat în luna august, și cu atât mai puțin în Legea Educației, legislația primară în acest caz (alineatul 4, art. 106 nu menționează interdicția din pauze). În urmă cu o săptămâna, ministra educației, Ligia Deca, a declarat la că măsura a fost introdusă în regulamentul de organizare și funcționare al sistemului de învățământ, lăsând la latitudinea fiecărei școli decizia de a interzice telefoanele și în pauze.

„În regulamentul de organizare și funcționare al sistemului de învățământ, cel general pe țară, se prevede faptul că ele nu pot fi utilizate în timpul orelor de curs. Așa era și înainte. Ceea ce am introdus nou este faptul că școala, în propriul regulament, poate interzice de tot utilizarea telefoanelor mobile pe perioada activității în școală. Am lăsat la latitudinea școlii”, a declarat ministrul în urmă cu o săptămână, fără a preciza exact articolul în cauză.

Totuși, chiar și că utilizarea telefoanelor mobile de către elevi „se realizează conform prevederilor legale stipulate în Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare”.

Juriști: o astfel de interdicție nu poate fi impusă decât prin lege

Avocatul Alexandru Bajdechi, specialist în drept administrativ și drept constituțional, este de părere că ideea cum că fiecare școală poate decide după cum dorește în această privință, în contradicție cu prevederile Statutului elevului, este pură fantezie. Acesta subliniază că niciunul dintre regulamentele interne ale unei școli nu reglementează drepturile și obligațiile elevului și că acestea nu pot prevala în fața unui ordin de ministru, așa cum este Statutul elevului.

„Statul elevului este un ordin de ministru, emis în baza legii care reglementează statul elevului. Regulamentul intern al unității de învățământ nu se referă la elevi. El se referă la profesori și la personalul unității de învățământ.

O școală are trei regulamente. Are regulamentul intern, iar reglementarea acestuia vine din Codul Muncii – și găsim aici ce conține acest regulament, aspecte de dreptul muncii, combaterea discriminării, evaluarea profesională, etc. Există apoi Regulament de organizare și funcționare, care se referă la atribuțiile organelor unei instituții publice și relațiilor funcționale între acestea, atribuțiile directorului, ale consiliului de administrație – ROFUIP, este regulamentul cadru făcut chiar de Ministerul Educației. Și mai apare Regulamentul de ordine interioară, menționat în Legea Educației la articolele 63 și 65 și se referă la accesul în unitățile de învățământ.

Asta înseamnă că niciun regulament intern nu se referă la elevi și cu atât mai puțin la telefoanele lor. Motivul este simplu, pentru că ei au Statutul elevului”, a declarat, pentru FANATIK, avocatul Alexandru Bajdechi.

Juristul susține că faptul că interzicerea telefoanelor apare în aceste regulamente interne nu denotă decât lipsa de cunoaștere a legislației, subliniind, încă o dată, că ce are la bază Codul Muncii.

„E un haos total la Ministerul Educației din cauza acestor reglementări care se contrazic. Ei au trecut chestia cu telefoanele în Regulamentul intern, dar am văzut că el nu se aplică elevilor. E problema lor că își fac legi care nu se corelează. Temeiul Regulamentului intern este Codul Muncii, iar elevii nu intră pe Codul Muncii. Ei nu pot să contrazică printr-un regulament intern, care se aplică salariaților, dispozițiile din Statutul elevului. Drepturile și îndatoririle elevilor se stabilesc prin Statutul elevului și nu prin regulamente.

Articolul 105 din Legea Educației, alineatul 4, spune clar că drepturile și îndatoririle elevilor sunt prevăzute în Statutul elevului, aprobat prin ordin de ministru. Deci nu prin regulamentele unităților de învățământ! Acesta e un aspect important de competență.

Școala nu e Parlamentul României și nici Ministerul Educației. Constituția spune că restricțiile drepturilor fundamentale se fac prin lege. Deci nu se fac după urechea școlii, una decide așa, alta decide altfel. Să nu uităm ce a fost în pandemie și cum CCR a spus că nu se pot restrânge drepturile prin Ordonanțe ci prin lege”, a mai precizat avocatul Alexandru Bajdechi, pentru FANATIK.

Telefoanele se iau doar la poliție și pușcărie

Avocatul a mai precizat că în cazul interzicerii folosirii telefoanelor este vorba de restrângerea unui drept fundamental, cel puțin, și anume dreptul la proprietate. Iar în aceste cazuri, Constituția României precizează clar că acest lucru nu poate fi făcut decât prin lege – iar Legea educației nu menționează pauzele.

„Constituția, la art. 53, spune că orice restrângere a unui drept fundamental se face prin lege. Nu se poate face prin regulamente, prin consilii de administrație, etc. și sunt acolo niște condiții ale restrângerii, să fie proporțională, să fie necesară.

Miza este alta. E adevărat că unii elevi stau pe telefon în timpul orei, dar acest lucru se întâmplă pentru că profesorii sunt super slabi. Este o realitate. Plictiseala e vina profesorului. Al doilea aspect este că nu vor ca elevii să-i înregistreze pe profesori. Aceasta este marea teamă. Motivul pentru care nu vor acest lucru este că fie spun prostii, fie fac prostii. Nu toți, dar există astfel de cazuri. Or, dacă elevul nu poate să capteze săvârșirea unei astfel de fapte, care poate să fie ilicită, chiar în sferă penală – dacă un profesor lovește un elev, și nu poate fi filmat, nu este o problemă?”, a mai subliniat juristul.

În opinia avocatului, măsura interzicerii telefonului (chiar și la orele de curs) este similară cu interdicția care există la poliție (pentru avocați) și la pușcărie.

„Telefoanele se mai iau doar la poliție și la pușcărie. Dacă aplicăm aceleași soluții, ar trebui să avem aceleași premise. Cu mentalitate și cu tehnici de pușcărie nu o să ajungem nicăieri. E o măsură dată doar pentru că Guvernul a eșuat în a-și respecta promisiunea cu mărirea salariilor, și acum încearcă să le dea altceva. Nu vă dăm salarii, dar nu vreți să le interzicem elevilor telefoanele? Să le interzică și profesorilor atunci! E aceeași rațiune”, a mai spus avocatul Alexandru Bajdechi, pentru FANATIK.