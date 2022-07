De ce se ascunde matinalul Răzvan Simion în relația cu Daliana Răducan: ”Nu ieșim decât la prieteni”

Răzvan Simion, una dintre cele mai populare figuri ale micului ecran, se iubește de doi ani deja cu arhitecta Daliana Răducan. Cuplul lor, deși solid, este însă unul dintre cele mai discrete din showbiz-ul românesc, cei doi ieșind arareori la evenimente mondene, preferând compania amicilor apropiați.

De ce se ascund Răzvan Simion și Daliana Răducan

, trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de arhitecta Daliana Răducan. Relația lor, care a împlinit deja doi ani de când a fost asumată, pare să fie una cât se poate de solidă, discutându-se chiar și despre oficializarea ei.

Cu toate acestea, până să o ducă la altar pe frumoasa brunetă, Răzvan Simion e în situația să fie nevoit să depășească groaza pe care pare să o trăiască atunci când se expune public la brațul Dalianei. Chestionat pe această temă de , Răzvan Simion a încercat să explice motivul pentru care el și partenera lui de viață sunt atât de discreți.

”Păi nu știu dacă știi, dar a fost pandemie în România și nu prea am avut unde să ieșim la colț… și cu mască. Sunt mai multe evenimente, nu ieșim decât la prieteni, nu suntem după cum știi, genul ăsta de prezenți la astfel de activități.

A fost pandemie, de asta nu am ieșit și nu aveam costume curate. Erau la curățătorie”, explicat, în stilu-i caracteristic, glumețul matinal de la Antena 1, Răzvan Simion, pentru sursa citată.

Cu toate acestea, Răzvan Simion nu se teme să își exprime dragostea pentru bruneta cu care se iubește de doi ani. Ba chiar, spune vedeta Antenei 1, acesta este și motivul pentru care se menține în formă maximă.

”Am creme bune. Da, cocktail-ul ăsta de ți-l dă dragostea fără chimicale, nu prea găsești de cumpărat. Adică, serotonina aia care apare la un moment dat nu găsești pe toate drumurile. Poate să fie și asta”, a mai precizat, pentru sursa citată, Răzvan Simion.

Răzvan Simion și Daliana Răducan, după ce s-au mutat împreună: ”Relația a evoluat firesc”

au vorbit în revista , în toamna anului trecut, despre relația pe care o au, despre felul în care s-au îndrăgostit unul de celălalt și despre decizia de a se muta împreună.

”Șansa mea a fost să îi văd sufletul, și asta a făcut cât 1.000 de cuvinte. Nu este mare diferență între omul de pe ecran și cel de acasă. Poate doar că nu e atât de vorbăreț acasă. (…) Mi-a plăcut pur și simplu, în totalitate.

Îl admir pentru intelectul lui, pentru sufletul lui, pentru șarmul lui, dar mai ales pentru modul în care știe să mă completeze”, spunea Daliana Răducan despre Răzvan Simion în interviul dat sursei citate.

Iar pasiunea pe care o împărtășesc i-a făcut să fie puși în fața unor decizii luate destul de repede, mai ales atunci când a fost vorba de a locui împreună. ”Ne-am mutat destul de repede, acesta a fost testul relației noastre. Traiul în comun ori distruge, ori construiește relația”, a explicat Răzvan Simion.

Chiar dacă s-au mutat repede împreună, Daliana Răducan simte că relația lor evoluează cât se poate de normal. ”Dacă am fi făcut nunta și aș fi fost gravidă la acest moment, am fi putut spune că am evoluat cu pași repezi. Relația noastră a evoluat firesc pentru doi oameni maturi”, a mai precizat bruneta pentru Viva.