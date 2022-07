De ce se ceartă Florin și Brigitte Pastramă. Are legătură cu ”plăcerile” omului de afaceri

Afaceristul a spus de ce se ceartă cu fosta concurentă de la Ferma. Vedeta recunoaște că este vorba de ”plăcerile” pe care le are, subliniind că este genul de persoană care se aprinde repede și pune totul la suflet.

De la ce pleacă neînțelegerile dintre Florin și Brigitte Pastramă. E vorba de jucării

Florin Pastramă a dezvăluit care este motivul real pentru care se ceartă cu Brigitte, frumoasa brunetă cu care formează un de câțiva ani. Acum mărturisește de la ce pleacă neînțelegerile și cum reacționează.

Așadar, fostul concurent de la Ferma s-a supărat pentru că soția nu este de acord cu pasiunile pe care le are, fiind vorba de „jucării”.

„Eu m-am enervat foarte tare de la două jucării. Și de acolo m-am enervat și am plecat acasă, la mama. Și asta a fost toată cearta noastră! Am stat despărțiți trei săptămâni!

Am fost la notar să semnăm și de acolo am plecat împreună. Am semnat, în prima fază, ne-a dat 30 de zile. Prima dată când a apărut Brigitte la televizor am semnat. Și după aia ne-am certat, adică nu am mai vorbit.

Nu am mai fost să semnăm peste o lună actul de divorț la notar și s-a anulat. Suntem la fel ca la început!”, a declarat omul de afaceri într-un interviu pentru .

Florin Pastramă, mai îndrăgostit ca niciodată de Brigitte

Florin Pastramă se declară mai îndrăgostit ca niciodată de frumoasa sa soție, Brigitte, alături de care va pleca în curând în a doua lună de miere. În plus, afaceristul are pregătite și câteva surprize pentru partenera sa.

O vacanță la Ierusalim se află deja pe lista omului de afaceri pentru că este vorba de un loc în care fosta soție a lui Ilie Năstase nu a fost niciodată. Destinația a fost aleasă pentru că ambii sunt persoane credincioase.

Soțul lui Brigitte Pastramă face parte din religia penticostală, la fel și o parte din familia sa care nu a fost de acord cu intentat la notar în urmă cu ceva vreme.