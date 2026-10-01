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La începutul anului 2026, de Răzvan Burleanu. Fostul internaţional ocupă postul de Player Transition Manager, adică unul dintre liantele dintre federaţie şi cluburi privind tranziţia tinerilor către echipele de seniori. Ilie Dumitrescu este şi ambasadorul finalei Europa League din 2028.

Mihai Stoichiţă, despre certurile în direct între Decebal Rădulescu şi Ilie Dumitrescu: „E regie!”

Mihai Stoichiţă, directorul tehnic al FRF, a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că certurile în direct dintre Decebal Rădulescu şi Ilie Dumitrescu sunt o regie. :

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„E treaba lui Decebal Rădulescu dacă nu îi place. Ilie Dumitrescu este foarte implicat şi la Şcoala de Antrenori, cu Lucian Burchel. Este regie ceea ce face Decebal, ca să facă rating, vedeţi-vă de treaba voastră”, a spus Stoichiţă la FANATIK SUPERLIGA.

Ce face Ilie Dumitrescu la FRF: „Este foarte implicat”

În ceea ce priveşte adaptarea la Federaţia Română de Fotbal, Mihai Stoichiţă spune că Ilie Dumitrescu munceşte mult alături de Lucian Burchel, directorul Şcolii de Antrenori, şi adună date despre jucătorii care fac tranziţia de la juniori la seniori:

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„Ilie Dumitrescu a fost mereu un elegant. A trecut de la postura de analist. Îşi face treaba foarte serios. Asta cu ambasador la finala Europa League este o chestie de reprezentare şi de legătură între UEFA şi Federaţie.

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El lucrează foarte mult cu Burchel, cu cei din compartimentul din Intelligence Service Center. Sunt mai mulţi colegi, Andrei Angelescu şi Andrei Neacşu, care sunt în permanenţă cu Ilie Dumitrescu pentru culegere de date pentru situaţia în care este Andrei Şucu la Rapid. Tranziţia de la juniori la echipa mare.

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Este un moment delicat în viaţa unui fotbalist, nu e încă definitivat. Nu e nici cal, nici măgar. Mie îmi place foarte mult, tuturor le place de Ilie Dumitrescu în Federaţie. Este foarte implicat”, a spus Mihai Stoichiţă la FANATIK SUPERLIGA.