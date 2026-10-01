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„E regie!” De ce se ceartă Ilie Dumitrescu şi Decebal Rădulescu în direct

De când Ilie Dumitrescu a fost cooptat de Răzvan Burleanu la FRF, fostul internațional și jurnalistul Decebal Rădulescu se contrează foarte des în direct la TV. Directorul tehnic al Federaţiei consideră că e o regie pentru a face rating.
Marian Popovici
01.10.2026 | 12:57
E regie De ce se cearta Ilie Dumitrescu si Decebal Radulescu in direct
EXCLUSIV FANATIK
"E regie!" De ce se ceartă Ilie Dumitrescu şi Decebal Rădulescu în direct. Sursa: colaj Fanatik
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La începutul anului 2026, Ilie Dumitrescu a fost cooptat la Federaţia Română de Fotbal de Răzvan Burleanu. Fostul internaţional ocupă postul de Player Transition Manager, adică unul dintre liantele dintre federaţie şi cluburi privind tranziţia tinerilor către echipele de seniori. Ilie Dumitrescu este şi ambasadorul finalei Europa League din 2028.

Mihai Stoichiţă, despre certurile în direct între Decebal Rădulescu şi Ilie Dumitrescu: „E regie!”

Mihai Stoichiţă, directorul tehnic al FRF, a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că certurile în direct dintre Decebal Rădulescu şi Ilie Dumitrescu sunt o regie. Jurnalistul i-a reproşat în repetate rânduri fostului internaţional că apără mereu Federaţia:

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„E treaba lui Decebal Rădulescu dacă nu îi place. Ilie Dumitrescu este foarte implicat şi la Şcoala de Antrenori, cu Lucian Burchel. Este regie ceea ce face Decebal, ca să facă rating, vedeţi-vă de treaba voastră”, a spus Stoichiţă la FANATIK SUPERLIGA

Ce face Ilie Dumitrescu la FRF: „Este foarte implicat”

În ceea ce priveşte adaptarea la Federaţia Română de Fotbal, Mihai Stoichiţă spune că Ilie Dumitrescu munceşte mult alături de Lucian Burchel, directorul Şcolii de Antrenori, şi adună date despre jucătorii care fac tranziţia de la juniori la seniori:

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Ilie Dumitrescu a fost mereu un elegant. A trecut de la postura de analist. Îşi face treaba foarte serios. Asta cu ambasador la finala Europa League este o chestie de reprezentare şi de legătură între UEFA şi Federaţie.

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El lucrează foarte mult cu Burchel, cu cei din compartimentul din Intelligence Service Center. Sunt mai mulţi colegi, Andrei Angelescu şi Andrei Neacşu, care sunt în permanenţă cu Ilie Dumitrescu pentru culegere de date pentru situaţia în care este Andrei Şucu la Rapid. Tranziţia de la juniori la echipa mare.

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Este un moment delicat în viaţa unui fotbalist, nu e încă definitivat. Nu e nici cal, nici măgar. Mie îmi place foarte mult, tuturor le place de Ilie Dumitrescu în Federaţie. Este foarte implicat”, a spus Mihai Stoichiţă la FANATIK SUPERLIGA.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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