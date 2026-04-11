De ce se sărbătorește de două ori pe an Paștele în familia lui Giovanni Becali: „Ne împărțim!”

Giovanni Becali (73 de ani) a povestit cum se trăia Paștele în familia sa pe vremea când era copil. De asemenea, impresarul de fotbaliști a explicat și că obișnuiește să petreacă cea mai importantă sărbătoare a creștinătății de două ori pe an, întrucât soția sa este de religie catolică. În acest an, cei doi sunt nevoiți să se bucure separat de acest moment, pentru că doamna Becali merge în Anglia pentru a fi alături de fiica lor cea mică.

De ce sărbătorește Giovanni Becali Paștele de două ori pe an

Astfel, Ioan Becali își va petrece Paștele alături de restul familiei la casa părintească, în care locuiește fratele său Victor. Cu aceeași ocazie, agentul FIFA a subliniat că a insistat ca fiicele sale să fie botezate în religia ortodoxă, chiar dacă acest lucru s-a întâmplat pe vremea când cu toții se aflau în Germania. În acest sens, el a prezentat și un aspect inedit într-o anumită măsură referitor la preoții care au oficiat atunci slujbele respective, la Frankfurt.

„Când eram mic mergeam la biserică, ne jucam, luam ouă la noi, ne dădeau părinții ouă. Nevastă-mea fiind catolică, a fost joi la biserică, pentru că azi (n.r. Vineri, 10 aprilie) pleacă în Anglia la aia mică. Aia mică e ortodoxă, mi-am botezat fetele ortodoxe, la Frankfurt, îți dai seama. Preoții erau toți securiști, toți erau informatori, îți dai seama, dar ce să fac? Asta e, îi credeam pe cuvânt ce zic. Eu fac de două ori Paștele, fac și catolic, fac și ortodox.

Și acum ne împărțim, pleacă la aia mică la Londra, nu a putut să vină. Și eu cu celelalte două și cu nepoțica mergem la Victor, acolo facem. La Victor e casa părintească. Eu când am plecat, cel mic rămâne, dacă are și o soție bună, se înțelege cu soacra, ceea ce a fost o chestie extraordinară. Și el, și Gigi, au luat două verișoare. În primul rând se ocupă de soacră, după aia de mamele lor”,

Giovanni Becali a purtat discuții despre transferuri chiar și în această perioadă

De asemenea, cu aceeași ocazie, a fost întrebat și dacă s-a întâmplat în vreun an să poarte anumite negocieri pentru posibile transferuri în perioada Paștelui, chiar dacă în mod tradițional în acest timp al anului nu sunt deschise ferestrele de mercato: „S-a întâmplat să am discuții, da. Mai ales că Paștele era spre sfârșitul lunii aprilie, chiar și în mai. Când a fost o dată în mai am avut discuții. Și acum eu mai vorbesc, vedem despre ce e vorba”.

