De ce se simte trădat, de fapt, Dănuț Lupu de Dinamo! De ce nu merge la meciul de Cupa României? Furie în direct a fostului mare fotbalist

Dănuț Lupu a vorbit despre motivul pentru care se simte trădat față de cei de la CS Dinamo. Ce a spus legenda din Ștefan cel Mare despre duelul "câinilor" din Cupa României.
Sebastian Coleasa
28.10.2025 | 15:46
Dănuț Lupu, despre trădarea făcută de Dinamo. Sursa Foto: Colaj FANATIK
Dănuț Lupu susține că s-a simțit trădat după despărțirea de CS Dinamo. Legenda din Ștefan cel Mare a explicat și care este motivul acestui lucru și cine este omul din club care l-a dezamăgit cel mai tare.

Motivul din cauza căruia Dănuț Lupu se simte trădat de CS Dinamo

Urmează ca CS Dinamo și FC Dinamo să dispute un meci istoric în Cupa României, iar înaintea duelului Dănuț Lupu a vorbit despre tabăra care l-a trădat după perioada în care a fost la închisoare. Lupu a explicat la FANATIK DINAMO că Ionuț Popa este omul care l-a dezamăgit extrem de mult. Asta din cauza modului în care a fost tratată legenda din Ștefan cel Mare de către oficialul lui CS Dinamo.

„Nu îmi doresc să mai vorbesc cu Ionuț Popa, pentru că ar însemna să îi spun niște cuvinte pe care le-aș regreta după aceea. Așa mai bine îl evit. Trădat e puțin spus. Doi ani și jumătate eu mă duceam la minister, nu el. Dacă rămânea ministru domnul Bode, cu care aveam o relație bună, stadionul era aproape gata acum.

Ne suna să ne întrebe dacă am reușit să luăm autorizații… era foarte implicat. Din cauza problemelor din țară acum, nu cred că se va realiza acest proiect prea curând. Eu nu am avut nevoie de ajutorul lui Ionuț Popa după perioada din închisoare. Atâta timp cât promiți ceva și nu te ții de cuvânt… eu nu suport astfel de oameni.

Putea să dea explicații, dar nu a dorit. E cariera lui și își dorește mult, a muncit mult să ajungă unde e acum. Nu vreau să zic mai multe. E meritul lui și bravo lui. Dar până la urmă suntem oameni. Eu atunci am greșit și am plătit. Nu am vrut ajutor, pentru că mi-am asumat greșeala. Nu am vrut să apelez la ajutorul nimănui, deși puteam să o fac. 

Eu pot să iert, dar nu uit și prefer să evit. S-a întâlnit cu băiatul meu la un eveniment și l-a salutat, au vorbit puțin. La cum îl cunoșteam nu mă așteptam la asta. M-a surprins. Dacă avea vreo remușcare, punea mâna pe telefon și mă suna, că are numărul meu”, a spus Dănuț Lupu la FANATIK DINAMO.

Cine l-a adus pe Ionuț Lupescu la CS Dinamo și ruptura lui Dănuț Lupu de echipă

Lupu a vorbit și despre meciul din Cupa României și a explicat motivul pentru care nu își dorește să meargă la meci. Totodată, acesta a dezvăluit că el este cel care l-a adus alături pe Lupescu de CS Dinamo. Dar și de ce crede că Ionuț Popa nu s-a mai bazat pe serviciile sale.

„Nu o să merg la meci. Nu am fost la niciun meci al lui CS Dinamo de vreo 2 ani de zile. Când am venit acasă am fost la două meciuri să vorbesc cu Ionuț, dar am văzut că nu mai era același, că s-a schimbat. Pe undeva îi dau dreptate. Nu mai era domnul Bode ministru, nu mai avea nevoie de mine.

Când a fost momentul să propunem un președinte onorific, l-am propus pe nea Mircea cu care Ionuț era de acord, doar că nea Mircea nu a vrut atunci. L-am propus pe Ando care nici el nu a vrut și apoi eu l-am propus pe Lupescu. Deci eu l-am propus pe Lupescu, nu el. Eu îl cunoșteam, iar el nu”, a mai spus Dănuț Lupu în direct.

Gigi Becali, exemplul de patron dorit de Lupu pentru Dinamo

Legat de FC Dinamo, Dănuț Lupu îi dorește lui Andrei Nicolescu să găsească un patron cu bani ca Gigi Becali. Legenda din Ștefan cel Mare susține că Dinamo nu are nevoie de stadion mai mult decât de cineva care să aducă capital financiar și care să facă o echipă de titlu.

„Eu aș vrea ca Andrei (n.r. Nicolescu) să găsească un om ca Gigi Becali, pe care să îl aducă sponsor la Dinamo și apoi să facă și echipă. Dacă au stadion și nu au bani… Joacă stadionul? Rapid joacă pe Giulești și plătește. Dinamo o să facă la fel. Și atunci ce fac? Ce e așa mare chestie cu stadionul ăsta.

Eu nu cred că e nevoie de un stadion. O echipă cu jucători buni joacă oriunde, nu trebuie neapărat în Ștefan cel Mare. Eu cred că un om ca Gigi Becali ar face mai mult pentru Dinamo decât un stadion. E meritul lui Andrei 99.99% pentru cum e Dinamo acum, dar e greu să faci o echipă competitivă cu jucători gratis. Nu poți să te bazezi doar pe transferul lui Musi”, a declarat Lupu la FANATIK DINAMO.

Dănuț Lupu, despre Ionuț Popa și trădarea de la CS Dinamo

Sebastian Coleasa
Sebastian Coleasa este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A colaborat ca redactor la Orange Sport, și a mai lucrat la Federația Română de Fotbal, pe zona de PR și comunicare.
