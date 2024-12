De ce se spune că sufletul cântărește 21 de grame. Ce a descoperit un medic american

Poate te-ai întrebat la un moment dat de ce se spune că sufletul cântărește 21 de în condițiile în care vorbim de un concept misterios. Ce a descoperit un medic american cu ajutorul unor pacienți aflați pe patul de moarte.

Sufletul are o greutate de 21 de grame? Ce a arătat un experiment

Ideea că are o greutate de 21 de grame se datorează unui experiment care a fost realizat în secolul XX. Doctorul Duncan MacDougall, din Massachusetts, SUA, a efectuat un studiu științific pe care l-a publicat în anul 1907.

Medicul a selectat șase pacienți aflați pe moarte, care sufereau de boli terminale, pentru a determina ce se întâmplă cu sufletul după trecerea în neființă. Specialistul i-a plasat pe un pat special dotat cu un cântar extrem de sensibil.

În momentul în care oamenii mureau, expertul a observat o scădere a greutății cu aproximativ 21 de grame. În felul acesta a tras concluzia că pierderea corporală reprezintă chiar greutatea sufletului care părăsește corpul.

Ulterior, a publicat datele culese în Journal of the American Society for Psychical Research, însă a stârnit numeroase controverse. Cercetarea lui Duncan MacDougall a fost criticată pe scară largă, fiind identificate mai multe probleme, cum ar fi numărul reduse de pacienți.

De asemenea, criticile au fost legate de și faptul că nu a existat un control asupra variabilelor. Scăderea în greutate ar putea fi explicată prin procese naturale, cum ar fi pierderea fluidelor corporale sau aerului din plămâni.

În plus, experimentul conform căruia sufletul ar cântări 21 de grame este îndoielnic și prin prisma echipamentului imprecis. Cântarele de la începutul secolului al XX-lea nu erau suficient de sensibile pentru a măsura cu exactitate o schimbare atât de mică în greutate.

Sufletul cântărește 21 de grame, mit sau realitate?

Duncan MacDougall a încercat să-și susțină experimentul ciudat conform căruia sufletul cântărește 21 de grame, făcând cercetări similare pe animale. Spre surprinderea sa, medicul nu a observat nicio schimbare în greutatea acestora, după moarte.

A explicat în felul acesta că animalele nu au suflet, o concluzie care i-a adus și mai multe critici. Așa se face că studiul medicului american nu a fost niciodată acceptat de comunitatea științifică. Cu toate acestea se spune în continuare că sufletul cântărește 21 de grame.

Această ipoteză a devenit extrem de populară în domeniul artistic. Spre exemplu, a fost inclusă într-un film ce a avut premiera în anul 2003. Regizorul Alejandro González Iñárritu a realizat producția intitulată „21 Grams”, care explorează temele legate de viață, moarte și suflet.

Mai mult decât atât, concepția a fost preluată în numeroase lucrări literare, dezbateri filosofice și spirituale. În altă ordine de idei, oamenii de știință au și o explicație mai clară în privința fenomenului pierderii în greutate de la momentul morții.

Unii specialiști vorbesc despre evaporarea fluidelor corporale, ceea ce înseamnă că după moarte corpul eliberează rapid lichide prin transpirație și evaporare. Acest lucru poate explica scăderea greutății. O altă explicație are legătură cu relaxarea mușchilor, iar alta este despre schimbările metabolice.

Ce spun preoții despre sufletul uman

Cercetătorii s-au întrebat încă din cele mai vechi timpuri dacă avem sau nu suflet. Psihologii sunt de părere că există suflet pentru cei care-l simt, comunică cu el și-l integrează. Pe de altă parte, nu există suflet pentru cei care nu vor sau nu sunt interesați de acest aspect.

„Oamenii au suflet. Proba irefutabilă, supremă, este diferenţa dintre un om viu şi un om mort, dintre un cadavru şi om care se hrăneşte, se îmbracă, gândeşte, crează, zâmbeşte, râde, plânge.

Diferenţa o dă în mod esenţial sufletul, partea energetică din noi. Sufletul nu este cum este perceput uneori în partea psiho-medicală, ca un set doar de elemente de locomoţie sau care mecanicizează trupul.

Sufletul este o formă energetică foarte rafinată, ca un dat divin în noi, un dar al lui Dumnezeu imprimat ţărânei din noi”, a spus preotul doctor Lucian Petroaia, vicar eparhial, pentru .