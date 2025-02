De ce se tem cel mai tare Gabi Tamaș și Dan Alexa la Asia Express: “Nu poți fi pregătit”

Gabi Tamaș și Dan Alexa vor participa împreună la Asia Express 2025. Cei doi foști jucători de fotbal au dezvăluit care sunt temerile lor în privința reality show-ului de la Antena 1.

Gabi Tamaș și Dan Alexa au spus de ce se tem la Asia Expres

au plecat deja către destinație vineri seară. În sezonul opt al reality show-ului, aceștia vor străbate trei țări, și anume Filipine, Vietnam și Coreea de Sud.

Printre cele nouă echipe de concurenți se numără și cea formată din Gabi Tamaș și Dan Alexa. Foștii jucători de fotbal vor da tot ce au mai bun pentru a ajunge cât mai departe în competiție și vor să câștige marele premiu.

Cei doi au vorbit despre temerile pe care le au în legătură cu , dar și despre strategii. Pentru ei, confortul nu reprezintă o problemă, dar nu știu la ce se vor aștepta.

În cadrul unui interviu pentru , cei doi au spus că sunt pregătiți de plecare, dar nu și pentru ce urmează.

“De plecare da. Dar de ce va fi acolo… nu poți fi pregătit pentru că nu știi ce te așteaptă”, a declarat Dan Alexa pentru sursa citată.

Întrebați de ce le este teamă, cei doi au spus că nu au avut parte niciodată parte de probe precum cele din competiție, astfel că nu știu ce așteptări să aibă.

“De noi (n.r. le e teamă)! Pentru că n-am mai trecut prin probele astea. O viață întreagă de sportivi, de cantonamente, mese regulate… nu știm ce e acolo.

Mergem să ne distrăm, îți dai seama, dar vom da și de greu”, a spus Gabi Tamaș. “Și distracția are o limită”, a adăugat coechipierul său.

Încă nu au stabilit strategiile privind probele și mâncarea, însă vor forma, cu siguranță, o echipă de-a lungul competiției.

“Nu, n-am vorbit, dar când vom deschide plicul cu siguranță vom fi o echipă. Nu există să nu mănânc eu sau să nu mănânce el. Vedem ce va fi”, a explicat Dan Alexa.

Ce îi sperie pe cei doi concurenți

Gabi Tamaș și Dan Alexa nu se tem de condițiile de la cazări, ci de faptul că nu ar putea găsi una. În plus, gândul că ar putea să nu aibă succes la autostop îi sperie pe cei doi. Cu toate acestea, ambii speră să se distreze pe parcursul emisiunii.

“Nu este vorba de confort, dormim și-n copac. Dar e vorba să găsești. Pentru că și la proba de efort… dacă nu ne ia la autostop, ce facem? Alerg 100 km? Nu poți!

Este și un pic de noroc, dar eu zic să mergem acolo și să facem tot posibilul să câștigăm și să ne distrăm, pentru că de asta e emisiunea”, a mai spus Dan Alexa pentru cancan.ro.

Confortul nu reprezintă o problemă pentru ei. De-a lungul timpului au fost cazați, ca sportivi, și în locuri mai puțin luxoase.

“Atâta timp cât am fost sportivi nu ne-am dus direct în lux. Am fost cazați și la o margaretă, două, nu numai la trei, patru stele. Și n-am mâncat de mici numai friptură. Am mâncat și brânză cu pâine sau untură pe pâine”, a spus Gabi Tamaș.

Foștii fotbaliști au recunoscut că le vor lipsi familia și copiii, mai ales. Dan Alexa a spus că și echipa pe care o antrenează îi va lipsi.