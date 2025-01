De ce se teme Daniela Gyorfi după haosul național cauzat de apariția lui Călin Georgescu. Artista avertizează: „Lumea s-a schimbat”

Daniela Gyorfi speră că în România lucrurile să se așeze, după ce țara a fost aruncată în haos în urma anulării alegerilor din cauza candidatului Călin Georgescu.

Daniela Gyorfi, preocupată de nesiguranța din România, după anularea alegerilor din cauza lui Călin Georgescu

Interpreta de muzică de petrecere susține că a remarcat, în jurul ei, preocuparea oamenilor cu privire la viitorul lor și, chiar dacă ea nu are motive să se plângă, mai ales din punct de vedere financiar, se uită atent la tot ce se întâmplă.

Daniela Gyorfi spune că nu are cum să ignore nesiguranța de zi cu zi, căci ea, ca artistă, depinde de oamenii care o cheamă la evenimente. Cântăreața susține că atâta vreme cât românilor le merge bine și sunt mai liniștiți, și ea are o siguranță legată de activitatea pe care o desfășoară de un car de ani.

Daniela Gyorfi susține că situația ei financiară este bună, spre deosebire de alți români care se gândesc cu groază la bugetele lor, mai ales după ce s-au anunțat o serie de scumpiri de la 1 ianuarie 2025. Vedeta a început anul înconjurată de românii din Diaspora, căci de Revelion a cântat la Madrid, în capitala Spaniei.

Cu ce se ocupă artista în paralel cu evenimentele muzicale

Dincolo de evenimentele unde e chemată să facă atmosferă, Daniela Gyorfi are în grijă și un local pe care îl deține în Centrul Vechi, plus că e și mamă cu normă întreagă pentru fiica ei adolescentă, Maria.

Cu privire la situația politică rămasă în aer de la noi, că mai are speranță că lucrurile vor fi bine în țara noastră, deși privește cu mirare și îngrijorare la tot ce se petrece.

„Eu sunt, Doamne ajută, bine. Bine, că am răcit, am luat o viroză dintr-asta, dar mi-a trecut. Tot apare, tot dispare, e nenorocire și cu virusul ăsta. Îți dai seama, mai ales că trebuie să cânt, să mă duc la studioul muzical. Suntem cu ale noastre, cu clubul ăla din Centrul Vechi. Suntem liniștiți așa, mulțumesc lui Dumnezeu. Așteptăm cu alegerile astea să vedem ce se întâmplă.

Știi ce se întâmplă? Nu că nu am o speranță, ca orice om normal… Îți dai seama că dacă oamenilor le merge bine și suntem mai liniștiți, cât de cât pe o linie mai dreaptă, așa toată lumea stă, vai de mama lor…”, a declarat Daniela Gyorfi, pentru FANATIK.

Daniela Gyorfi, nemulțumită de impozitele uriașe, privește cu teamă spre viitor: „Am văzut că toate s-au scumpit”

Întrebată de FANATIK dacă a sesizat că lumea e mai încrâncenată după declanșarea crizei politice provocate de apariția pe scenă a lui Călin Georgescu, Daniela Gyorfi ne-a zis că a observat că lumea se teme cel mai tare din cauza nesiguranței materiale.

„Lumea oricum s-a mai schimbat de la alegerile astea… Nu neapărat că s-a schimbat, dar este o nesiguranță materială, clar. Eu am făcut, de exemplu, Revelionul în Spania, la Madrid și acolo trebuiau să vină 600 de oameni, au venit 800. Deci oamenii se distrează. Numai că, la fel ca orice român de pretutindeni, te gândești că după 30 și ceva de ani de la Revoluție…

Eu am prins atâția președinți care au promis, care au făcut… Am avut și timpuri bune. Am avut și timpuri mai puțin bune, dar este un fenomen global, nu numai la noi în țară. Te gândești că trebuie să fie pace… Oamenii să aibă cât de cât siguranța zilei de mâine, cu un salariu, cu ceva, e absolut normal.

Uite, mă duc la cumpărături. Nu pot să zic, sunt ok cu banii, dar am văzut că toate s-au scumpit. Am văzut și eu și oamenii, îți dai seama, toți suntem legați unii de alții. Eu, ca și artist, dacă omul vrea să facă nuntă, petrecere, botez, ce o fi, unde o fi, toți depindem unii de alții.

Mă gândesc și la oamenii de rând, uite s-a făcut 40% impozitarea pe salariu. Îți dai seama? Mi se pare enorm. N-oi fi eu vreo mare contabilă, dar avem și noi niște salariați la clubul ăsta al nostru”, a mai spus Daniela Gyorfi, în exclusivitate pentru FANATIK.

Ce președinte își dorește Gyorfi: „E important să fie cineva care să țină și cu noi”

Legat de ne-a mărturisit că, indiferent cine va fi la Cotroceni. și-ar dori să fie un om care să țină cât de cât cu poporul. Ar vrea un lider în fruntea statului care să se gândească pe bune la semenii săi.

„Fiecare dintre noi, indiferent cu cine ține, vrea să fie mai bine. Acum, Dumnezeu cu mila! E important să fie cineva care să țină și cu noi, oamenii normali. Eu nu sunt multimilionară și mă gândesc că pentru omul care muncește și e cinstit e mai greu.

Nu ne plângem, Doamne ajută, dar eu am și altă vârstă. Am un copil de crescut. Când ești tânăr nu prea ții cont de anumite lucruri, deși văd că tineretul se gândește foarte serios. Pe unii îi văd foarte implicați, pentru că nu toți trăiesc pe banii părinților și, na, trebuie să facă ceva cu viața lor”, ne-a mai precizat Gyorfi.