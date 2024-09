De ce se teme Marcel Ciolacu. “Nu cred că e ceva ce m-ar lovi mai tare”

Președintele PSD, candidat la prezidențiale al social democraților a vorbit despre un subiect sensibil din viața sa privată. Marcel Ciolacu a dezvăluit că se teme de o eventuală decizie a fiului său de a pleca din țară.

De ce se teme Marcel Ciolacu

a avut o discuție în acest sens cu fiul său și că speră ca acesta să decidă să rămână în România după ce-și va finaliza studiile universitare.

„Eu am avut acest of, eu am vorbit cu fiul meu, i-am zis: ‘măi, când termini facultatea, ai vrea să pleci?’ La început a existat această discuție și pe urmă sper să nu facă… nu cred că e ceva ce m-ar lovi mai tare decât plecarea fiului meu”, a mărturisit Marcel Ciolacu la .

Primul-ministru a precizat că unul dintre motivele pentru care în căutare de mai multe oportunități este lipsa infrastructurii.

„Cea mai mare migrație din România e din Moldova. Acolo efectul a fost distrugător. Dar nu-i suficient, avem A8, A8 e legătura între Iași și Tg. Mureș. Din partea mea, economic, cel mai important e A13, Bacău-Brașov.

În momentul acela, legi Moldova de centrul țării, automat vor veni investițiile. Anul acesta cred că se vor da în circulație peste 130 de km. Noi vorbim de A7 până la Pașcani, deja a depus Grindeanu să mergem să legăm Suceava, normal că crește turismul.

Mănăstirile din Neamț, Suceava. Nu mai facem opt ore, acum e și aglomerat rău că sunt și utilajele care lucrează la construirea autostrăzii. Va fi o descătușare. Ca valoare are 4 mld. Din ei, 2 trebuie să pun eu de la bugetul de stat – aici e deficitul. Ieri aveam 80 de miliarde investiții.

Am vorbit cu comisarii de resort și le-am explicat – condamnați România dacă nu-mi dați pe 7 ani să nu avem investiții în 2025-2026.

Deci, autostrada Moldovei – 130 de kilometri anul ăsta și restul anul viitor, sunt termene până în 2025. În cele mai multe loturi sunt câștigate de constructori români și o să vedeți că foarte mulți dintre muncitori s-au întors înapoi în țară pentru că ei câștigă mai bine la această companie românească, a lui Umbrărescu”, a mai spus Marcel Ciolacu.

Candidatul PSD la prezidențiale a subliniat faptul că nu poate împiedica decizia cuiva de a pleca sau nu din România, dar poate crea oportunități ce ar putea determina o persoană să rămână în țară.

„Nu pot să opresc decizia fiecăruia, dar eu iți creez oportunități, cum le creăm și la copiii noștri. Românii stau alături de familie, nu au gânduri de ducă, e confortul pe care ni-l dorim fiecare dintre noi. Vreau să profit de acest ritm până în 2026, ca să nu o mai lălăim, să nu mai găsim scuze”, a mai afirmat Marcel Ciolacu.